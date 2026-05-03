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Guerra en Ucrania

Un dron no identificado invade el espacio aéreo de Finlandia

El Ministerio de Defensa ruso inform ade que unidades militares de defensa aérea han interceptado en las últimas horas a 334 drones ucranianos, algunos cerca de San Petersburgo

Un dron ucraniano expuesto en el foro económico germano-ucraniano, este lunes en Berlín.

Un dron ucraniano expuesto en el foro económico germano-ucraniano, este lunes en Berlín. / HANNIBAL HANSCHKE / EFE

France Presse

Helsinki
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Se sospecha que un dron no identificado violó el espacio aéreo finlandés, cerca de la frontera con Rusia, el domingo, según ha anunciado el Ministerio de Defensa finlandés. La Fuerza Aérea finlandesa avistó el dron en las primeras horas de la mañana en Virolahti, según ha declarado el ministerio en un comunicado.

«No se han identificado el modelo ni el origen del dron», indicó, precisando que el dron ya no se encontraba en el espacio aéreo finlandés. El incidente está siendo investigado por los guardias fronterizos finlandeses, añadió el ministerio. Finlandia comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia.

Interceptación rusa

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó el domingo de que unidades militares de defensa aérea habían interceptado 334 drones ucranianos durante la noche en una quincena de regiones, algunas de ellas cercanas a San Petersburgo, a unos 150 kilómetros de Virolahti.

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En marzo, Ucrania se disculpó ante Helsinki después de que dos drones ucranianos se estrellaran en el sur de Finlandia, probablemente desviados de su trayectoria por interferencias rusas.

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