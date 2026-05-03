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Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán presenta a EEUU una propuesta de nueve puntos para "poner fin a la guerra"
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
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La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Irán presenta a EEUU una propuesta de nueve puntos para "poner fin a la guerra"
Las autoridades iraníes han presentado a Estados Unidos una propuesta de nueve puntos a Estados Unidos para "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní.
Estados Unidos ha planteado un alto el fuego de dos meses, pero la respuesta de Teherán pretende resolver el contencioso en un mes con puntos clave como garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.
Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según Tasnim. Irán espera ahora la respuesta oficial de Estados Unidos a esta propuesta, trasladada a través de los países mediadores.
Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido contactos diplomáticos con sus homólogos de países como Italia, Francia, Japón o Corea del Sur.
El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha informado de estos contactos y ha puesto especial énfasis en la convsersación de Araqchi con el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. "Ha expresado su pesar por el enfoque poco constructivo e irresponsable de algunos países europeos que repiten los falsos estereotipos sobre la cuestión nuclear iraní", ha planteado.
Catar advierte a Irán del impacto en energía y alimentos por crisis en estrecho de Ormuz
El ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman, advirtió este sábado a su homólogo iraní, Abás Araqchí, de las "repercusiones negativas en el suministro mundial de energía y alimentos" si sigue bloqueado el estrecho de Ormuz.
Así lo indicó en una conversación telefónica que mantuvieron ambos sobre "el progreso de las negociaciones en curso y la actividad diplomática actual" para evitar una escalada en el golfo Pérsico, informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores catarí.
Irán dice que "la pelota está en campo de EEUU", pero que está "preparado" tanto para la guerra como para la diplomacia
Irán dijo este sábado que corresponde a Estados Unidos decidir si quiere retomar la guerra o privilegiar la diplomacia, pero aseguró estar preparado para cualquiera de los dos escenarios.
"Irán presentó su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo", declaró el viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi, según la cadena estatal IRIB.
Reunión extraordinaria entre Ejército libanés y mecanismo de supervisión de alto el fuego
El jefe del Ejército libanés, general Rudolph Haykal, mantuvo este sábado una reunión extraordinaria con el encargado del mecanismo de supervisión del alto el fuego con Israel, el general estadounidense Joseph Clearfield, para analizar la seguridad en el país en un momento de intensos ataques en el sur libanés.
La reunión, que tuvo lugar tras una breve visita del general Clearfield, "abordó la situación de seguridad en el Líbano, los acontecimientos regionales y las maneras de maximizar la eficacia del mecanismo y mejorar sus operaciones", informó un comunicado.
Estados Unidos afirma haber desviado 48 buques de puertos iraníes durante el bloqueo de Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirma que "48 buques han sido desviados para garantizar el cumplimiento del bloqueo" en los últimos 20 días.
La cifra actualizada muestra un aumento de cuatro buques redirigidos en comparación con los 44 reportados anteriormente.
Irán defiende enriquecimiento de uranio "sin restricción" bajo supervisión internacional
Irán defendió este sábado la "legalidad" de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional, en momentos en que las negociaciones de paz con Estados Unidos siguen estancadas principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní.
"Desde el punto de vista legal, no existe ninguna restricción sobre el nivel de enriquecimiento de uranio, siempre que se lleve a cabo bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como era el caso de Irán", afirmó la representación iraní ante la ONU en la red social X.
Un buque vinculado a India que transporta combustible para cocinar logra salir del estrecho de Ormuz
Un petrolero vinculado a India, cargado con gas licuado de petróleo, ha logrado atravesar el estrecho de Ormuz.
El Sarv Shakti, con bandera de las Islas Marshall y cargado con unas 45.000 toneladas de GLP —comúnmente utilizado como combustible para cocinar—, parece haber entrado en el golfo de Omán tras pasar frente a las islas iraníes de Larak y Qeshm el sábado, según datos de seguimiento marítimo.
Emiratos levanta todas las restricciones al tráfico aéreo
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado este sábado el fin de las restricciones al tráfico aéreo impuestas tras el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán.
"La Autoridad General de Aviación Civil ha anunciado la plena reanudación de las operaciones aéreas normales dentro del espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos y el levantamiento de las medidas provisionales de precaución", ha informado la agencia de noticias oficial emiratí, WAM.
Un petrolero secuestrado frente a las costas de Yemen y llevado hacia Somalia
Un petrolero fue secuestrado el sábado por hombres armados frente a las costas yemeníes y conducido en dirección a Somalia, según informaron los guardacostas de Yemen.
El nivel de amenaza frente a Somalia había sido elevado el lunes a "alto" por el centro de información sobre seguridad marítima JMIC, tras varios ataques de presuntos piratas, los primeros en varios meses.
El petrolero EUREKA fue "secuestrado frente a las costas de la provincia (yemení) de Shabwa", indicaron los guardacostas en su página web.
Pekín ignorará las sanciones de EEUU a grupos chinos acusados de comprar petróleo iraní
El gobierno chino advirtió este sábado que no acatará las sanciones tomadas por Estados Unidos contra cinco empresas de su país acusadas de comprar petróleo de Irán, país del que el gigante asiático importa gran parte de su crudo.
Estos últimos meses, con el objetivo de privar a Irán de sus ingresos, Washington reforzó las sanciones contra las refinerías de petróleo chinas que se abastecen de crudo de la república islámica a precio reducido.
Pero, en un comunicado, el Ministerio chino de Comercio consideró que estas medidas no se deben "ni reconocer ni aplicar ni respetar".
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