Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PistachosSarcopeniaVejez prematuraEl Último de la FilaLotería NacionalShakiraStarlinkL'HospitaletDonald TrumpBarcelonaEl tiempoGuerra IránElecciones andaluzas
instagramlinkedin

Zelenski denuncia movimientos militares inusuales en la frontera con Bielorrusia

"Si es necesario, reaccionaremos. Ucrania está preparada para defender a su pueblo y su soberanía", ha advertido al Gobierno de Minsk

Archivo - Volodimir Zelenski, junto a un militar ucraniano.

Archivo - Volodimir Zelenski, junto a un militar ucraniano. / Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

Efe

Berlín
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido este sábado de una "actividad inusual" no especificada en el lado bielorruso de la frontera con ese país, y ha asegurado que Kiev está preparado para defender a la población y su soberanía. En su tradicional discurso diario a la población publicado en Telegram, el mandatario sostuvo que "la víspera hubo una actividad bastante inusual en algunos tramos de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, del lado bielorruso".

"Estamos documentando todo cuidadosamente y manteniendo la situación bajo control. Si es necesario, reaccionaremos. Ucrania está preparada para defender a su pueblo y su soberanía", ha añadido, sin entrar en detalles. "Todos aquellos a quienes intenten involucrarse en cualquier acción agresiva contra Ucrania deben entenderlo", ha advertido a Minsk.

El pasado 23 de abril Zelenski dijo que no quiere que Bielorrusia, que permitió en febrero de 2022 a Rusia utilizar su territorio para trasladar equipo y soldados a Ucrania para invadirla desde el norte, se vea involucrada en las ideas "enfermas" de la Federación Rusa.

"En cuanto a la amenaza de un ataque desde Bielorrusia, miren, los rusos tienen muchas ideas enfermizas y fantasiosas. Por eso realmente no quiero que Bielorrusia sea arrastrada a estas ideas fantasiosas y las convierta en una terrible realidad", afirmó entonces Zelenski en declaraciones a los medios. El 29 de abril Zelenski firmó un decreto para imponer nuevas sanciones contra entidades de Bielorrusia.

"Es una señal"

"Esta es una señal para muchos de nuestros socios de que vale la pena ejercer presión para reducir el nivel de esta guerra y su intensidad", indicó entonces.

Noticias relacionadas

El 1 de abril, el presidente bielorruso, Aleksándr Lukashenko, dijo, según el canal de Telegram cercano a la Presidencia, Pul Pervogo, que "no puede haber ningún tiempo de paz" y que Bielorrusia se está "preparando para la guerra", aunque no dijo contra quién ni cuál era el motivo de su afirmación. "No queremos la guerra. Pero el ejército existe precisamente para eso: si de repente alguien decide hablarnos y mirarnos a través de la mira de un arma, responderemos. Nos estamos preparando para ello", señaló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hezbolá recurre a una nueva arma contra el Ejército de Israel: drones de fibra óptica de bajo coste e imposibles de detectar
  2. Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump estudiará la propuesta de paz esbozada por Irán
  3. Israel intercepta 22 barcos de la Flotilla Global Sumud y detiene a 175 activistas en aguas internacionales próximas a Grecia
  4. La CE desmiente a Trump y advierte de sus 'opciones' para protegerse ante nuevos aranceles
  5. La Policía de Israel detiene a un hombre por empujar y patear a una monja a plena luz del día en Jerusalén
  6. Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha 'concluido
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora: Riesgo de carrera armamentista nuclear marca reunión de ONU sobre proliferación de armas
  8. Detenido un hombre cerca de Lyon por abusar de al menos una treintena de menores durante 'fiestas de pijamas

Zelenski denuncia movimientos militares inusuales en la frontera con Bielorrusia

Zelenski denuncia movimientos militares inusuales en la frontera con Bielorrusia

Zelenski advierte de una "actividad inusual" en lado bielorruso de la frontera

Zelenski advierte de una "actividad inusual" en lado bielorruso de la frontera

Argentina arresta y se dispone a expulsar a un ciudadano ruso por dirigir una red de desestabilización

Argentina arresta y se dispone a expulsar a un ciudadano ruso por dirigir una red de desestabilización

Los 20.000 asistentes a una 'rave' en Francia, en riesgo por la presencia de obuses de II Guerra Mundial en la zona

Los 20.000 asistentes a una 'rave' en Francia, en riesgo por la presencia de obuses de II Guerra Mundial en la zona

Open Arms se dirige a Creta con 12 activistas de la Flotilla interceptada por Israel rescatados

Open Arms se dirige a Creta con 12 activistas de la Flotilla interceptada por Israel rescatados

Guerra de Ucrania | Los ataques de drones rusos contra Ucrania batieron un récord en abril

Guerra de Ucrania | Los ataques de drones rusos contra Ucrania batieron un récord en abril

Guerra en Irán, en directo | OTAN "trabaja" con EE.UU. para "entender" la retirada de soldados de Alemania

Guerra en Irán, en directo | OTAN "trabaja" con EE.UU. para "entender" la retirada de soldados de Alemania

El activista español detenido cuando viajaba con la Flotilla inicia una huelga de hambre a su llegada a Israel

El activista español detenido cuando viajaba con la Flotilla inicia una huelga de hambre a su llegada a Israel