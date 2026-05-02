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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Los ataques de drones rusos contra Ucrania batieron un récord en abril
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania denucia dos muertos y siete heridos en un ataque ruso contra un minibús en Jersón
Un hombre y una mujer han muerto y otras siete personas han resultado heridas en un ataque con drones rusos contra un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según ha informado el sábado el gobernador militar de la región homónima, Oleksandr Prokudin.
Entre los heridos en el ataque, ocurrido a primera hora de la mañana, se encontraban seis hombres y una mujer que fueron trasladados al hospital, ha confirmado en su canal de Telegram.
Las fuerzas rusas tomaron la ciudad a orillas del Dniéper poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero tuvieron que retirarse tras el río a finales de ese año tras una contraofensiva ucraniana.
Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de una localidad en la provincia de Járkov
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov (noreste). "Como resultado de acciones decisivas por parte del grupo de fuerzas Norte en la zona de la operación militar especial, se ha establecido el control sobre Pokalianoye, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, sin detalles sobre bajas en los combates.
Drones FPV kamikazes, la alternativa de Hezbolá contra Israel
El grupo chií libanés Hezbolá ha comenzado a atacar a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel con drones suicidas de tipo FPV cargados con explosivos, que en una semana han matado a tres israelíes. Sus siglas en inglés FPV significan 'Vista en Primera Persona' y se refieren a que quien los pilota puede ir visualizando, a través de unas gafas parecidas a las de realidad virtual, lo que ve el aparato, que lleva una cámara frontal incorporada, e ir guiándolo así hasta el objetivo. Son aparatos pequeños de cuatro hélices, de muy bajo coste y que actúan como kamikazes: cargados de explosivos se lanzan contra el objetivo e impactan directamente sobre él.
Ucrania niega supuesta toma por parte de Rusia en región de Sumi y avance en esta zona
El Grupo Kursk de las Fuerzas Terrestres de Ucrania rechazó este sábado las informaciones sobre la supuesta toma por parte de Rusia de Korchakivka, en la región de Sumi, que calificó de "mentira". "Hoy el enemigo ha difundido otra mentira más sobre la supuesta toma de la aldea de Korchakivka, en la región de Sumi, y la 'derrota' de nuestras unidades. El Grupo de Fuerzas Kursk declara con rotundidad: no hay ningún avance del enemigo en esta zona. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania mantienen con firmeza el frente", puede leerse en el comunicado publicado en Facebook. El Grupo de Fuerzas Kursk atribuye estas declaraciones del enemigo al "síndrome ruso de la 'fecha simbólica', ya que hoy es 1 de mayo y los oficiales rusos necesitan desesperadamente 'victorias' para celebrarlas con motivo de la festividad".
Rusia afirma haber tomado diez localidades ucranianas durante la última semana
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Ayer, gracias a las acciones de las unidades de la agrupación militar Norte, se estableció el control sobre la localidad de Pokayanne de la región de Járkov", señaló el mando castrense en su parte de guerra semanal publicado en MAX, el Telegram ruso. Añadió que en días anteriores fueron tomadas las localidades de Bochkove y Zemlianki de la región de Járkov y Korchárivka, Novodmitrivka y Taratútino, de la región de Dumi.
Rusia afirma haber tomado diez localidades ucranianas durante la última semana
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Ayer, gracias a las acciones de las unidades de la agrupación militar Norte, se estableció el control sobre la localidad de Pokayanne de la región de Járkov", señaló el mando castrense en su parte de guerra semanal publicado en MAX, el Telegram ruso. Añadió que en días anteriores fueron tomadas las localidades de Bochkove y Zemlianki de la región de Járkov y Korchárivka, Novodmitrivka y Taratútino, de la región de Dumi. Señaló que la agrupación militar Occidente "liberó la localidad de Ilichivka de la república popular de Donetsk", mientras que la agrupación militar Sur tomó Ilyínivka y Novodmitrivka, en la misma región.
Rusia ataca por la noche con drones puertos de la región de Odesa y del Danubio
Las fuerzas rusas atacaron con drones durante la pasada noche puertos en la región de Odesa y del Danubio y dañaron infraestructura portuaria, según informó este sábado la Autoridad Portuaria de Ucrania, que reportó daños. "El enemigo vuelve a atacar la infraestructura portuaria de Ucrania. En la noche del 1 de mayo, Rusia llevó a cabo un nuevo ataque con drones contra los puertos del Danubio y de la Gran Odesa", escribió la Autoridad Portuaria en un mensaje en Telegram. Precisó que como consecuencia de los ataques, se registraron daños en la infraestructura portuaria y de almacenamiento, así como incendios localizados, que fueron rápidamente extinguidos por el personal y los servicios especializados.
Zelenski pide "aumentar la presión" sobre Rusia tras sus últimos ataques: "El agresor debe ser debilitado"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este viernes nuevos ataques por parte de Rusia contra "el sector energético e infraestructura crítica" y ha reiterado que esto demuestra la necesidad de "aumentar la presión" sobre Moscú: "El agresor debe ser debilitado para garantizar una mayor seguridad para Europa". Zelenski ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que al menos cinco personas han resultado heridas en Odesa, a las que se suma otro herido en Krivói Rog --su ciudad natal--, antes de resaltar que la infraestructura ferroviaria ha sufrido daños en Járkov y que miles de familias han quedado sin servicio eléctrico.
Los ataques de drones rusos contra Ucrania batieron un récord en abril
Rusia ha atacado a Ucrania con un número récord de drones de largo alcance en abril, según un análisis de la AFP de los datos publicados por las fuerzas aéreas ucranianas. Moscú lanzó 6.583 drones de este tipo en abril, es decir un 2% más que en marzo. Las negociaciones entre los beligerantes para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa en 2022 están estancadas. En este contexto el ejército ruso multiplicó los ataques a plena luz del día cuando hasta ahora los concentraba por la noche. Ucrania lo considera una táctica para causar el máximo número de víctimas civiles en una guerra que ya se ha cobrado decenas de miles de muertos.
Ucrania ataca por cuarta vez en dos semanas la terminal petrolera rusa en Tuapsé
Ucrania atacó hoy por cuarta vez consecutiva la refinería de Tuapsé ubicada en la terminal portuaria de esta ciudad a orillas del mar Negro, provocando un incendio, menos de 24 horas después de que los bomberos lograsen extinguir las llamas desatadas por el ataque del pasado martes. "A consecuencia del ataque de drones del régimen de Kiev se desató un incendio en la terminal portuaria de Tuapsé", informaron en Telegram las autoridades locales. Añadieron que el incidente no causó víctimas y en el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias. "En la extinción del incendio participan 128 personas y 41 coches de bomberos, incluyendo efectivos del Ministerio de Emergencias de Rusia", señalaron.
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