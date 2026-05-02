Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Los ataques de drones rusos contra Ucrania batieron un récord en abril

Ucrania denucia dos muertos y siete heridos en un ataque ruso contra un minibús en Jersón

Un hombre y una mujer han muerto y otras siete personas han resultado heridas en un ataque con drones rusos contra un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según ha informado el sábado el gobernador militar de la región homónima, Oleksandr Prokudin.

Entre los heridos en el ataque, ocurrido a primera hora de la mañana, se encontraban seis hombres y una mujer que fueron trasladados al hospital, ha confirmado en su canal de Telegram.

Las fuerzas rusas tomaron la ciudad a orillas del Dniéper poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero tuvieron que retirarse tras el río a finales de ese año tras una contraofensiva ucraniana.