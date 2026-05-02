Guerra en Irán, en directo: última hora | Mueren 14 miembros de la Guardia Revolucionarios de Irán al desactivar bombas de racimo en Zanyán

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La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Mueren 14 miembros de la Guardia Revolucionarios de Irán al desactivar bombas de racimo en Zanyán
Al menos 14 integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza de élite de las Fuerzas Armadas de Irán, han fallecido este viernes mientras participaban en una operación de desactivación de artefactos explosivos en la provincia noroccidental de Zanyán, según ha informado la agencia Tasnim.
De acuerdo con la citada fuente, la zona había quedado contaminada por restos de munición tras ataques aéreos previos en los que se habrían empleado bombas de racimo y minas lanzadas desde aeronaves.
En ese contexto, amplias áreas agrícolas --en torno a 1.200 hectáreas-- quedaron expuestas al peligro de explosivos sin detonar. La agencia ha detallado que ha sido durante una operación de limpieza en la que participaban equipos especializados del CGRI cuando se ha producido el incidente mortal.
En el mismo suceso, otras dos personas han resultado heridas. De acuerdo con Tasnim, hasta la fecha, las fuerzas iraníes habían logrado neutralizar más de 15.000 artefactos explosivos en la región.
Las autoridades iraníes vinculan la presencia de este material bélico con recientes ofensivas en la zona.
europa press
Sanciones contra Cuba
Trump anuncia nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba
Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán
El presidente Donald Trump dijo este viernes que no estaba satisfecho con una nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz con Estados Unidos, mientras las conversaciones entre ambas partes siguen estancadas en medio de un alto el fuego que ya lleva varias semanas.
"En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo", dijo Trump a los periodistas. Sin embargo, dijo este viernes que Irán "ha hecho avances" en las negociaciones con su país, pese a no estar seguro de si Teherán llegará a cumplir los requisitos que le exige Washington. EFE
asb/ygg/jlp
Trump afirma que no está "contento" con España ni con Italia por su posición sobre Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no está "contento" con España ni con Italia porque, a su juicio, ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear.
"No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear", respondió a la prensa en la Casa Blanca.
EEUU impondrá aranceles de autos y camiones de la UE al 25%
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que como consecuencia, elevará al 25 % el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque.
"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió en Truth Social.
Adrià Rocha Cutiller
¿Qué imposibilita un acuerdo entre EEUU e Irán?
El gran motivo de este rechazo, asegura Irán, es el bloqueo de Ormuz, que EEUU ha impuesto durante las dos últimas semanas.
A parte de Ormuz, el otro gran punto de desencuentro entre los dos países es el futuro del programa nuclear iraní y los 440 kilos de uranio altamente enriquecido bajo posesión de Teherán. Este uranio, enriquecido al 60%, está muy cerca del 90% necesario para desarrollar el arma atómica.
A pesar de que Irán asegura que su uso es únicamente civil, la energía civil nuclear apenas requiere una pureza en el uranio del 3%. Washington reclama a Teherán que entregue estos 440 kilos, y se comprometa a abandonar el enriquecimiento durante al menos 20 años. Públicamente, oficiales persas han asegurado que este uranio enriquecido es "patrimonio nacional iraní" y que su programa nuclear es "un derecho soberano".
La Casa Blanca se rehúsa a hablar sobre las negociaciones con Irán: "No damos detalles sobre conversaciones privadas"
La Casa Blanca se negó el viernes a hacer comentarios sobre una nueva propuesta de negociación de Irán. "Las conversaciones continúan", se limitó a decir una portavoz del gobierno.
"No damos detalles sobre conversaciones privadas. El presidente Trump ha dejado claro que Irán nunca debe dotarse de armas nucleares y las negociaciones continúan para garantizar la seguridad nacional a corto y largo plazo de Estados Unidos", señaló Anna Kelly, portavoz adjunta del ejecutivo estadounidense, en una declaración transmitida a la AFP.
"La República Islámica transmitió el jueves por la noche el texto de su última propuesta a Pakistán, mediador en las conversaciones con Estados Unidos", informó la agencia oficial iraní Irna, sin dar más detalles.
Los activistas de la Flotilla denuncian maltrato por parte de los militares israelíes
Los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza han denunciado que han sido golpeados y privados de comida y agua mientras eran trasladados a la isla griega de Creta, donde han sido puestos en libertad este viernes.
"Los participantes de la Flotilla Global Sumud acaban de sobrevivir a 40 horas de crueldad calculada a bordo de un buque de la armada de las IOF (fuerzas de ocupación de Israel, en sus siglas inglesas) en aguas griegas", ha denunciado la Flotilla en un mensaje en la red social Instagram.
Los activistas afirman que los militares de Israel no les dieron comida ni agua de forma adecuada tras haber sido interceptados y abordados el jueves por Israel en aguas internacionales, y haber sido trasladados a un buque militar israelí.
Además, denuncian que fueron golpeados cuando comenzaron a "resistirse pacíficamente" en el momento en el que dos integrantes del grupo, el español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron separados del resto para ser llevados a Israel.
Nueva propuesta para diálogo de paz entre Irán y EEUU
Irán presentó una nueva propuesta para conversaciones con Estados Unidos a través del mediador Pakistán, informó este viernes la prensa estatal iraní. "La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, como mediador en las conversaciones con Estados Unidos", reportó la agencia oficial de noticias IRNA, sin ofrecer detalles del contenido de dicha propuesta.
Irán presenta vía Pakistán una nueva propuesta para diálogo de paz con EEUU, según la prensa estatal iraní
Irán presentó vía Pakistán una nueva propuesta para diálogo de paz con EEUU, según la prensa estatal iraní, informa AFP.
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