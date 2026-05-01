Nuevo vídeo muestra a Cole Allen disparando a un agente durante la cena de corresponsales

La fiscalía federal de Washington compartió este jueves un vídeo donde se muestra a Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, disparando contra un agente del Servicio Secreto antes de ser detenido. "Hoy, estamos publicando el video ya presentado ante la Corte de Distrito de EEUU que muestra a Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos", dijo la fiscal Jeanine Pirro en una publicación acompañada por las imágenes en su cuenta oficial de X. Pirro agregó que "no hay evidencia de que el tiroteo fuera resultado de fuego amigo".

Las imágenes compartidas por la fiscal también muestra a Allen el día anterior al ataque merodeando la zona donde se realizó la cena. Allen, un profesor de California de 31 años, compareció este jueves en una audiencia de unos 15 minutos en la que comunicó a la jueza del Distrito de Columbia Moxila Upadhyaya que renuncia a impugnar su permanencia en la cárcel, una medida cautelar solicitada por la fiscalía. Los abogados del acusado solicitaron a la jueza modificar las condiciones penitenciarias de Allen, quien permanece recluido 24 horas al día en una celda de aislamiento, una medida que consideran desproporcionada. La magistrada, sin embargo, respondió que carece de autoridad sobre este asunto.

Allen enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque la fiscalía anunció este jueves que planea presentar "muchos más" cargos en su contra. El acusado intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton de la capital, donde se celebraba una gala con presencia de Trump, la primera dama, Melania; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno. Había además en la sala unos 2.000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Según el relato de la fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad, se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta. Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

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El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes. Los fiscales federales de EEUU publicaron este jueves imágenes del momento en que, según las autoridades, Cole Tomas Allen intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de la semana pasada en un presunto intento de asesinar a Donald Trump.