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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Dos adolescentes mueren en Rusia por un ataque ucraniano con dron
Un ataque ucraniano con un dron mató a dos adolescentes que circulaban en motocicleta en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó a primera hora del viernes el gobernador regional, Viatcheslav Gladkov.
"En la aldea de Voltchia Alexandrovka, un dron de las fuerzas armadas ucranianas atacó deliberadamente una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes de 18 y 15 años", escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.
"Los jóvenes murieron en el lugar a causa de sus heridas", precisó.
La UE aborda con Israel supuesto grano ucraniano robado y recuerda disposición a sancionar
La Unión Europea ha confirmado que está en contacto con Israel sobre el buque cargado de cereales que, según Kiev, provienen de sus territorios ocupados por Rusia, y ha reiterado que esta dispuesta a sancionar a quien contribuya económicamente al esfuerzo ruso de guerra. "Hemos tomado nota de las informaciones según las cuales se ha permitido a un buque de la 'flota fantasma' rusa que transportaba cereales ucranianos robados, descargar en el puerto de Haifa, en Israel", ha indicado durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz de Exteriores Anouar El Anouni.
En esta línea, ha asegurado que la UE sigue dispuesta "a actuar contra tales acciones mediante la inclusión de personas y entidades de terceros países en listas de sanciones, si fuera necesario". El portavoz se ha referido igualmente a que se han puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel sobre esta cuestión a través de los embajadores de la UE, unas conversaciones sobre las que no quiso hacer más comentarios debido a la confidencialidad de los intercambios diplomáticos.
Rusia pone en busca y captura a un supuesto mercenario irlandés condenado a 13 años de prisión
Las autoridades de Rusia han introducido en su lista de personas en busca y captura a un supuesto mercenario irlandés identificado como Rhys Byrne y que ha sido condenado a trece años de prisión por la Justicia rusa por participar del lado ucraniano en la guerra. El Comité de Investigación ruso ha indicado en un comunicado que hay "pruebas suficientes para dictar sentencia en su contra", por lo que ha sido condenado en base al artículo 359 del Código Penal. La condena impone trece años de reclusión en una colonia penitenciaria de "régimen estricto". El hombre, que figura en la lista de personas buscadas a nivel internacional, se habría incorporado en marzo de 2022 como mercenario a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde "recibió entrenamiento militar, armamento y equipamiento especial" para luchar contra las tropas rusas. Estas informaciones sostienen que participó en enfrentamientos contra militares rusos hasta finales de 2025, unas operaciones por las que recibió remuneración.
Al menos un muerto y once heridos en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Dnipró
Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas en un ataque lanzado por Rusia la mañana de este jueves contra la ciudad ucraniana de Dnipró, en la zona centro-este del país y una de las más grandes de Ucrania, según ha informado el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, quien ha dado cuenta por primera vez del ataque poco antes de las 11.00 hora local (8.00 GMT).
Ganzha ha explicado que uno de los heridos está en estado grave, y ha publicado imágenes de un autobús, varios automóviles y un edificio comercial calcinados como consecuencia del bombardeo llevado a cabo por Rusia con drones.
Ucrania celebra decisión israelí de renunciar al grano de territorios ocupados ucranianos
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha celebrado este jueves en X la decisión anunciada poco antes por la Asociación de Importadores de Grano de Israel de no permitir desembarcar en sus puertos a un buque cargado de cereales que, según Kiev, provienen de sus territorios ocupados por Rusia. "Esto demuestra que las acciones legales y diplomáticas de Ucrania han sido efectivas", ha señalado Sibiga, que había cruzado reproches en X con su homólogo israelí, Gideon Saar, a cuenta de lo que Kiev describió como la inacción de Israel para impedir la compra, por parte de sus empresas, de grano supuestamente originario de zonas ocupadas de Ucrania.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Donetsk. "Las tropas rusas han establecido su control sobre la localidad de Korchakivka, en Sumi", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia, que ha afirmado además que "la localidad de Novooleksandrivka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", sin más detalles al respecto.
Lavrov denuncia en Kazajistán que "agresión" a Irán ha afectado a la región del Caspio
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha denunciado durante su visita a Kazajistán, que la guerra en Irán ha repercutido negativamente en la región del Caspio, mar que baña a los tres países. "La agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido un impacto muy negativo tanto en el mar Caspio como en su litoral. El Caspio debe seguir siendo una zona de paz y cooperación", ha señalado en una rueda de prensa en Astaná.
En particular, Lavrov ha tildado de "inaceptables" los ataques perpetrados el pasado 18 de marzo por la coalición de EEUU e Israel contra el puerto iraní de Enzeli, que sirve "a los intereses comerciales y logísticos de los cinco países del Caspio", lo que incluye también a Turkmenistán y Azerbaiyán.
Constituido el Parlamento búlgaro, con el prorruso Radev como probable primer ministro
El ganador de las elecciones en Bulgaria del pasado día 19, el prorruso y eurocrítico Rumen Radev, ha asegurado que hay una alta probabilidad de que sea el nuevo primer ministro, en declaraciones durante la constitución del nuevo Parlamento, en el que su partido tiene mayoría absoluta. Radev, que dimitió como jefe del Estado en enero para presentarse a las elecciones parlamentarias, ha asegurado a los medios que nunca ha rehuido su responsabilidad, pero ha matizado que será Bulgaria Progresista, el partido que él fundó y preside, quien tome la decisión de quién será candidato a primer ministro.
Esta formación ganó con el 44,6% las octavas elecciones legislativas celebradas en Bulgaria en cinco años, y obtuvo 131 de los 240 escaños. El Parlamento ha elegido hoy como presidenta a Mihaela Dotsova, de Bulgaria Progresista, con 188 votos a favor (los de ese partido y dos formaciones populistas conservadoras más), lo que adelanta que el partido de Radev no tendrá problemas para gobernar.
Zelenski pide detalles a EE.UU. sobre tregua rusa el 9 de mayo que abordaron Putin y Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ordenado este jueves a su equipo que contacte con la Casa Blanca para "aclarar los detalles" de una eventual tregua rusa el 9 de mayo de la que, según las dos partes implicadas, hablaron en la víspera por teléfono los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump. "Aclararemos de qué se trata exactamente", ha señalado el mandatario ucraniano, quien ha dejado claro que no ha sido informado por la parte estadounidense de la propuesta del alto el fuego que trató Putin con Trump.
Sofocan en Rusia incendio en refinería de Tuapsé provocado por ataque de drones ucranianos
El incendio en la refinería rusa de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocado el martes pasado por un ataque de drones ucranianos, el tercero de las últimas semanas, ha sido finalmente sofocado, ha informado el gobernador local, Veniamin Kondrátiev. "En la refinería de Tuapsé extinguieron el incendio que se desató tras el ataque de drones enemigos", ha escrito en su canal de Telegram.
"Fue un trabajo dificilísimo, comprendo cuanto esfuerzo y trabajo se requirieron para liquidar un incendio de tal envergadura, a menudo, poniendo en riesgo la vida", ha indicado Kondrátiev, quien ha señalado que tras vencer a las llamas harán "todo para poner la ciudad en orden lo antes posible".
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