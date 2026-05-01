Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump

La UE aborda con Israel supuesto grano ucraniano robado y recuerda disposición a sancionar

La Unión Europea ha confirmado que está en contacto con Israel sobre el buque cargado de cereales que, según Kiev, provienen de sus territorios ocupados por Rusia, y ha reiterado que esta dispuesta a sancionar a quien contribuya económicamente al esfuerzo ruso de guerra. "Hemos tomado nota de las informaciones según las cuales se ha permitido a un buque de la 'flota fantasma' rusa que transportaba cereales ucranianos robados, descargar en el puerto de Haifa, en Israel", ha indicado durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz de Exteriores Anouar El Anouni.

En esta línea, ha asegurado que la UE sigue dispuesta "a actuar contra tales acciones mediante la inclusión de personas y entidades de terceros países en listas de sanciones, si fuera necesario". El portavoz se ha referido igualmente a que se han puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel sobre esta cuestión a través de los embajadores de la UE, unas conversaciones sobre las que no quiso hacer más comentarios debido a la confidencialidad de los intercambios diplomáticos.