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EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela
Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.
El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
El salario mínimo
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- rechazó este jueves el anuncio del Gobierno de Delcy Rodríguez de aumentar a 240 dólares el ingreso mínimo integral, al considerar que profundiza la desalarización de las remuneraciones y pulverizan los beneficios laborales. "Negarse a fijar el salario mínimo nacional es reiterar el fraude continuado a la Constitución y la ley", señaló la asociación en un comunicado publicado en X.
La relación EEUU-Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que los lazos diplomáticos y comerciales con Venezuela se fortalecen con la firma de dos nuevos acuerdos en materia energética este jueves en Caracas, tras la visita de una delegación de la Casa Blanca que confía en mantener una relación a largo plazo con el país suramericana. El Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez firmó dos nuevos acuerdos con las empresas estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, en un acto celebrado en el palacio presidencial de Miraflores, en la capital venezolana, que contó con la participación de la Embajada de Estados Unidos.
Venezuela confirma la visita de delegación de la Casa Blanca
El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves la llegada a Caracas de una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas. "Viene una delegación de la Casa Blanca con miras a acordar junto a empresarios estadounidenses distintos mecanismos de entendimiento y de cooperación económica en áreas de energía, petroleo, minería", declaró a la prensa Oliver Blanco, vicecanciller para Europa y América del Norte, desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
La Eurocámara insta al Consejo a mantener sanciones a Delcy Rodríguez
El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución promovida por el PP español en la que se insta al Consejo Europeo a no levantar las sanciones impuestas a "responsables de violaciones de los derechos humanos" en Venezuela, como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, si no hay pasos significativos hacia una transición pacífica a la democracia. El texto ha salido adelante con una abrumadora mayoría, 507 votos a favor --incluidos los votos de los socialistas españoles--, 31 votos en contra y 35 abstenciones.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha invitado a la presidenta encargada de Venezuela a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid a primeros de noviembre. Delcy Rodríguez está sujeta a sanciones de la UE --el ministro José Manuel Albares ha pedido que se levanten esas sanciones-- que le impiden viajar a territorio europeo, si bien se pueden hacer excepciones. Así ocurrió en la cumbre UE-CELAC celebrada en julio de 2023 en Bruselas, bajo presidencia española de la UE, a la que acudió.
En concreto, en el texto aprobado se defiende que en Venezuela haya pasos como la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos con motivación política contra la oposición democrática al régimen, y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia elecciones libres y justas.
EE.UU. enviará una delegación a Venezuela para tratar acuerdos mineros y energéticos
Funcionarios de la Casa Blanca viajarán este jueves a Venezuela para avanzar en acuerdos en materia de energía y minería, en el marco de la reanudación de relaciones y cooperación entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.
La delegación estará liderada por el director del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen, que tiene previsto reunirse con autoridades venezolanas y representantes de compañías petroleras y mineras, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por medios locales.
Los acuerdos previstos se materializarían en memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no implicarían un incremento inmediato de la producción, sino la apertura de nuevas vías de inversión y comercio en los próximos años, según el mismo comunicado.
Venezuela y la empresa británica BP firman un memorando para la exploración de gas
El Gobierno de Venezuela firmó un memorando con la empresa británica BP para explorar y explotar gas en la plataforma Deltana, una zona marítima al noreste del país que se encuentra mar adentro, informó este miércoles la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
"Quiero felicitar la suscripción de este memorando de entendimiento para exploración de gas, costa afuera, en la plataforma Deltana", dijo en una retransmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.
El acuerdo fue firmado en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, por la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, y por el presidente de BP en Trinidad y Tobago, David Campbell.
Las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela se redujeron un 62 % en 2025
En Venezuela hubo 238 violaciones a la libertad de expresión el año pasado -la mayoría de ellas por intimidación-, lo que representa una reducción del 62 % con respecto a 2024, cuando se registraron 619, según el informe anual de la ONG Espacio Público difundido este miércoles.
Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, indicó durante la presentación del boletín en Caracas, que esta reducción es consecuencia de la "ola represiva" que se registró durante 2024 tras las elecciones presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras la oposición denunció fraude.
Durante 2025, la intimidación se posicionó como el tipo de violación más frecuente (33,1 %), seguido de la censura (26,4 %), hostigamiento judicial (14,7 %), restricción administrativa (13 %), hostigamiento verbal (6,7 %) e intimidación (5,8 %).
El levantamiento de sanciones a Venezuela y la condena a EEUU vuelven a dividir a la Eurocámara
El apoyo al levantamiento de las sanciones europeas a Venezuela y la decisión sobre si incluir la condena explícita a la injerencia de Estados Unidos en este país en una resolución parlamentaria divide este miércoles a los grupos del Parlamento Europeo de cara a un voto sobre la ley de amnistía venezolana previsto para el jueves.
Tras dos días de negociaciones, los grupos popular, ultraconservador y liberal sumaron este miércoles sus firmas a una resolución que urge al Consejo de la Unión Europea a no levantar "ninguna de las sanciones impuestas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos" en Venezuela "hasta que no se adopten medidas significativas encaminadas a una transición pacífica hacia la democracia".
Entre estas medidas, los diputados incluyen la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos por motivos políticos contra la oposición democrática al régimen y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia unas elecciones libres y justas.
EEUU prueba en Cayo Hueso sistemas militares autónomos en medio de las tensiones con Cuba
Estados Unidos realiza esta semana en Cayo Hueso, un islote en el extremo sur de Florida ubicado a unos 150 kilómetros de Cuba, pruebas de sistemas no tripulados que usan inteligencia artificial (IA), en medio de las tensiones que mantiene con la isla.
Las pruebas, según ha publicado el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en la red social X, se enmarcan en labores para sentar las bases del nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés), anunciado la semana pasada.
El Ejército de Estados Unidos ordenó el 21 de abril la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA que apoyará las labores del Southcom en América Central, Sudamérica y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos.
American Airlines vuelve a Venezuela bajo nuevo clima diplomático y de negocios con EE.UU.
Tras casi siete años sin vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, American Airlines retoma el jueves la ruta Caracas-Miami, un hito que no solo acorta las distancias al eliminar escalas para los viajeros, sino que consolida el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ahora focalizadas en facilitar el flujo de capitales hacia los sectores minero y energéticos venezolanos.
American, una de las aerolíneas internacionales con mayor presencia en el mercado venezolano durante décadas, formalizará el reinicio de sus operaciones con un vuelo que partirá la tarde del jueves desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para retornar el viernes desde Miami.
La aerolínea tendrá a partir de mayo una frecuencia de dos vuelos diarios y, según explicó previamente en un comunicado, los vuelos serán operados por Envoy, una subsidiaria de American Airlines, en un avión Embraer 175, que tiene capacidad para menos de 100 personas.
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