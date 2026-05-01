Guerra en Irán, en directo: última hora | El brent supera los 120 dólares ante el temor a un bloqueo a Ormuz prolongado

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

La Embajada de EEUU en el Líbano urge una reunión entre Aoun y Netanyahu y anima a Beirut a "aprovechar" la ocasión La Embajada de Estados Unidos en Líbano ha hecho este jueves un llamamiento a que el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantengan "una reunión directa" y ha afirmado que en Washington están "dispuestos a apoyar" a Beirut si "aprovecha esta oportunidad" de negociación, que se produciría mientras la ofensiva israelí, invasión incluida, sigue dejando víctimas mortales en territorio libanés: más de 2.500 desde el 2 de marzo. "Una reunión directa entre el presidente Aoun y el primer ministro Netanyahu, facilitada por el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump, daría a Líbano la oportunidad de obtener garantías concretas sobre la plena soberanía, la integridad territorial, la seguridad de las fronteras, el apoyo humanitario y a la reconstrucción, y el restablecimiento completo de la autoridad estatal libanesa sobre cada centímetro de su territorio, garantizado por Estados Unidos", ha afirmado la Embajada en redes.

El resto de naves de la Flotilla se resguarda al sur de Creta tras el abordaje israelí La mayoría de los barcos de la Flotilla que no fueron interceptados la madrugada del jueves por el Ejército israelí en aguas internacionales, un total de 26, permanecen este jueves anclados al sur de la isla griega de Creta, valorando cómo proceder e intentando contactar con algunas naves con las que se ha perdido comunicación. La pasada noche el Ejército israelí sorprendió a la Global Sumud Flotilla cuando alcanzaba aguas griegas, a 1.200 kilómetros de distancia de su destino final, la Franja de Gaza.

Gemma Casadevall ¿Es Merz el nuevo objetivo de Trump? El presidente de EEUU amenaza con reducir las tropas en Alemania ¿Es Merz el nuevo objetivo de Trump? El presidente de EEUU amenaza con reducir las tropas en Alemania, por Gemma Casadevall.

El Banco de Inglaterra vuelve a recortar previsiones de crecimiento por la guerra en Oriente Medio El Banco de Inglaterra volvió a revisar a la baja el jueves sus previsiones de crecimiento para la economía británica, mostrándose más pesimista para este año y los siguientes, debido a la guerra en Oriente Medio. La institución monetaria británica estima ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) podría crecer 0,7% o 0,8% en 2026 en el Reino Unido, frente al 0,9% previsto anteriormente, y 0,8% o 1% en 2027, frente al 1,5% que se había anticipado antes.

¿Qué se sabe y dónde está la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel? ¿Qué se sabe y dónde está la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel?, por Javier Ojembarrena Alba.

Trump evalúa la reducción de las fuerzas estadounidenses en Alemania Donald Trump aseguró el miércoles que se plantea reducir las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en Alemania, tras unos tensos intercambios con el jefe de Gobierno de ese país sobre la guerra en Irán. "Se tomará una decisión muy pronto", escribió el magnate republicano en su red Truth Social después de que Friedrich Merz afirmara que "los estadounidenses (no tienen) visiblemente ninguna estrategia" en Irán.

Washington estudia nuevas operaciones contra Irán, según el medio Axios Según el medio Axios, que cita fuentes próximas a la presidencia, el presidente Donald Trump será informado este jueves de posibles nuevas operaciones militares contra Irán. Entre estas, se incluiría una oleada de bombardeos contra infraestructuras y la posibilidad de tomar el control del estrecho de Ormuz, quizá con la participación de fuerzas terrestres.

Washington no descarta la idea de una coalición para Ormuz El Gobierno estadounidense pidió a sus embajadas que intenten convencer a sus aliados para que se unan a una coalición internacional encargada de garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, afirmó este jueves el Wall Street Journal. Citando un telegrama del Departamento de Estado, el diario refirió la existencia de un proyecto denominado "Mecanismo de libertad marítima", según el cual una coalición dirigida por Estados Unidos compartiría información, coordinaría su acción diplomática y ordenaría sanciones.

El bloqueo de EEUU a Irán, "condenado al fracaso" - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo. "Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional (...) y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado.