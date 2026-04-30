Del transhumanismo a la eugenesia: el caso de Jeffrey Epstein

El pasado 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. autorizó la publicación de un archivo masivo : 3,5 millones de páginas, 180 000 fotos y 2 000 vídeos que, según la ONU (2026) , “contienen evidencia inquietante y creíble de tráfico y esclavitud sexual de mujeres y niñas a gran escala, tortura, desaparición forzada, tratos inhumanos y degradantes, y asesinato”.

Estos delitos, añade el organismo, se cometieron en un contexto de supremacismo, misoginia extrema, mercantilización y deshumanización sistemática. Los archivos mencionan a figuras de alto perfil de la élite occidental –políticos, empresarios, científicos, celebridades– y sugieren la existencia de una red de complicidades que acentúa el carácter estructural y la gravedad institucional de los hechos.

Fascinado por el transhumanismo

Sin embargo, más allá de los titulares escandalosos, emerge un componente ideológico menos explorado pero decisivo: el profundo compromiso de Epstein con el pensamiento transhumanista y la investigación científica orientada a la “mejora humana” (human enhancement).

Este escenario nos sitúa ante un interrogante ineludible: ¿puede una determinada forma de entender al ser humano contribuir a erosionar o eliminar los límites morales que lo protegen? Más concretamente, ¿hasta qué punto la cosmovisión transhumanista de Epstein pudo haber funcionado como marco legitimador de su conducta?

Según un artículo del New York Times publicado en 2019 , Epstein mostró durante años una recurrente fascinación por el transhumanismo, entendido como el intento de mejorar la especie humana “mediante tecnologías como la ingeniería genética o la inteligencia artificial”. No se trataba de una curiosidad superficial: invirtió millones de dólares en investigación sobre la dinámica evolutiva, la cognición como computación, el moldeamiento de la conducta, las tecnologías de rejuvenecimiento y superlongevidad, y las interfaces hombre-máquina.

Entre 1998 y 2008, el magnate pederasta donó más de 9 millones de dólares a la Universidad de Harvard, incluyendo financiación clave para el Programa de Dinámica Evolutiva, según explica un informe reciente publicado en Nature . También donó, entre 2002 y 2017, más de 7,5 millones de dólares al MIT Media Lab –que investiga en muchas áreas muy distintas, una de ellas, cómo alargar la vida humana – y apoyó a organizaciones como Humanity+ (antes Asociación Transhumanista Mundial) y a investigadores vinculados al movimiento transhumanista.

A diferencia de la filantropía orientada a la búsqueda de estatus, reconocimiento social o expansión del prestigio personal, Epstein hacía sus donaciones muy discretamente y, en ocasiones, de manera completamente anónima.

Sus contribuciones, lejos de dispersarse, se concentraban en áreas científicas convergentes y con un perfil inequívocamente transhumanista. A esta estrategia de financiación se suman algunos proyectos personales que permiten vislumbrar con mayor claridad su visión del ser humano.

Una raza humana superior

En efecto, Epstein expresó su intención de utilizar su rancho de Nuevo México (una mansión de 3 000 hectáreas) como base para experimentos genéticos, incluyendo un plan para inseminar simultáneamente a veinte mujeres y “sembrar la raza humana” con su ADN. Se creía poseedor de una genética privilegiada y superior, según revelaba el citado artículo del New York Times.

También se interesó por la creación de un repositorio de material genético ( Repository for Germinal Choice ) de premios Nobel y por la criónica (congelación de cuerpos o cerebros humanos a temperaturas extremadamente bajas inmediatamente después de la muerte legal, con la esperanza de que la tecnología futura pueda reanimarlos), como modo de recuperar y prolongar la vida tras la muerte .

Asimismo, según relata el psicólogo Steven Pinker , Epstein criticó los esfuerzos por combatir el hambre y mejorar la asistencia sanitaria a los pobres argumentando que ello incrementaba el riesgo de superpoblación. Esa visión delata una transición peligrosa hacia la subordinación de la vida humana a criterios de eficiencia técnico-instrumental.

El ser humano como objeto

La cuestión no es, por supuesto, que el transhumanismo conduzca necesariamente a comportamientos criminales. Se trata de una corriente heterogénea con propuestas que van desde posiciones moderadas hasta planteamientos muy radicalizados. Sin embargo, en sus versiones más extremas, introduce la idea potencialmente problemática de que el ser humano, entendido como objeto de mejora, es susceptible de ser diseñado, modificado y, por tanto, manipulado.

Cuando esta lógica es llevada hasta sus últimas consecuencias, el riesgo no es solo técnico, sino antropológico y ético. El mejoramiento biotecnológico puede acabar funcionando como un criterio dominante que condiciona la manera de percibir y tratar a los demás.

Desde esta óptica, el otro ya no es considerado como un fin en sí mismo –dotado de una dignidad que le es inherente–, sino como herramienta u objeto técnico-artificial maleable y, eventualmente, descartable.

Este tipo de racionalidad centrada en el cálculo, la eficiencia y el control, fue analizada críticamente por pensadores como Aldous Huxley , Max Horkheimer Theodor W. Adorno , y Herbert Marcuse . Dichos autores sostienen que, cuando ese modelo de racionalidad instrumental o técnica se absolutiza, puede terminar legitimando la subordinación de unas personas a los intereses de otras y desembocar en una ideología tecnocrática y totalitaria que no mira costos humanos.

Peligros de la eugenesia

Con todo, situar los hechos en este contexto ideológico no excluye la necesidad de cautela. Resulta fundamental no incurrir en reduccionismos, pues un caso como el de Epstein difícilmente puede explicarse mediante una sola causa. Factores de orden político, psicológico, social o biográfico pudieron haber desempeñado un papel decisivo en la configuración de su conducta.

Sin embargo, reconocer esta complejidad no impide señalar que determinados marcos de pensamiento pueden contribuir a imaginar –e, incluso, justificar– ciertas prácticas. Las denuncias contra Epstein y sus adláteres no describen únicamente delitos aislados de carácter sexual, sino la existencia de una estructura organizada en la que mujeres y niñas eran tratadas como recursos intercambiables, sometidas a una lógica de uso, selección y descarte.

Sin establecer una relación causal directa, la inquietante convergencia entre esta praxis y una concepción del ser humano como objeto de “mejora” invita, al menos, a una reflexión crítica.

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El fenómeno Epstein deja, en este sentido, una advertencia: cuando la racionalidad instrumental se impone como criterio dominante para determinar el valor y el destino de las personas, se abre paso a su cosificación y, en consecuencia, a la legitimación de prácticas que atentan contra su dignidad.