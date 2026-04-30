Magadán
Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia
Los hechos ocurrieron en la mina de carbón a cielo abierto Kadikchanski del distrito Susumanski
EFE
Ocho personas podrían estar atrapadas bajo los escombros de un derrumbe ocurrido en una mina de carbón de la región de Magadán, en el Lejano Oriente de Rusia, según informó este jueves el Ministerio de Emergencias ruso.
"Recibimos un aviso de un desprendimiento de rocas en la mina de carbón a cielo abierto Kadikchanski del distrito Susumanski. Según informaciones preliminares, hasta ocho personas podrían estar atrapadas bajo los escombros", señaló la entidad, citada por la agencia rusa TASS.
Bomberos, rescatistas mineros y personal médico se dirigen al lugar del derrumbe, así como un helicóptero Mi-8 del Comando de Emergencias.
En la operación de rescate participan dieciséis personas y seis maquinarias pesadas.
El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) incoó a raíz del suceso una causa penal por violación de las normas de seguridad.
- Macron presiona a Andorra para que acepte el acuerdo de asociación con la UE: 'De lo contrario la puerta se cerrará
- Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump estudiará la propuesta de paz esbozada por Irán
- El manifiesto de Cole Allen: 'Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes
- El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez como pedía el Supremo para juzgarle por acoso
- El propio atacante ridiculizó la seguridad en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales con presencia de Trump
- El apoyo a Israel se desploma entre el electorado de EEUU y pone en cuestión el futuro de la ayuda militar
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora: Riesgo de carrera armamentista nuclear marca reunión de ONU sobre proliferación de armas
- Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo