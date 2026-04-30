Incidentes ante el consulado de Israel en Barcelona tras la protesta por la interceptación de la flotilla

La manifestación en Barcelona en protesta por la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel en aguas internacionales ha acabado con lanzamientos de objetos contra la línea policial que protege el consulado de Israel en la avenida de Carlos III, y con cargas de los Mossos d'Esquadra. Un grupo de encapuchados han tirado objetos, sobre todo botellas, pirotecnia y botes de humo, contra la línea de antidisturbios dispuesta por los Mossos en la calle Gandesa con la avenida Diagonal. Los manifestantes también han volcado una decena de contenedores y posteriormente se han producido las cargas policiales.

Los incidentes se producen después de que unas 400 personas participaran en una marcha que ha salido pasadas las 20 horas desde la plaza de Sants y se ha encaminado hacia el consulado, situado a la Gran Vía de Carlos III, cerca de la avenida Diagonal. Los Mossos d'Esquadra no les han dejado acercarse y han formado un cordón policial. Entre los gritos de los manifestantes se han podido escuchar proclamas como 'Boicot Israel', 'Israel no es un país, es una ocupación', 'Flotilla no estás sola' o 'Desde el río hasta el mar, Palestina avanzará'.

Israel ha detenido esta madrugada alrededor de 175 activistas, entre ellos una treintena de españoles, que iban a bordo de 22 de las 58 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla interceptadas de madrugada en aguas internacionales en el sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e israel.

Acusaciones a la Unión Europea

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la marcha, Pablo Castilla, portavoz de la Global Sumud Flotilla en Catalunya, ha señalado la Unión Europea como "cómplice" de Israel y también en la ofensiva contra Irán y el Líbano. También ha cargado contra el Estado para asegurar que está en contra de la subida de los presupuestos militares mientras las cuentas "han batido récords históricos" y para decir que impone un embargo de armas a Israel "pero mantiene el negocio" con el estado hebreo.

Castilla ha exigido la liberación de todas las personas "secuestradas por Israel" y que la UE condene "este ataque que vulnera el derecho internacional" y rompa toda relación con Israel, petición que ha hecho extensiva también en el Estado. "Que rompa con estas palabras vacías que solo ocultan complicidad y haga un verdadero embargo de armas y rompa todas las relaciones", ha dicho. En este sentido, ha asegurado que seguirán las movilizaciones. "No seremos la generación que sea testigo del genocidio del pueblo palestino", ha concluido.

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Por parte de Open Arms, Ángeles Schjaer ha explicado que su organización se está dedicando a remolcar las embarcaciones abandonadas y a documentar el resto que no han aparecido. Esta noche se resguardarán porque empiezan unas horas de mal mar.