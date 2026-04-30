Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy en conversación telefónica a su colega de EEUU, Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo, informó este miércoles el Kremlin. "Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria. (...) Trump apoyó activamente esa iniciativa", dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales. Según el Kremlin, Trump alabó el alto el fuego declarado por Moscú y Kiev durante la Pascua ortodoxa el 11 y 12 de abril, y recordó que "esa festividad conmemora nuestra victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial". Aunque en la Pascua ambos bandos se acusaron mutuamente de violaciones del alto el fuego, los analistas destacaron que no hubo ni avances en el frente ni ataques masivos con drones.

Zelenski anuncia sanciones contra la flota fantasma rusa e implicados en "secuestro" de niños ucranianos El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles la emisión de nuevas sanciones contra una veintena de buques de la llamada 'flota fantasma' rusa y personas relacionadas con el "secuestro" de niños ucranianos durante el conflicto desde los territorios bajo control de Rusia. Zelenski ha detallado que un primer paquete de sanciones va dirigido hacia aquellas personas que están implicadas en las tareas de "deportación" de niños ucranianos desde los territorios "temporalmente ocupados" del este y sureste del país, de cuya identidad y lazos familiares se ven despojados. "Entre estas personas sancionadas hay funcionarios del sistema estatal ruso, colaboracionistas en el territorio temporalmente ocupado y propagandistas", ha destacado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales. Otro paquete apunta hacia 23 embarcaciones con las que Rusia intenta sortear las sanciones internacionales a su petróleo, una ristra de restricciones que se han impuesto, ha dicho, a la par con los socios de Ucrania.

Putin presenta a Trump propuestas para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní El presidente ruso, Vladímir Putin, presentó este miércoles en conversación telefónica a su colega de EE.UU., Donald Trump, varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. "Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis y (Putin) presentó varias propuestas dirigidas al arreglo de las diferencias sobre el programa nuclear iraní", dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales. Añadió que Moscú tiene intención de continuar "sus contactos con representantes iraníes, los líderes de los países del golfo Pérsico y también con Israel y, naturalmente, con el equipo de negociadores estadounidenses".

Familias de peruanos reclutados por Rusia piden acciones diplomáticas para su repatriación Un centenar de familiares de peruanos que han sido reclutados por Rusia y que han sido aparentemente enviados al frente en Ucrania presentaron este miércoles una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione con Moscú su eventual repatriación. Uno de los abogados de las familias, Marcelo Tataje, explicó a EFE que este miércoles entregaron a la Cancillería una carta con 135 firmas de familias afectadas en la que piden al canciller que remita a Rusia una nota diplomática en la que se solicite información sobre el paradero de sus familiares para iniciar la repatriación, pues un centenar se encuentran desaparecidos.

Putin propone un alto el fuego en Ucrania el 9 de mayo, fiesta de la Victoria de 1945 en Rusia El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso el miércoles un alto el fuego en Ucrania para el 9 de mayo, día en que Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, informó el Kremlin, según el cual Estados Unidos apoya la iniciativa. Durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, Putin dijo que está dispuesto "a decretar un alto el fuego mientras duren las celebraciones del Día de la Victoria", declaró a periodistas su asesor diplomático, Yuri Ushakov.

Tres muertos y ocho heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con dron contra un autobús Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas este miércoles en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con dron contra un autobús de pasajeros, informaron las autoridades locales. "El enemigo atacó deliberadamente un autobús de pasajeros en la aldea de Voznesenovka, en el distrito de Shebekinski", escribió el gobernador local, Viacheslav Gladkov, en su canal en MAX, el Telegram ruso. Agregó que tres mujeres murieron en el lugar por las heridas recibidas y otros ocho pasajeros, algunos de los cuales se encuentran graves, fueron trasladados a un hospital. El pueblo atacado se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Antes de la guerra, en Voznesenovka vivían unas 1.500 personas.

Muere un menor de 16 años por disparos del Ejército israelí en Hebrón, en el sur de Cisjordania El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado este miércoles la muerte de un adolescente de 16 años a causa de disparos del Ejército israelí durante una incursión en Hebrón, en el sur de Cisjordania. El menor, identificado como Ibrahim Abdelfatá al Jayat, ha fallecido al sucumbir a las heridas de bala sufridas en su abdomen durante una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de Al Hawuz, en la citada localidad cisjordana, han confirmado fuentes médicas a la agencia de noticias palestina WAFA.

EEUU promete ayuda de 100 millones de dólares para restaurar protección de Chernóbil Estados Unidos dijo el miércoles que aportará hasta 100 millones de dólares para reparar una cúpula que evite fugas del desastre nuclear de Chernóbil, en Ucrania, y que resultó dañada en un ataque ruso en 2025. Francia, que ostenta actualmente la presidencia del G7, afirmó en marzo que las reparaciones costarían unos 500 millones de euros (580 millones de dólares) y pidió a los demás miembros del club de las principales democracias industrializadas que aportaran fondos. El Departamento de Estado señaló que el gobierno del presidente Donald Trump trabajará con el Congreso para proporcionar dinero para las reparaciones, "en consonancia con el liderazgo continuo de Estados Unidos en cuestiones de seguridad nuclear y no proliferación".

Zelenski anuncia sanciones contra la flota fantasma rusa e implicados en el "secuestro" de niños ucranianos El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles la emisión de nuevas sanciones contra una veintena de buques de la llamada 'flota fantasma' rusa y personas relacionadas con el "secuestro" de niños ucranianos durante el conflicto desde los territorios bajo control de Rusia. Zelenski ha detallado que un primer paquete de sanciones va dirigido hacia aquellas personas que están implicadas en las tareas de "deportación" de niños ucranianos desde los territorios "temporalmente ocupados" del este y sureste del país, de cuya identidad y lazos familiares se ven despojados.