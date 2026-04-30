Queja diplomática
Exteriores convoca a la responsable de la embajada de Israel por la operación militar contra la Flotilla Global Sumud
EFE
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado "urgentemente" este jueves a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para trasladarle su más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla Global Sumud, en la que hay españoles.
Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han indicado que la embajada y el consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular "están plenamente operativos y en contacto con los organizadores de la flotilla".
Israel ha informado de que ha detenido en el mar cerca de las costas de Grecia a 175 activistas de distintas nacionalidades, entre los que se encuentran una treintena de españoles, según fuentes de la flotilla, cuando viajaban en dirección a Gaza.
Las fuentes de la Global Sumud Flotilla han aclarado que una treintena de los detenidos tienen pasaporte español y, de ellos, una veintena residen en Catalunya.
Exteriores ha remarcado que Albares también "está hablando con homólogos" de los países que tienen a miembros en la flotilla que han sido arrestados por Israel.
Una veintena de barcos interceptados
A través de redes sociales, uno de los tripulantes, el bombero catalán Pau Pérez, que no ha sido detenido, ha explicado que han pasado la noche tratando de huir de barcos israelíes y que una veintena de embarcaciones han sido interceptadas, junto con la tripulación que viajaba en ellas.
"No sabemos adónde se las han llevado", ha denunciado Pérez, que ha pedido que "toda la sociedad salga a protestar para reclamar su puesta en libertad y romper todas las relaciones con el Estado sionista".
La flotilla, con 58 embarcaciones y tripulantes de múltiples nacionalidades, zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril con el objetivo de romper el bloqueo que sufre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.
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