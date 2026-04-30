EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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EE.UU. enviará una delegación a Venezuela para tratar acuerdos mineros y energéticos Funcionarios de la Casa Blanca viajarán este jueves a Venezuela para avanzar en acuerdos en materia de energía y minería, en el marco de la reanudación de relaciones y cooperación entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. La delegación estará liderada por el director del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen, que tiene previsto reunirse con autoridades venezolanas y representantes de compañías petroleras y mineras, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por medios locales. Los acuerdos previstos se materializarían en memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no implicarían un incremento inmediato de la producción, sino la apertura de nuevas vías de inversión y comercio en los próximos años, según el mismo comunicado.

Venezuela y la empresa británica BP firman un memorando para la exploración de gas El Gobierno de Venezuela firmó un memorando con la empresa británica BP para explorar y explotar gas en la plataforma Deltana, una zona marítima al noreste del país que se encuentra mar adentro, informó este miércoles la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. "Quiero felicitar la suscripción de este memorando de entendimiento para exploración de gas, costa afuera, en la plataforma Deltana", dijo en una retransmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. El acuerdo fue firmado en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, por la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, y por el presidente de BP en Trinidad y Tobago, David Campbell.

Las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela se redujeron un 62 % en 2025 En Venezuela hubo 238 violaciones a la libertad de expresión el año pasado -la mayoría de ellas por intimidación-, lo que representa una reducción del 62 % con respecto a 2024, cuando se registraron 619, según el informe anual de la ONG Espacio Público difundido este miércoles. Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, indicó durante la presentación del boletín en Caracas, que esta reducción es consecuencia de la "ola represiva" que se registró durante 2024 tras las elecciones presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras la oposición denunció fraude. Durante 2025, la intimidación se posicionó como el tipo de violación más frecuente (33,1 %), seguido de la censura (26,4 %), hostigamiento judicial (14,7 %), restricción administrativa (13 %), hostigamiento verbal (6,7 %) e intimidación (5,8 %).

El levantamiento de sanciones a Venezuela y la condena a EEUU vuelven a dividir a la Eurocámara El apoyo al levantamiento de las sanciones europeas a Venezuela y la decisión sobre si incluir la condena explícita a la injerencia de Estados Unidos en este país en una resolución parlamentaria divide este miércoles a los grupos del Parlamento Europeo de cara a un voto sobre la ley de amnistía venezolana previsto para el jueves. Tras dos días de negociaciones, los grupos popular, ultraconservador y liberal sumaron este miércoles sus firmas a una resolución que urge al Consejo de la Unión Europea a no levantar "ninguna de las sanciones impuestas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos" en Venezuela "hasta que no se adopten medidas significativas encaminadas a una transición pacífica hacia la democracia". Entre estas medidas, los diputados incluyen la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos por motivos políticos contra la oposición democrática al régimen y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia unas elecciones libres y justas.

EEUU prueba en Cayo Hueso sistemas militares autónomos en medio de las tensiones con Cuba Estados Unidos realiza esta semana en Cayo Hueso, un islote en el extremo sur de Florida ubicado a unos 150 kilómetros de Cuba, pruebas de sistemas no tripulados que usan inteligencia artificial (IA), en medio de las tensiones que mantiene con la isla. Las pruebas, según ha publicado el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en la red social X, se enmarcan en labores para sentar las bases del nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés), anunciado la semana pasada. El Ejército de Estados Unidos ordenó el 21 de abril la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA que apoyará las labores del Southcom en América Central, Sudamérica y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos.

American Airlines vuelve a Venezuela bajo nuevo clima diplomático y de negocios con EE.UU. Tras casi siete años sin vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, American Airlines retoma el jueves la ruta Caracas-Miami, un hito que no solo acorta las distancias al eliminar escalas para los viajeros, sino que consolida el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ahora focalizadas en facilitar el flujo de capitales hacia los sectores minero y energéticos venezolanos. American, una de las aerolíneas internacionales con mayor presencia en el mercado venezolano durante décadas, formalizará el reinicio de sus operaciones con un vuelo que partirá la tarde del jueves desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para retornar el viernes desde Miami. La aerolínea tendrá a partir de mayo una frecuencia de dos vuelos diarios y, según explicó previamente en un comunicado, los vuelos serán operados por Envoy, una subsidiaria de American Airlines, en un avión Embraer 175, que tiene capacidad para menos de 100 personas.

China responde a Rubio y defiende su cooperación con Cuba, "legítima y transparente" China defendió este miércoles como "legítima y transparente" su cooperación con Cuba y rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acusó a la isla de permitir que "adversarios" de Washington realicen actividades de inteligencia cerca de su territorio. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian señaló en rueda de prensa que "la cooperación entre China y Cuba es legítima y transparente", al ser preguntado por si Pekín se considera aludido por esos comentarios, dados sus vínculos con la isla. Lin añadió que "fabricar excusas, difundir rumores y difamar a otros no puede servir de pretexto" para justificar el "bloqueo brutal y las sanciones ilegales" de Estados Unidos contra Cuba, y subrayó que estas medidas "no pueden ocultar" que Washington "ha violado gravemente los derechos de supervivencia y desarrollo" del país caribeño y "las normas básicas de las relaciones internacionales".

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana en Madrid España invitará a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y el 5 de noviembre, ha informado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una visita oficial a la República Dominicana. "En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigiéndonos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre: se invita a quien tiene la representación internacional de cada país", ha dicho Albares en un encuentro con la prensa al ser preguntado sobre si ya habían invitado a esa cita a Delcy Rodríguez. La Cumbre Iberoamericana de Madrid "no va a ser distinta de otra (...) hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir", ha añadido el ministro.

El Kremlin niega casos de expulsión de universitarios rusos para su reclutamiento El Ministerio de Defensa de Rusia negó este lunes que se hayan producido casos de expulsión de estudiantes universitarios en este país con la intención de que sean reclutados para combatir en Ucrania. Ante las crecientes denuncias de medios independientes y la oposición en el exilio, el viceministro de Defensa ruso, Víctor Goremikin, aseguró: "Investigamos todos los casos y ninguno fue confirmado".