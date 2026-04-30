Guerra en Irán, en directo: última hora | El brent supera los 120 dólares ante el temor a un bloqueo a Ormuz prolongado

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El director del OIEA rechaza que el acuerdo nuclear de 2015 pueda ser base para un nuevo compromiso con Irán El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha afirmado este jueves que el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el grupo formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania (conocido como P5+1) "no puede constituir una base" para un nuevo acuerdo, alegando que el programa nuclear iraní ha evolucionado demasiado y se necesita "algo diferente". Así se ha pronunciado el dirigente argentino durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU, celebrada en el marco de la última revisión internacional del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

El brent supera los 120 dólares ante el temor a un bloqueo a Ormuz prolongado El barril de petróleo brent para entrega en junio cotizaba este jueves en hora de negociación asiática por encima de los 120 dólares, en medio de preocupación por un posible prolongamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz ante el estancamiento de las negociaciones entre Irán y EEUU. El brent, de referencia en Europa, se disparaba a su precio más alto desde 2022, según el medio británico Financial Times, ya que a las 2:33 GTM del jueves el barril crecía un 2,78 % y se colocaba en los 120.81 dólares. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %. La tensión se ha vuelto a recrudecer este miércoles, cuando se cumplieron 61 días del inicio de la ofensiva, después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.

Trump: "Irán solo tiene que decir que se rinde" En declaraciones desde el Despacho Oval, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán ha avanzado "mucho" en las negociaciones. “La cuestión es si estarán dispuestos a ir lo suficientemente lejos”, añadió. “Nunca habrá un acuerdo a menos que acepten que no habrá armas nucleares”. Trump calificó el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes de "genial" e "infalible". Irán “tiene que rendirse, eso es todo lo que tienen que hacer. Simplemente decir: ‘Nos rendimos’”, añadió Trump.

Trump dice que la salida de EAU de la OPEP podría ayudar a bajar el precio de la gasolina El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles que le parece "estupendo" que Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retire de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y consideró que podría servir para bajar los precios de los combustibles, disparados por la guerra en Irán. "Es algo estupendo", reaccionó Trump al ser preguntado en el Despacho Oval sobre la decisión del país árabe y agregó que tal vez los líderes de los Emiratos quieran "seguir su propio camino" fuera de la OPEP y la alianza OPEP+. "Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo", agregó.

Putin presenta a Trump propuestas para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní El presidente ruso, Vladímir Putin, presentó este miércoles en conversación telefónica a su colega de EEUU, Donald Trump, varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. "Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis y (Putin) presentó varias propuestas dirigidas al arreglo de las diferencias sobre el programa nuclear iraní", dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales. Añadió que Moscú tiene intención de continuar "sus contactos con representantes iraníes, los líderes de los países del golfo Pérsico y también con Israel y, naturalmente, con el equipo de negociadores estadounidenses".

Hegseth se enfrenta a legisladores demócratas por la guerra contra Irán El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó este miércoles repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán lanzada por Donald Trump hace más de dos meses. Al presentarse ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Hegseth adoptó rápidamente un tono combativo. Afirmó al comienzo de la sesión que el principal desafío "las palabras derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos". El representante Adam Smith, el demócrata de más alto rango del comité, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y "el plan para alcanzar nuestros objetivos". Posteriormente preguntó a Hegseth cómo se podía convertir la "acción cinética, letal" de la guerra en una mejora respecto al programa nuclear de Irán, que Washington busca eliminar.

Putin y Trump hablan por teléfono sobre Oriente Medio El presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, principalmente de la situación en Oriente Medio, informó este miércoles a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. "Los presidentes prestaron especial atención a la situación relacionada con Irán y el golfo Pérsico", declaró. "Vladimir Putin considera que la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán es la correcta, ya que esto debería dar una oportunidad a las negociaciones y, en general, ayudar a estabilizar la situación", precisó.

El petróleo brent alcanza los 119,76 dólares, el máximo desde el inicio de la guerra en Irán El petróleo brent para entrega en junio registra este miércoles su máximo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, al situarse en los 119,76 dólares el barril, tras repuntar un 7,64%. Desde las primeras horas de la mañana el precio del barril ha cotizado al alza con repuntes que han hecho pasar al crudo del Mar del Norte desde los 111,5 dólares hasta este máximo registrado a las 19:04 horas (17:04 GMT). El precio del petróleo de referencia en Europa se ha encarecido en esta jornada 8,5 dólares. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales del febrero, el precio del barril se ha encarecido más del 65 %. En lo que va de año sube cerca del 97%.

Trump dice que el bloqueo naval es "más efectivo" que bombardear Irán: "Se están asfixiando como un cerdo relleno" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el bloqueo naval a los puertos iraníes es "más efectivo" que los bombardeos y ha reiterado que no lograrán obtener un arma nuclear. "Se están asfixiando como un cerdo relleno", ha manifestado el jefe de la Casa Blanca, fiel a su estilo. "La situación va a empeorar para ellos", ha advertido el presidente de Estados Unidos, en declaraciones al portal Axios, desde donde ha asegurado que Irán quiere alcanzar un acuerdo para acabar con este bloqueo, pero que él se opone para evitar así que puedan recuperarse y lograr tener un arma nuclear.