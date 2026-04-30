Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AldamaAvionesEstados UnidosCasa TarradellasTrumpPutinBarcelonaMamarazzisBegoña GómezERE Mediapro
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO

Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

Trump sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

De izquierda a derecha, la reina Camilla de Inglaterra, el rey Carlos III de Inglaterra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump en la Casa Blanca

De izquierda a derecha, la reina Camilla de Inglaterra, el rey Carlos III de Inglaterra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump en la Casa Blanca / SAUL LOEB / AFP

Montse Martínez

Jordi Grífol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, tuvieron que ser evacuados el sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba una escopeta de cartuchos, una pistola y varios cuchillos. Tras el atentado, Trump confirmó que el detenido es residente en el estado de California y había actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

Mapa de situación
Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado
  2. El manifiesto de Cole Allen: 'Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes
  3. Macron presiona a Andorra para que acepte el acuerdo de asociación con la UE: 'De lo contrario la puerta se cerrará
  4. Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump estudiará la propuesta de paz esbozada por Irán
  5. VÍDEO | Así intentó el atacante atravesar el perímetro de seguridad y acceder al salón para atentar contra Trump
  6. Quién es Cole Tomas Allen, el sospechoso del intento de atentado contra Donald Trump
  7. La guerra en Irán pone en jaque los viajes de verano: 'Las vacaciones de muchas personas se verán afectadas por billetes muy caros
  8. El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez como pedía el Supremo para juzgarle por acoso

Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

Guerra de Ucrania | Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump

Guerra de Ucrania | Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump

Guerra en Irán, en directo | El brent supera los 120 dólares ante el temor a un bloqueo a Ormuz prolongado

Guerra en Irán, en directo | El brent supera los 120 dólares ante el temor a un bloqueo a Ormuz prolongado

Sheinbaum se reúne con Albares y recibe su invitación para la Cumbre Iberoamericana

Sheinbaum se reúne con Albares y recibe su invitación para la Cumbre Iberoamericana

La Flotilla rumbo a Gaza denuncia haber sido interceptada por barcos de Israel

La Flotilla rumbo a Gaza denuncia haber sido interceptada por barcos de Israel

Amenaza de un navío israelí a la Global Sumud Flotilla, en aguas internacionales

Trump recibe en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II

Trump recibe en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II

Putin y Trump hablan por teléfono sobre las guerras de Irán y Ucrania

Putin y Trump hablan por teléfono sobre las guerras de Irán y Ucrania