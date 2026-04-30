Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

El acusado de intentar matar a Trump comparece tranquilo en la sala de vistas

Vestido con un mono azul con una placa identificativa, el acusado de querer matar a Trump parecía tranquilo en la comparecencia judicial del lunes en la capital del país.

Hablaba en voz baja mientras respondía a casi todas las preguntas del juez con "sí, su señoría" o "no, su señoría". Indicó su edad y afirmó que tenía un máster.