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Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
Trump sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, tuvieron que ser evacuados el sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba una escopeta de cartuchos, una pistola y varios cuchillos. Tras el atentado, Trump confirmó que el detenido es residente en el estado de California y había actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".
Al menos cuatro disparos
Investigó información sobre la Cena de Corresponsales, a la que acudiría el presidente, buena parte del Gobierno y más de 2.000 invitados, y reservó una habitación en el mismo hotel del evento, el Washington Hilton. Allen, de 31 años, viajó en tren desde California hasta la ciudad de Washington, de manera que cruzó el país de costa a costa transportando las armas. Antes del ataque, programó una serie de correos electrónicos para enviarse automáticamente en los que se disculpaba con familiares, explicaba sus motivos, reconocía que estaba dispuesto a matar a miembros del Gobierno y consideraba que el resto de invitados podían ser un "daño colateral aceptable". Un video publicado hoy por The Washington Post ofrece la imagen más nítida hasta la fecha del momento en que Allen pareció alzar su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto, mientras pasaba a toda velocidad por el punto de control para acceder al evento. En la imagen de apenas cuatro segundos puede verse como un agente disparó al menos cuatro veces al acusado.
Armas incautadas
El documento también contiene fotografías de las armas que fueron incautadas cuando el acusado fue detenido: una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas. La fiscalía presentó estas pruebas ante el Tribunal federal del Distrito de Columbia con el objetivo de convencer al juez en una audiencia el jueves, de mantener al detenido en prisión preventiva sin fianza mientras espera juicio. Allen enfrenta un cargo por intento de asesinato al presidente, por el que podría ser condenado a cadena perpetua, y otros dos cargos relacionados con el uso de armas. Según el relato de la fiscalía, el atacante premeditó el ataque del pasado sábado durante semanas.
El hombre que intentó asesinar a Trump se tomó un selfi armado minutos antes del ataque
Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, se tomó un selfi armado ante el espejo de su habitación del hotel minutos antes del intento de atentado, informó la fiscalía este miércoles. Según consta en el documento judicial en el que la fiscalía pide prisión preventiva para el acusado, Allen usó su teléfono para tomarse una fotografía en el espejo de su cuarto a las 20:03 hora local (00:03 GMT), unos 30 minutos antes del intento de asesinato. El acusado vestía una camisa negra, pantalones negros y corbata roja, y parecía llevar una bolsa pequeña con munición, una pistolera de hombro, un cuchillo enfundado y pinzas y cortadores de alambre.
El Gobierno condena el intento de atentado contra Trump
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado "sin paliativos" el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la vez que ha mostrado su preocupación por la "escalada de violencia verbal y política" del líder de Vox, Santiago Abascal, que a su juicio está "blanqueando" el PP como socio en sus gobiernos autonómicos. "El Gobierno condena sin paliativos, de manera rotunda, este intento de atentado contra el presidente Trump", ha respondido Saiz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que también ha asegurado que desde el Gobierno observan "con grave preocupación" la escalada de violencia política y de violencia verbal en otros países, pero también en España.
Melania y Donald Trump piden el despido de Jimmy Kimmel por una broma en la que se refería a la primera dama como un "viuda expectante"
Lo que había surgido como una broma sobre la diferencia de edad entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 79 años; y la primera dama, Melania Trump, de 56, ha mutado en cuestión de días en un nuevo choque entre la Casa Blanca y el presentador de ABC, Jimmy Kimmel. Una de las figuras más reconocibles del panorama mediático estadounidense al que el presidente y la primera dama acusan de "difundir odio" y piden sacar de antena. Lea la crónica completa de Javier Ojembarrena Alba.
FOTOGALERÍA | Trump recibe al rey Carlos III de Inglaterra en la Casa Blanca
Trump recibe al rey Carlos III de Inglaterra en la Casa Blanca.
Putin condena cualquier atentado contra jefes de Estado tras el tiroteo en la Casa Blanca
El presidente ruso, Vladímir Putin, siempre condena cualquier acto de violencia o atentado contra jefes de Estado, declaró el martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar el tiroteo ocurrido el pasado sábado en Washington durante un acto oficial del líder de Estados Unidos, Donald Trump. "El presidente Putin siempre condena consecuentemente cualquier manifestación de violencia y cualquier intento de atentar contra la vida de jefes de Estado", aseveró durante su rueda de prensa telefónica diaria.
El acusado de intentar matar a Trump comparece tranquilo en la sala de vistas
Vestido con un mono azul con una placa identificativa, el acusado de querer matar a Trump parecía tranquilo en la comparecencia judicial del lunes en la capital del país.
Hablaba en voz baja mientras respondía a casi todas las preguntas del juez con "sí, su señoría" o "no, su señoría". Indicó su edad y afirmó que tenía un máster.
El hombre acusado de intentar matar a Trump donó 25 dólares a un comité de acción política del Partido Demócrata en apoyo de Kamala Harris para la presidencia en 2024
Los registros federales de financiación de campañas muestran que el hombre acusado de intentar matar a Trump el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca donó 25 dólares a un comité de acción política del Partido Demócrata en apoyo de Kamala Harris para la presidencia en 2024.
La Casa Blanca culpa a los medios y los demócratas del ataque a Trump por impulsar la "violencia política"
La Casa Blanca acusó a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de demonizar continuamente al presidente estadounidense, Donald Trump, y alimentar así la "violencia política" que motivó al hombre que intentó atentar contra el mandatario y su Gabinete el fin de semana en una cena de gala. "Este es el tercer intento de asesinato de gran envergadura contra el presidente Trump en dos años. Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado intentos tan reiterados y graves contra su vida", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. "Si bien tenemos la dicha de contar con un presidente que no le teme a nada, no deberíamos vivir en un país donde un temor tan constante a la violencia política impregne nuestra sociedad día tras día", añadió en la que fue su última intervención ante la prensa antes de dar a luz al que será su segundo hijo.
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