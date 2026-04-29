Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Seis muertos por ataques en Rusia y Ucrania, explosiones en Kiev

El presidente de Finlandia cree poco probable que Rusia ponga a prueba una respuesta de la OTAN

El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha considerado poco probable que Rusia vaya a poner a prueba directamente la defensa de la OTAN, contemplada en el artículo 5 del tratado aliado, aunque cree que Rusia seguirá lanzando "ensayos híbridos" contra los países europeos. "No veo ningún incentivo para que Rusia ponga a prueba el artículo 5 de la OTAN. Siempre habrá ensayos híbridos, no lo niego, pero si nos fijamos en el flanco oriental, no creo que lo vaya a poner a prueba", ha señalado en una rueda de prensa junto a su homólogo estonio, Alar Karis.

Así, ambos presidentes han hecho un llamamiento a mantener la calma y aumentar la preparación, incluidas las capacidades de defensa, frente a las amenazas rusas de que Moscú podría invadir algún país vecino cuando termine la guerra de Ucrania, algo que calificaron de "táctica rusa para crear ansiedad". En este sentido, han enfatizado en la importancia de que los países europeos sigan tomando una mayor responsabilidad en la seguridad del continente, como exige Estados Unidos, mediante el aumento del gasto en defensa acordado en el seno de la OTAN.