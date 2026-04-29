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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Seis muertos por ataques en Rusia y Ucrania, explosiones en Kiev
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia confirma que no habrá armamento en el desfile del 9 de mayo
El desfile militar en la plaza Roja de Moscú del próximo 9 de mayo se celebrará sin equipos militares, confirmó hoy el Ministerio de Defensa, en medio de crecientes rumores que sugerían esa posibilidad. "La columna del equipo militar no participará en el desfile este año debido a la situación operativa actual", señaló Defensa en un comunicado. La nota agregó que por la plaza Roja sí marcharán militares y alumnos de escuelas castrenses y también habrá una parada aérea. El Kremlin negó esta mañana una posible cancelación del desfile con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, pero no confirmó la presencia de armamento pesado. "Por supuesto, la parada se celebrará. En cuanto al formato del desfile, les informaremos a su debido momento", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Rusia no desplegará material militar en el desfile de la victoria de este año
Rusia no desplegará material militar en el desfile que conmemorará los 81 años e la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, anunció el martes el Ministerio de Defensa. El evento del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú suele ser marcado por grandes demostraciones de poderío miliar. Sin embargo, varias escuelas militares, cuerpos de cadetes "así como la columna de material militar no participarán en el desfile militar de este año debido a la actual situación operativa", indicó el ministerio el martes en Telegram. Aún así, el desfile incluirá a representantes de todas las ramas de las fuerzas armadas, así como videos de los soldados "realizando tareas en la zona de la operación militar especial", una referencia a la guerra en Ucrania, indicó.
Kim Jong Un confirma política de suicidio para soldados en guerra de Ucrania
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, confirmó una política que exige a los soldados quitarse la vida en el campo de batalla para evitar ser capturados mientras combaten en la guerra de Rusia contra Ucrania. Durante un acto para inaugurar un memorial en Pionyang dedicado a los norcoreanos caídos en combate, Kim mencionó en dos ocasiones a soldados que "se inmolaron", según un informe de la agencia oficial Korean Central News Agency. Suscríbase aquí al boletín CincoCosas y conozca nuestro canal de WhatsApp. "Los héroes que optaron sin vacilar por la autoinmolación, el ataque suicida para defender el gran honor" fueron elogiados por Kim en el discurso dirigido a familias de fallecidos y altos funcionarios rusos. "No esperaban ninguna compensación, aunque realizaron hazañas destacadas", añadió. "Murieron una muerte heroica".
El futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, propone reunirse con Zelenski en Ucrania
El futuro primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, propuso este martes reunirse en Ucrania con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para mejorar las relaciones bilaterales, que con el saliente jefe de Gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán, fueron muy tensas. "Es un interés de los húngaros de Transcarpatia (en Ucrania) que las relaciones entre Hungría y Ucrania se reconstruyan sobre nuevas bases", dijo Magyar en un comunicado. "Propongo por eso para principios de junio un encuentro con el presidente ucraniano", agregó el primer ministro que ocupará su cargo en la segunda mitad de mayo, tras ganar las elecciones del 12 de abril con una mayoría contundente sobre Orbán, que gobernó desde 2010.
Evacuadas más de 30 personas tras el nuevo ataque ucraniano a la refinería rusa en Tuapsé
Más de 30 personas fueron evacuadas hoy de las inmediaciones de la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé (a orillas del mar Negro), atacada este martes por drones ucranianos por tercera vez en lo que va de abril, informaron fuentes oficiales. "En el punto de evacuación se encuentran ahora 31 personas, incluidos nueve niños", señaló el gabinete de crisis creado en la región de Krasnodar para paliar las consecuencias del ataque. Según la fuente, un equipo de buzos se encuentra en alerta cerca de la ciudad de Tuapsé para realizar inmersiones adicionales e inspeccionar las aguas en busca de posibles vertidos de petróleo provocados por el incendio en la refinería. Previamente, se supo que el ministro de Emergencias de Rusia, Alexandr Kurenkov, informó al presidente ruso, Vladímir Putin, de la situación en Tuapsé tras un nuevo ataque ucraniano. "Putin escuchó por teléfono el informe del ministro de Emergencias sobre los incendios que se volvieron a desatar hoy tras los ataques de drones ucranianos", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Seis muertos por ataques en Rusia y Ucrania, explosiones en Kiev
Cuatro personas murieron en Rusia y dos en Ucrania el martes por bombardeos, mientras que en Kiev resonaron fuertes explosiones por un inusual ataque ruso con drones a plena luz del día. "La defensa aérea está operando en el barrio de Obolon", en el norte de Kiev, anunció el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. Poco antes, la Fuerza Aérea había informado de la presencia de drones volando en dirección a la capital. Rusia ataca Ucrania a diario con bombardeos nocturnos, pero en los últimos meses también llevó a cabo varios ataques masivos a plena luz del día. Restos de un dron cayeron en el barrio de Shevchenkivsk, en el oeste, provocando una colisión entre varios vehículos, uno de los cuales atropelló a un peatón, añadió poco después el alcalde, quien precisó que el herido fue hospitalizado. También cayeron restos sobre un edificio en construcción cercano y sobre un cementerio en un barrio vecino, detalló Klitschko.
Inusual ataque con drones rusos contra Kiev a plena luz del día
Fuertes explosiones resonaron en Kiev poco después de que se activara una alerta aérea en la capital ucraniana por un ataque ruso con drones a plena luz del día, constataron periodistas de la AFP. "La defensa aérea está operando en el barrio de Obolon", en el norte de Kiev, anunció el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. Poco antes, la Fuerza Aérea había informado de la presencia de drones volando en dirección a la capital. Rusia ataca Ucrania a diario con bombardeos nocturnos, pero en los últimos meses también llevó a cabo varios ataques masivos a plena luz del día. Restos de un dron cayeron en el barrio de Shevchenkivsk, en el oeste, provocando una colisión entre varios vehículos, uno de los cuales atropelló a un peatón, añadió poco después el alcalde, quien precisó que el herido fue hospitalizado. También cayeron restos sobre un edificio en construcción cercano y sobre un cementerio en un barrio vecino, detalló Klitschko.
Al menos 18 heridos en un ataque ucraniano a una administración municipal de Lugansk
Al menos 18 personas resultaron heridas este martes en un ataque de las fuerzas ucranianas contra una administración regional en Lugansk, informaron las autoridades leales a Moscú. "En plena jornada laboral, drones enemigos atacaron el edificio administrativo del distrito municipal de Márkovski. Dieciocho personas resultaron heridas, tres de ellas graves", informó el gobernador local, Leonid Pásechnik, en su canal en MAX, el Telegram ruso. Pásechnik agregó que el edificio atacado recibió graves daños. "Una escuela y otros edificios administrativos cercanos también sufrieron daños", afirmó Pásechnik, quien precisó que resultó dañada la cristalera de las construcciones.
El presidente de Finlandia cree poco probable que Rusia ponga a prueba una respuesta de la OTAN
El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha considerado poco probable que Rusia vaya a poner a prueba directamente la defensa de la OTAN, contemplada en el artículo 5 del tratado aliado, aunque cree que Rusia seguirá lanzando "ensayos híbridos" contra los países europeos. "No veo ningún incentivo para que Rusia ponga a prueba el artículo 5 de la OTAN. Siempre habrá ensayos híbridos, no lo niego, pero si nos fijamos en el flanco oriental, no creo que lo vaya a poner a prueba", ha señalado en una rueda de prensa junto a su homólogo estonio, Alar Karis.
Así, ambos presidentes han hecho un llamamiento a mantener la calma y aumentar la preparación, incluidas las capacidades de defensa, frente a las amenazas rusas de que Moscú podría invadir algún país vecino cuando termine la guerra de Ucrania, algo que calificaron de "táctica rusa para crear ansiedad". En este sentido, han enfatizado en la importancia de que los países europeos sigan tomando una mayor responsabilidad en la seguridad del continente, como exige Estados Unidos, mediante el aumento del gasto en defensa acordado en el seno de la OTAN.
Rusia aprieta pese a las bajas masivas a lo largo de toda la línea del frente
Las fuerzas rusas lanzan ataques a lo largo de toda la línea del frente pese a las bajas masivas y los supuestos problemas para reemplazar a sus soldados muertos y heridos, según el Ejército ucraniano. "La situación es bastante inestable ahora mismo, porque los rusos intentan avanzar en todos los frentes, ajustando sus tácticas y cambiando la intensidad" de las operaciones, ha señalado a la televisión pública el portavoz de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano, Víktor Tregúbov.
El militar ha destacado las operaciones rusas en los últimos días en el frente de Limán, en la zona norte de la región oriental de Donetsk limítrofe con la región de Járkov, y en Vovchansk, en el norte de Járkov y en la zona fronteriza con Rusia. Tregúbov ha mencionado asimismo la presión rusa cerca de la localidad de Kúpiansk (Járkov), a la que los rusos tratan de acercarse avanzando por dentro de los conductos de gas. Unas misiones donde, según el portavoz castrense, los grupos de soldados rusos pierden hasta el 70% del personal.
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