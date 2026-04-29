Francia abre una investigación contra la página web detrás de las violaciones a Gisèle Pelicot

La fiscalía de París ha abierto una investigación sobre la reapertura de la página web con la que el delincuente sexual Dominique Pelicot reclutó a decenas de hombres para violar a Gisèle Pelicot, entonces su esposa, entre 2011 y 2020.

Según ha desvelado la agencia AFP, la fiscalía parisina acusa a la plataforma Coco, cerrada en junio de 2024 y operando ahora bajo el nombre de Cocoland, de estar vinculada a crímenes como el abuso sexual a menores, violaciones e incluso casos de asesinato. Por lo que ahora Francia abre esta investigación para esclarecer las actividades de esta nueva página web.

Ante el anuncio de la fiscalía, AFP señala que el abogado de Isaac Steidl, el fundador y gerente de Coco –la web original por la que fue violada Gisèle–, ha negado que él tenga "nada que ver" con esta nueva plataforma. Steidl, fue acusado en 2025 de complicidad en la posesión y distribución de pornografía infantil, corrupción de menores a través de internet, tráfico de drogas y conspiración criminal. Cargos que él mismo niega.

Aunque la nueva web se abrió al público el martes, AFP señala que la Ministra delegada encargada de la Infancia en Francia, Sarah El Haïry, alertó de su existencia a mediados de abril. Durante una intervención para la cadena de radio RCM señaló que "la reapertura de COCO es una auténtica bofetada en la cara a nuestra promesa de protección a las víctimas". Por lo que aseveró que la administración tomaría medidas. "Los rastrearemos, los perseguiremos, no les daremos tregua" sentenció.

Antes de la apertura de Cocoland, según una fuente consultada por la agencia francesa, la investigación contra la web por la que Pelicot creó una trama de violaciones contra su mujer por la que fue condenado a 20 años de prisión, estaba "muy avanzada".

Ahora, dos grupos franceses que actúan por los derechos de las mujeres denunciaron a las autoridades la existencia de otras webs similares. Un llamamiento que llegó después de que la cadena estadounidense CNN informara sobre las llamadas "academias de violadores" ('Rape Academy' en inglés). Plataformas por las que hombres de todo el mundo intercambiaban mensajes sobre como drogar y violar a sus parejas mientras grababan la escena.