Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump asegura que Irán ha reconocido su situación de colapso y ha pedido la reapertura de Ormuz

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Amnistía reclama un alto el fuego "duradero" y centrado en la protección de la población en Oriente Próximo La ONG Amnistía Internacional (AI) ha instado este martes a los líderes mundiales a alcanzar en Oriente Próximo un alto el fuego "duradero y sostenible" que comprenda a "todos los países" afectados por el conflicto derivado de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, amén de la campaña del Ejército israelí en Líbano contra el partido-milicia chií Hezbolá. "Los acuerdos de alto el fuego, frágiles y temporales, entre Estados Unidos e Irán, y entre Israel y Líbano, deben ser sustituidos por un alto el fuego regional duradero, sostenible y completo", ha defendido la organización en un comunicado en el cual ha reivindicado la necesidad de alcanzar un cese de hostilidades robusto en aras de "evitar más sufrimiento catastrófico de la población civil" y "allanar el camino a la justicia, el respeto al Derecho Internacional y la protección de los Derechos Humanos a largo plazo".

El Ejército de Israel anuncia la muerte de un contratista en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte en el sur de Líbano de un trabajador de una empresa contratista que colabora con el Ministerio de Defensa en trabajos de ingeniería, un suceso en el que ha resultado herido otro trabajador y que ha tenido lugar poco después de que el partido-milicia Hezbolá reivindicara un ataque en la zona contra una excavadora. "En el marco de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las fuerzas de seguridad en el sur del Líbano, un empleado de una empresa contratista que realiza trabajos de ingeniería para el Ministerio de Defensa ha fallecido hoy (martes)", ha indicado un portavoz militar en un comunicado en el que ha subrayado que la familia ya ha sido contactada al respecto por la Policía israelí.

- Irán reitera su condena a la "piratería" de EEUU contra buques que realizaban actividades "legítimas" en Ormuz Las autoridades de Irán han vuelto a condenar este martes la "piratería" de Estados Unidos contra buques mercantes iraníes que, han defendido, realizaban actividades comerciales "legítimas" en alta mar, en el marco del bloqueo naval impuesto por las Fuerzas Armadas de Washington a los puertos de Teherán y tras la "incautación de tipo pirata" y "ataques deliberados" contra las embarcaciones iraníes Majestic y Tifani la semana pasada. Lo han hecho a través de una misiva del representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, quien ha puesto el foco en los "continuos actos internacionalmente ilícitos de Estados Unidos" que se han materializado en "una nueva incautación de tipo pirata", así como en "ataques deliberados" contra los citados barcos. Asimismo, el país asiático ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a exigir a Estados Unidos el cese "inmediato" de "tales acciones ilegales" y la liberación "de forma inmediata e incondicional" de "todos los buques, cargamentos y bienes incautados".

Balance de la jornada | Sin avances hacia la paz Este martes la jornada no ha abierto nuevos cauces para alcanzar la paz entre EEUU e Irán o en Oriente Próximo. La guerra sigue en el Líbano pese a la teórica tregua existente. Pese a alguna información que apunta a que ha logrado pasar algún buque por Ormuz (uno japonés), lo cierto es que el estrecho sigue cerrado y los precios del petróleo siguen al alza. Para abonar las incertidumbres, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado hoy que abandonará la OPEP a partir de mayo. El objetivo es abordar el incremento de la producción sin cortapisas y afrontar la crisis actual de la mejor manera posible. La inestabilidad en el golfo Pérsico es palpable y amenaza con enquistarse durante mucho más tiempo del previsto. Irán se está enrocando en sus posiciones y no es posible abrir un proceso negociador. EEUU ha advertido de que no permitirá que Irán mantenga su programa nuclear. Si la situación se prolonga demasiado tiempo, los economistas pronostican que una recesión mundial sería posible. Las bolsas siguen en máximos. Igual que los riesgos.

La UE califica de "espantoso" el "ritmo actual" de las ejecuciones en Irán La Unión Europea ha calificado este martes de "espantoso" el "ritmo actual" de las ejecuciones en Irán y ha reiterado nuevamente que la pena de muerte "es incompatible con el derecho inalienable a la vida y la prohibición absoluta de los castigos crueles, inhumanos o degradantes". "La UE se opone firme y categóricamente al uso de la pena capital en todos los casos y en todas las circunstancias (...) No disuade a los delincuentes y hace irreversibles los errores judiciales", ha indicado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, en un comunicado. En este sentido, ha instado a las autoridades iraníes a aplicar una política "coherente con vistas a la abolición total de la pena de muerte". "Condenamos en particular el uso de la pena capital como respuesta a la disidencia interna", ha señalado. De la misma forma, ha hecho un llamamiento a Teherán "para que ponga fin de inmediato a la práctica de imponer y ejecutar sentencias de muerte contra manifestantes". "Instamos a las autoridades iraníes a que liberen a todos los detenidos injustamente en ejercicio de su libertad de expresión y a que cumplan con las obligaciones en virtud del Derecho Internacional", ha dicho.

Trump acusa a Merz de no apoyar en la guerra de Irán: "Con razón a Alemania le va tan mal" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes al canciller alemán, Friedrich Merz, de no apoyar a Washington en la guerra contra Irán y recalcó que no es de extrañar que a Alemania le vaya "tan mal". "El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría tomado como rehén. Yo estoy haciendo ahora mismo algo con Irán que otras naciones, o presidentes, deberían haber hecho hace mucho tiempo", escribió en Truth Social. Trump, que de este modo responde a unas recientes críticas de Merz, insistió en que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!".

Trump arremete contra el canciller alemán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra el canciller alemán, Friedrich Merz, tras sus comentarios de que Irán está "humillando" a Washington en la mesa de negociaciones sobre la guerra. "El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de qué está hablando!", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social.

EEUU estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz Estados Unidos, que según Irán no está condiciones de "dictar su política" a otros países, analiza este martes la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado desde que empezó la guerra en Oriente Medio. Las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados.

Alemania defiente que el Consejo de Seguridad de la ONU participe en la resolución de la crisis del Ormuz El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha pedido a Irán que ponga fin al bloqueo del estrecho de Ormuz, en un contexto de aumento vertiginoso de los precios del petróleo y de un panorama económico mundial cada vez más sombrío. En una publicación en X, Wadephul afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU "debe desempeñar un papel" después de que celebrara un debate de alto nivel sobre la creciente crisis en esta vía marítima crucial, que ha provocado que miles de buques de carga y unos 20.000 marineros queden varados. El Consejo de Seguridad debería "asumir la responsabilidad y aprobar una resolución", dijo, y agregó que Alemania quiere "asumir la responsabilidad" y se postula para obtener un asiento en dicho organismo. El consejo, compuesto por 15 miembros, incluye cinco miembros permanentes con derecho a veto (China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido), mientras que los 10 puestos restantes, rotatorios y no permanentes, se asignan por región.