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Posible ataque antisemita

Al menos dos heridos en un ataque contra una sinagoga en el norte de Londres

La Policía Metropolitana de la capital británica detiene al presunto autor de la agresión

Vehículos de la policía metropolitana de Londres.

Vehículos de la policía metropolitana de Londres. / BEN STANSALL / AFP

Redacción

Londres
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Dos personas han resultado heridas este miércoles en un ataque con cuchillo contra una sinagoga situada en Golders Green, un barrio de Londres con una importante comunidad judía. La policía ha detenido a un sospechoso, según han informado dos organizaciones judías británicas.

"Hoy se produjo un ataque con cuchillo en Golders Green. El sospechoso ha sido detenido", ha escrito en X la organización judía Community Security Trust (CST).

"Dos víctimas fueron apuñaladas y están siendo atendidas por Hatzola", un servicio de emergencias voluntario de Golders Green, ha añadido, por su parte, la asociación Shomrim North West London, añadiendo que el hombre estaba "armado con un cuchillo e intentaba apuñalar a personas judías".

Según un comunicado difundido por Shormrin, el agresor huyó en un primer momento del lugar de los hechos con el arma en la mano. Sin embargo, poco después varios miembros de la organización han logrado retenerlo hasta la llegada de los agentes, que han procedido a detenerlo y trasladarlo a comisaría.

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Las fuerzas de seguridad del Reino Unido indicaron el pasado lunes que desde finales de marzo han detenido a 26 personas por supuestamente planear ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía. Esta ola comenzó tras una serie de ataques incendiarios. La Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.

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