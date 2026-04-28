Los Trump reciben a Carlos III y Camila en una pomposa ceremonia en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, recibieron este martes en la Casa Blanca a los reyes Carlos III y Camila del Reino Unido en una pomposa ceremonia en los jardines de la residencia.

Los monarcas, en su primera visita de Estado a EEUU desde su coronación, llegaron a bordo de un vehículo oficial a la residencia presidencial poco antes de las 11.00 horas (15.00 GMT), donde la pareja Trump esperaba para recibirlos y escuchar juntos los himnos nacionales de ambos países.

La visita está marcada por la fricción entre Washington y Londres, especialmente por las críticas de Trump al primer ministro británico por no haberse querido involucrar militarmente en la guerra con Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz

Estaba previsto que Carlos III condene el reciente intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso ante el Congreso estadounidense este martes, el primero de un monarca británico desde 1991. La intervención, de unos 20 minutos, debe hacer una alusión al ataque sufrido por Trump el pasado sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, según fuentes del Palacio de Buckingham. El texto del discurso ha sido elaborado por el Gobierno del primer ministro británico, el laborista, Keir Starmer, si bien el lenguaje y el tono reflejan en gran medida la voz personal del monarca.

Carlos III expresará "la más alta consideración y amistad del pueblo británico hacia el pueblo de los Estados Unidos" en un año marcado por el 250 aniversario de la independencia estadounidense del Reino Unido. El eje central de su intervención será subrayar que, pese a los desafíos actuales, ambos países pueden reafirmar "sus valores democráticos compartidos de larga data para impulsar la seguridad y la prosperidad tanto bilateral como global".

El monarca destacará que Londres y Washington conforman "una de las mayores alianzas de la historia de la humanidad", y se prevén referencias a la OTAN, Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la alianza de seguridad AUKUS, que ambos países integran con Australia.

El último discurso de un monarca británico ante una sesión conjunta del Congreso fue pronunciado en 1991 por la reina Isabel II, madre de Carlos III, y marcó además la primera intervención de un soberano del Reino Unido ante el legislativo estadounidense.

Relación de parentesco

Trump reaccionó en su red Truth Social a un artículo del 'Daily Mail' que reveló cómo Carlos III y el mandatario estadounidense descienden del mismo noble escocés, bisnieto del rey Jacobo II de Escocia, y, por lo tanto, serían primos decimoquintos. "¡Vaya, qué bien! ¡¡¡Siempre he querido vivir en el Palacio de Buckingham!!! ¡¡¡Hablaré con el Rey y la Reina sobre esto dentro de unos minutos!!!", afirmó el republicano, que recibirá a Carlos III y su esposa, Camila, en el Despacho Oval como parte del programa de la visita de Estado la pareja real a Estados Unidos.

Trump, que no ha ocultado su fascinación por la realeza y ha alabado la buena relación que mantiene con Carlos III, tiene ascendencia escocesa por su madre, Mary Anne MacLeod. El magnate tiene varios campos de golf en Escocia, a donde viajó el verano pasado en una visita privada para inaugurar un nuevo complejo.

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