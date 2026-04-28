Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
James RhodesLa PrimitivaGrossa Sant Jordi 2026Elecciones AndalucíaMaliMetro BarcelonaJordi PujolBaja laboralCamping CataluñaGuerra Irán
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo: última hora | Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas" ni "tasas"

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Trump ordena abrir fuego contra embarcaciones que coloquen minas y dice tener &quot;sellado&quot; Ormuz

Trump ordena abrir fuego contra embarcaciones que coloquen minas y dice tener "sellado" Ormuz / Europa Press/Contacto/Tasnim New / Europa Press

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
  2. La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: 'Tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada
  3. La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
  4. Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
  5. Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
  6. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El hijo de Audrey Hepburn: 'Somalia fue el principio del fin de mi madre

Guerra en Irán, en directo | Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas" ni "tasas"

Guerra en Irán, en directo | Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas" ni "tasas"

La fiscalía colombiana pide arrestar al hijo de Petro

La fiscalía colombiana pide arrestar al hijo de Petro

El primer ministro de Mali denuncia un intento de "tomar el poder"

El primer ministro de Mali denuncia un intento de "tomar el poder"

Vídeo | EL PERIÓDICO navega hacia Gaza con la Flotilla Global Sumud

Vídeo | EL PERIÓDICO navega hacia Gaza con la Flotilla Global Sumud

El Open Arms entrega de provisiones a la flotilla que se dirige hacia Gaza

Detenido en México 'El Jardinero', presunto nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y señalado como sucesor de 'El Mencho'

Detenido en México 'El Jardinero', presunto nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y señalado como sucesor de 'El Mencho'

El rey Carlos III llega a Estados Unidos para intentar aliviar la tensión entre Trump y Starmer

El rey Carlos III llega a Estados Unidos para intentar aliviar la tensión entre Trump y Starmer

El sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales, acusado de intento de asesinato al presidente, lo que podría conllevar cadena perpetua

El sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales, acusado de intento de asesinato al presidente, lo que podría conllevar cadena perpetua