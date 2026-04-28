Guerra en Irán, en directo: última hora | Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas" ni "tasas"

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas" ni "tasas" Casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, han reclamado este lunes la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz, atribuyendo "repercusiones globales" a "acciones iraníes" y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán. "Reiteramos nuestro llamamiento a la apertura inmediata y sin trabas del Estrecho. Rechazamos cualquier intento ilegal de amenazar o suspender los derechos y libertades de navegación, incluso mediante la imposición de tasas de tránsito, ya que esto constituye una violación del Derecho Internacional, tal como se refleja en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", reza la declaración conjunta que ha liderado Bahréin, cuyo Ministerio de Exteriores ha difundido la nota a través de la agencia de noticias estatal BNA.

El petróleo sube por falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz Los precios del petróleo subieron el lunes después de un fin de semana marcado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que aumentó el temor de que se prolongue el bloqueo del estrecho de Ormuz. El precio del barril Brent del mar del Norte, la referencia mundial, para entrega en junio subió un 2,75% hasta 108,23 dólares. La referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes ganó un 2,09% hasta 96,37 dólares. El sábado, Donald Trump canceló el viaje de su delegación a Pakistán para negociar con Irán. Si "quieren hablar, pueden venir o nos pueden llamar", dijo el presidente el domingo.

Inculpado de intento de asesinato de Trump al sospechoso del ataque en la cena de prensa El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump fue procesado este lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego. Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

La Casa Blanca dice que revisará los protocolos de seguridad para eventos con Trump La Casa Blanca dijo este lunes que se van a revisar los protocolos de seguridad para eventos en los que participe el presidente estadounidense, Donald Trump, que se celebren fuera de la oficina presidencial, después de que el sábado el Servicio Secreto interceptara a un hombre que aparentemente intentó atentar contra el mandatario y su Gabinete en una cena de gala. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló en una rueda de prensa que esta semana tendrá lugar una reunión convocada por la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, junto con altos mandos del Departamento de Seguridad y del Servicio Secreto para evaluar cómo garantizar la seguridad del presidente en eventos como este.

El detenido por intentar asesinar a Trump en la cena de gala comparece ante una corte federal El sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de cargos.

Teherán propone a EEUU aplazar el veto nuclear, reabrir Ormuz y poner fin a la guerra Según un informe de Axios, Teherán ha presentado a EEUU una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, que incluye el aplazamiento de las negociaciones nucleares. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Rusia el lunes para reunirse con el presidente Vladimir Putin, en un momento en que las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, que ya dura ocho semanas, siguen estancadas. "Cualquier señal de progreso en Oriente Medio reduciría el riesgo de efectos de segunda ronda más duraderos en los productos derivados del petróleo", afirmó Stephan Kemper, estratega jefe de inversiones de BNP Paribas Wealth Management. "En ese sentido, el mercado y la economía tienen poco tiempo".

EEUU pide en la ONU crear una coalición de países para garantizar el paso de buques por Ormuz El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, pidió este lunes en el Consejo de Seguridad crear una coalición para garantizar el paso de buques por el estrecho de Ormuz que incluya la eliminación de minas situadas en esta ruta. "Afortunadamente, el ejército estadounidense ha dado un paso adelante para retirar estas minas y hacer que el estrecho sea seguro, pero tenemos que sumar fuerzas. Ha llegado la hora de crear la coalición de asociados afines para redoblar el paso, con capacidad real para brindar ayuda", aseveró en una sesión del Consejo sobre la seguridad en el ámbito marítimo. Waltz reiteró que se han colocado minas "de forma indiscriminada" en vías navegables, y aseguró que Irán "ha admitido estos crímines, pero es tan incompetente que ahora dice que no sabe dónde están estas minas". El diplomático instó "al mundo al entero" a que se sume a Estados Unidos "para mantener y defender la libertad de navegación por la economía mundial", y recalcó que la reapertura del estrecho también es necesaria para las agencias humanitarias, que l autilizan para hacer pasar "el 80 % de su suministro".

España considera que levantar ahora sanciones a Irán no ayudará a la actual negociación El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró este lunes que todavía no es momento de levantar sanciones a Irán para ayudar en la negociación, aunque insistió en que la guerra "tiene que terminar". "No creo que en estos momentos levantar ninguna sanción ayude en nada a la negociación y, desde luego, hay que ser también muy claros con respecto al régimen iraní: las ejecuciones que se siguen produciendo de opositores, las violaciones de los derechos humanos no han cambiado", dijo Albares a la prensa española durante su visita a Puerto Rico. Por ello, señaló que "las sanciones están ahí hasta que desaparezcan las circunstancias que han llevado a ello, y desgraciadamente esas circunstancias no han desaparecido todavía".

Francia dice que Irán debe hacer "grandes concesiones" para terminar la crisis con EEUU e Israel El canciller de Francia dijo el lunes que Irán debe prepararse para hacer "grandes concesiones" para terminar la crisis iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel. "No habrá una solución duradera a esta crisis mientras el régimen no acepte grandes concesiones y un cambio radical de postura", dijo el canciller francés, Jean-Noël Barrot, al Consejo de Seguridad de la ONU. Barrot aseguró que Irán debe mostrar la forma de que haya una "coexistencia pacífica (...) con su entorno regional y que el pueblo iraní sea capaz de construir libremente su propio futuro", meses después de que el estado clerical reprimiera fuertemente masivas protestas.