Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora: Riesgo de carrera armamentista nuclear marca reunión de ONU sobre proliferación de armas

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

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Rusia condena el ataque a la central de Zaporiyia: "Es evidente que Ucrania no valora la seguridad nuclear" El Gobierno de Rusia ha condenado este lunes el ataque atribuido a Ucrania sobre instalaciones de la central de Zaporiyia, en el que ha muerto uno de sus empleados, y ha señalado que se trata de una muestra del desinterés del "régimen de Kiev" por la seguridad nuclear, jaleada por sus socios europeos con préstamos millonarios. "La tragedia ocurrida es un ejemplo de adónde se dirigen estas inversiones", ha afeado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, que ha expresado su condena por esta "atrocidad" que ha matado a una persona, a quien ha elogiado su profesionalidad a pesar de las "amenazas" del Ejército de Ucrania. "Es evidente que Ucrania tiene una visión diferente, dejando claro que no valora la seguridad nuclear", ha reprochado Zajarova, que también ha dirigido sus críticas hacia quienes justifican "las aventuras nucleares" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, según recoge un comunicado de Exteriores.

Rusia prohibirá enviar al frente a operadores de drones para no ahuyentar a estudiantes El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes que enviará una circular al Ejército en la que se prohibirá terminantemente enviar al frente a los operadores de drones, muchos de los cuales son jóvenes. El objetivo de la medida es "incrementar" el cumplimiento del reglamento de servicio en las unidades de drones por parte de los comandantes, aseguró Víctor Goremikin, jefe del departamento político-militar de las Fuerzas Armadas, según informaron las agencias locales. Según el documento del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, que será enviado a finales de este mes de abril, los operadores de drones sólo podrán ser empleados en el Ejército en virtud de los contratos que hayan firmado. Además, Goremikin, a la sazón viceministro de Defensa, precisó que también se ha establecido un procedimiento para esclarecer responsabilidades entre los comandantes en caso de que no se cumplan los términos del contrato, incluida la desmovilización de los operadores de drones.

Riesgo de carrera armamentista nuclear marca reunión de ONU sobre proliferación de armas Los factores que impulsan la propagación de armas nucleares se están "acelerando", advirtió el lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, en momentos en que las fricciones en el mundo hacen temer una nueva carrera por la bomba atómica. Los países firmantes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) se reúnen desde este lunes para examinar el histórico acuerdo, en vigor desde 1970. "Durante demasiado tiempo, el Tratado se ha ido erosionando. Los compromisos siguen sin cumplirse. La confianza y la credibilidad se están debilitando. Los factores que impulsan la proliferación se están acelerando. Necesitamos insuflar nueva vida al Tratado una vez más", urgió Guterres al inaugurar la cita.

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Moldavia ordena el arresto de oligarca prorruso Ilan Shor por financiación ilegal de partidos La Justicia de Moldavia ordenó este lunes el arresto del prófugo y oligarca prorruso Ilan Shor por financiación ilegal de partidos político. Según la acusación, Shor es la figura principal del caso penal incoado por la financiación del partido Alianza de Liberales y Demócratas de Europa (ALDE), que debía hacerle la competencia a la formación gobernante Acción y Solidaridad. Shor, que vive entre Rusia e Israel, supuestamente creó un grupo criminal con el fin de incrementar su influencia en los procesos políticos y electorales de la antigua república soviética, enfrentada a Moscú por su firme apoyo a Ucrania. Con la ayuda del diputado Alexandr Nesterovski, perseguido también por la Justicia, el empresario transfirió 452.000 dólares (unos 385.500 euros) para financiar dicha formación política, señala el tribunal de Chisinau.

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Lituania acusa a 13 personas de planear dos asesinatos y de espiar en nombre de Rusia Las autoridades lituanas han presentado cargos contra 13 personas acusadas de haber planeado el asesinato de dos individuos en Lituania y de haber incurrido en actividades de espionaje, todo supuestamente por órdenes de Rusia, informó este lunes la Oficina de la Fiscalía General del país báltico. Según esta fuente, una investigación preliminar de la Fiscalía, el Departamento de Seguridad del Estado y socios extranjeros descubrió "un complejo esquema criminal internacional" que incluía la recopilación de información sobre la vida privada de una persona y la preparación del asesinato de dos personas con fines terroristas. El medio público lituano LRT informó de que una de las posibles víctimas era el activista proucraniano Valdas Bartkevičius y la otra un ciudadano ruso no identificado.

La idea de una adhesión limitada a la UE genera poco entusiasmo en Ucrania La posibilidad de una adhesión limitada o "simbólica" de Ucrania a la Unión Europea (UE) genera inquietud en el país invadido, donde el ingreso pleno en el club comunitario cuenta con un amplio apoyo en la sociedad y se considera un pilar fundamental de un posible acuerdo de paz con Rusia. El cambio del Gobierno en Hungría tras la derrota de Viktor Orbán, aliado de Moscú, abre el camino hacia el desbloqueo de las negociaciones de adhesión entre Kiev y la UE. En el Consejo Europeo informal de Chipre del pasado viernes, el canciller alemán, Friedrich Merz, planteó abiertamente la posibilidad de otorgar a Ucrania un proceso de adhesión por etapas al bloque comunitario, ya que un ingreso inmediato no es posible.

El OIEA advierte del peligro de ataques cerca de Zaporiyia tras la muerte de un empleado El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advirtió este lunes del peligro que suponen las acciones militares en las inmediaciones de instalaciones nucleares, después de que un ataque con un dron causara la muerte de un empleado cerca de la central ucraniana de Zaporiyia, bajo control ruso desde 2022. El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, reiteró en X que este tipo de acciones "pueden poner en peligro la seguridad nuclear y no deben tener lugar". La agencia de la ONU indicó que fue informada por los administradores de la planta de un ataque ocurrido en la mañana del lunes con un dron, que impactó en un taller de transporte y causó la muerte de un conductor. El OIEA señaló que sus inspectores, desplegados de forma permanente en la instalación, investigarán lo sucedido.