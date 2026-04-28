Guerra en Irán, en directo: última hora | La salida de la OPEP de Emiratos evidencia el daño a la economía del Golfo

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Inquietud europea por el suministro de petróleo antes de la reunión de la OPEP en Viena Europa ya está experimentando cierto grado de preocupación a nivel gubernamental por el suministro de petróleo y otros combustibles. Varios países, de diferentes maneras, han dado a entender que temen una escasez de distintos tipos de petróleo en los próximos meses. Sin duda, los suecos fueron los últimos en manifestar cierta preocupación. Su ministro de Economía habló precisamente sobre este tema hoy mismo, afirmando que el combustible para aviones es algo que realmente preocupa. La OPEP tiene su sede en Viena, Austria. La OPEP y la OPEP+ se reunirán mañana en Viena, donde, aparentemente, será la última vez que el embajador de los Emiratos Árabes Unidos ocupe su asiento.

Aerolíneas indias | Al borde del colapso por la crisis de carburantes Air India, IndiGo y SpiceJet, que controlan el 95% del mercado de la aviación en India, han comunicado al gobierno que la industria aérea está al borde de "cesar sus operaciones", según informó la agencia Press Trust of India. La guerra y el cierre casi total del estrecho de Ormuz han disparado los precios del petróleo en la India, el quinto mercado de aviación más grande del mundo. Además, las restricciones del espacio aéreo han incrementado los costos operativos de las aerolíneas, especialmente en las rutas de larga distancia. Las aerolíneas solicitaron una revisión de los precios del combustible para turbinas de aviación (ATF), que representa alrededor del 40% de los gastos operativos de una compañía aérea.

Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM. El objetivo de esta salida de la organización es incrementar la producción y la comercialización de crudo al máximo para compensar las pérdidas ocasionadas por la guerra. La agencia señaló que esta decisión es impulsada "por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

Trump abordará "pronto" la propuesta de Irán para terminar la guerra El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a su equipo de seguridad nacional para evaluar la propuesta de Irán de poner fin a una guerra que entra en su tercer mes, ha dejado miles de muertos en Medio Oriente e interrumpido los suministros energéticos. Trump abordará el asunto "muy pronto", dijo el lunes a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Sus líneas rojas respecto a Irán han sido muy, muy claras", afirmó, y añadió que incluyen impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear, algo que el país ha negado durante mucho tiempo. Irán ha señalado que estaría dispuesto a aceptar un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de que Washington levante el bloqueo de sus puertos, mientras pospone negociaciones más complejas sobre su programa nuclear. Teherán insiste en mantener cierto control sobre el tránsito marítimo en el estrecho, algo que Washington probablemente no aceptará.

Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció el martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM

Baréin condena a cinco personas a cadena perpetua por "espiar" y "atentar" para Irán El Tribunal Penal Superior de Baréin condenó el martes a cadena perpetua a cinco personas tras ser acusadas de espiar para la Guardia Revolucionaria de Irán con el objetivo de "llevar a cabo actos terroristas y hostiles" contra el país árabe, que fue blanco de ataques de represalia iraníes durante la guerra.

Jaime Mejías El Gobierno alerta de que la guerra de Irán podría afectar al crecimiento "entre una y ocho décimas" en función de su duración El Gobierno alerta de que la guerra de Irán podría afectar al crecimiento "entre una y ocho décimas" en función de su duración, por Jaime Mejías.

Adrià Rocha Cutiller Trump rechaza el plan de paz de 3 fases de Irán que deja el programa nuclear para el final Trump rechaza el plan de paz de 3 fases de Irán que deja el programa nuclear para el final, por Adrià Rocha Cutiller.

Pakistán aborda con Nueva Zelanda los esfuerzos diplomáticos con Irán y EEUU y la crisis en Ormuz El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha tratado este martes con su homólogo de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, los esfuerzos diplomáticos en marcha con Irán y Estados Unidos, cuando el foco internacional se centra en el estrecho en Ormuz. "Los dos líderes intercambiaron opiniones sobre la evolución de la situación en Oriente Próximo. El primer ministro informó sobre los esfuerzos diplomáticos en curso de Pakistán y sus iniciativas para promover la paz y la desescalada en la región", ha señalado la oficina del primer ministro paquistaní en un mensaje en redes sobre un intercambio que ha calificado de "cálido y cordial".