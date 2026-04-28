En Directo
DIRECTO
Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
Trump sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, tuvieron que ser evacuados el sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba una escopeta de cartuchos, una pistola y varios cuchillos. Tras el atentado, Trump confirmó que el detenido es residente en el estado de California y había actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".
Petro se solidariza con Trump tras el intento de atentado en la gala de corresponsales
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este lunes que envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que rechazó el intento de atentado en su contra ocurrido el sábado en Washington durante la gala de corresponsales de prensa que cubren la Casa Blanca. Petro aseguró que tanto él como Trump han sido blanco de atentados y vinculó las amenazas en su contra a bandas mafiosas que se oponen a las políticas de su Gobierno. "Él (Donald Trump) también ha sufrido atentados (...) ya le he mandado una carta oficial rechazando ese tipo de cosas que provengan de donde provengan, no deben existir", expresó Petro en una alocución televisada, recalcando que este tipo de hechos no deberían tener cabida en la política. Asimismo, recordó episodios de violencia en su contra durante la campaña presidencial de 2018, cuando, según afirmó, "fue víctima de un atentado en la ciudad de Cúcuta con presunta complicidad de miembros de la fuerza pública", un hecho que, indicó, quedó registrado en vídeo.
Justicia de EEUU no descarta más cargos contra el sospechoso de intentar asesinar a Trump
La Justicia de Estados Unidos no descarta presentar más cargos contra el sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado. Cole Allen, un joven profesor de 31 años residente en California, podría enfrentarse a "cargos adicionales" conforme avance la investigación del caso, según señaló en una rueda de prensa este lunes Jeanine Pirro, la fiscal del Distrito de Columbia. "Esto fue un intento de asesinato del presidente de EE.UU., en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del Gabinete", dijo Pirro ante reporteros. Allen compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Washington D.C. para la lectura de acusaciones, que incluyen tres cargos federales: dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio. Este último podría conllevar pena de cadena perpetua.
Melania Trump carga contra el humorista Jimmy Kimmel por "difundir odio" y pide acciones a su cadena
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha cargado este lunes contra el humorista Jimmy Kimmel, tras señalar que su retórica "odiosa y violenta" divide al país, pidiendo de nuevo que su cadena, ABC, tome partido y actúe contra el presentador, después de que se refiriera a Melania Trump como "una viuda en espera" apenas unos días antes del tiroteo en la cena de corresponsales. "La retórica odiosa y violenta de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos", ha indicado la primera dama en un mensaje en redes sociales, en el que insiste en que el presentador "no debería tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche para difundir odio".
El director del FBI asegura que estarán "listos" para una segunda cena de corresponsales
El director del FBI, Kash Patel, aseguró este lunes que el protocolo de seguridad será "completamente diferente" si se reprograma la frustrada cena de corresponsales de la Casa Blanca de la que tuvo que ser evacuado el sábado el presidente Donald Trump, y aseguró que estarán "listos" para el evento. "Creo que lo haremos de una manera completamente diferente. El sábado por la noche escucharon al presidente decir que lo haremos de nuevo en breve, tal vez en unos 30 días, y que estaremos listos para ello", dijo Patel en una entrevista con la cadena Fox News en la que elogió la investigación oficial para esclarecer los hechos.
Bolaños condena el ataque a Donald Trump pese a las muchas "discrepancias políticas e ideológicas"
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenando el ataque del pasado sábado contra el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton. Bolaños ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de visitar las nuevas dependencias de la Fiscalía General junto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que pese a "tener muchas discrepancias políticas e ideológicas", el Ejecutivo "condena cualquier acto violento, venga de donde venga".
Asistente a la cena de corresponsales sinn inmutarse: "Hay cientos de agentes del servicio secreto lanzándose sobre mesas y sillas, y yo quería verlo"
La mayoría de los asistentes a la cena de Corresponsales de la Casa Blanca se agacharon para ponerse a cubierto mientras se desarrollaba el tiroteo, pero hubo una excepción notable. Un hombre, identificado como un agente de Creative Artists Agency, Michael Glantz, fue visto comiendo tranquilamente su ensalada mientras quienes lo rodeaban reaccionaban a lo que ocurría frente a ellos. “Soy neoyorquino”, dijo al 'The New York Times' para añadir: “Vivimos con sirenas y actividad constante. No tenía miedo. Hay cientos de agentes del servicio secreto lanzándose sobre mesas y sillas, y yo quería verlo”. También explicó que tiene problemas de espalda y que "ni de broma iba a tirarse al suelo sucio del Hilton con su esmoquin nuevo".
Un consultor político que asistía a la cena de Corresponsales de la Casa Blanca afirma que la reacción del Servicio Secreto “funcionó como un reloj”
Un consultor político que asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado afirma que la reacción del Servicio Secreto “funcionó como un reloj”.Frank Luntz declaró a la BBC: “Vimos a los agentes de seguridad entrar corriendo, decenas de ellos atravesando el salón de baile por encima de las mesas, empujando sillas, y no era caótico, nadie gritaba, nadie chillaba.Había un nivel de orden que resultaba muy inquietante, todo funcionó como un reloj”.
Reforzada la seguridad con motivo de la visita del rey Carlos III poco después del conato de atentado
La Casa Blanca y el servicio secreto han reforzado las medidas de seguridad para todos los actos oficiales previstos en la visita del rey Carlos III de Inglaterra. Se está revisando el dispositivo de protección de la visita “por precaución”. Fuentes oficiales británicas indican que existe coordinación estrecha con EEUU para ajustar la protección del monarca.
Trump afirma que el autor del tiroteo en Washington actuó movido por el "odio" a los cristianos
Trump afirma que el autor del tiroteo en Washington actuó movido por el "odio" a los cristianos. En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump ha descrito al atacante como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.
El ministro Torres condena el atentado contra Trump y muestra su "absoluta tolerancia cero" a cualquier acto de violencia
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha condenado este lunes el atentado sufrido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que ha mostrado su "absoluta tolerancia cero" a cualquier acto de violencia. "Como ministro, como ciudadano y como miembro de un gobierno, en este caso el Gobierno de España, absoluta tolerancia cero con respecto a cualquier acto de violencia, violencia física o violencia verbal", apuntilló al ser cuestionado por el atentado a Trump durante unas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria.
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
- La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: 'Tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada
- La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
- Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
- Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
- Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- El hijo de Audrey Hepburn: 'Somalia fue el principio del fin de mi madre