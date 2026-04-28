Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

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Trump sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado

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EFE

Montse Martínez

Jordi Grífol

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, tuvieron que ser evacuados el sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba una escopeta de cartuchos, una pistola y varios cuchillos. Tras el atentado, Trump confirmó que el detenido es residente en el estado de California y había actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

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