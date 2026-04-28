Donald Trump, intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

Petro se solidariza con Trump tras el intento de atentado en la gala de corresponsales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este lunes que envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que rechazó el intento de atentado en su contra ocurrido el sábado en Washington durante la gala de corresponsales de prensa que cubren la Casa Blanca. Petro aseguró que tanto él como Trump han sido blanco de atentados y vinculó las amenazas en su contra a bandas mafiosas que se oponen a las políticas de su Gobierno. "Él (Donald Trump) también ha sufrido atentados (...) ya le he mandado una carta oficial rechazando ese tipo de cosas que provengan de donde provengan, no deben existir", expresó Petro en una alocución televisada, recalcando que este tipo de hechos no deberían tener cabida en la política. Asimismo, recordó episodios de violencia en su contra durante la campaña presidencial de 2018, cuando, según afirmó, "fue víctima de un atentado en la ciudad de Cúcuta con presunta complicidad de miembros de la fuerza pública", un hecho que, indicó, quedó registrado en vídeo.