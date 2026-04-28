Andrzej Poczobut, el periodista al que el régimen de Lukashenko arrestó diez veces

El periodista bielorruso Andrzej Poczobut, liberado este martes tras cinco años en prisión, es un luchador indomable por la libertad de prensa y los derechos humanos, como atestiguan las más de diez veces que lo arrestó el régimen de Bielorrusia antes de condenarlo a 8 años de cárcel.

Poczobut, ensayista, periodista, poeta y músico perteneciente a la minoría polaca en Bielorrusia, es conocido por ser un duro crítico del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, por lo que recibió en octubre de 2025 el premio Sájarov a la libertad de conciencia.

Compartió entonces el galardón con la periodista georgiana Mzia Amaglobeli. "Ambos son periodistas actualmente en prisión bajo cargos inventados, simplemente por hacer su trabajo y por alzar su voz contra la injusticia. Su valentía les ha convertido en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia", dijo entonces Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

Hasta su liberación este martes, se desconocía su estado de salud, ya que las autoridades penitenciarias habían impedido las visitas familiares. El PE había pedido insistentemente su liberación inmediata e incondicional.

Un polaco en Bielorrusia

Con 20 años, fue cofundador del grupo Deviation, una influyente banda de punk considerada pionera del movimientos anarcopunk de la región de Grodno, donde residía.

Trabajó para numerosos periódicos de Grodno, ocupó el cargo de redactor jefe de 'Magazyn Polski na uchodźstwie' y desde 2006 era corresponsal del polaco 'Gazeta Wyborcza', el segundo rotativo más leído de Polonia.

Encabezó en 2005 el Consejo de la Unión de Polacos en Bielorrusia, que no fue reconocido por las autoridades, que designaron a otros dirigentes de esa minoría, la más numerosa del país después de la rusa.

En 2011 recibió el Premio Andrzej Wojciechowski, que se otorga al mejor trabajo periodístico que haya tenido un impacto significativo en la conciencia de los polacos. Ese mismo año, un juez le condenó a tres años de cárcel por "insultar" y "calumniar" a Lukashenko, pero finalmente fue absuelto y puesto en libertad.

Condena de cárcel

Diez años después (2021), fue arrestado de nuevo en Grodno e ingresó en el Centro de Detención Preventiva nº 1 de Minsk. El 8 de febrero de 2023, el Tribunal Regional de Grodno le condenó a ocho años de prisión, por atentar contra la seguridad nacional e incitar "a la discordia nacional, religiosa y social".

Entre los agravantes, se consideró el hecho de que se había referido a la invasión soviética de Polonia en 1939 como un acto de "agresión". Ese mismo año, el Ministerio del Interior incluyó a Poczobut en la "Lista de ciudadanos bielorrusos, ciudadanos extranjeros o apátridas involucrados en actividades extremistas".

Miembro de la Asociación Bielorrusa de Periodistas y dirigente de la Unión de Polacos en Bielorrusia, el reportero es autor del libro 'System Belarus' (2013), en el que disecciona los mecanismos con que Lukashenko se ha hecho con el control total de la antigua república soviética.

Bielorrusia, una cárcel para la prensa libre

El 20 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Varsovia le otorgó el título de Ciudadano Honorario de esa ciudad. Dos meses antes, el semanario 'Newsweek Poland' había nombrado a Poczobut "Figura de la Década".

El caso de Poczobut, según Reporteros sin Fronteras, es un claro ejemplo de persecución política contra periodistas críticos. Amnistía Internacional (AI) consideraba al periodista una víctima del acoso del Gobierno bielorruso a la sociedad civil y los periodistas.

Según el informe de AI de 2024 sobre la situación de los presos políticos en Bielorrusia, "cinco víctimas de enjuiciamiento por motivos políticos murieron bajo custodia, entre ellas Vadzim Khrasko e Igor Lednik, que padecían problemas de salud conocidos por las autoridades" desde antes de su detención.

Bielorrusia, país aliado del Kremlin en la guerra de Ucrania, es el país de Europa con más reporteros detenidos, por delante de Rusia, según la Federación Europea de Periodistas.

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