Conato de atentado
Trump: "No estaba preocupado, entiendo la vida, vivimos en un mundo loco"
El presidente de EEUU quita hierro al momento dramático vivido en la cena de corresponsales
Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
Redacción
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado horas después del conato de atentado que "no estaba preocupado" durante el tiroteo, aunque las autoridades creen que el presidente y otros altos cargos del gobierno eran los objetivos. “No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”, afirmó Trump en la cadena norteamericana CBS Newa.
Un atacante armado irrumpió en el vestíbulo del hotel Washington Hilton durante la tradicional cena de corresponsales el sábado. Tras percatarse de los primeros disparos, los servicios secretos evacuaron rápidamente de la sala al presidente, a su esposa y a miembros de su Gabinete. Un agente resultó herido de bala, pero se espera que se recupere completamente gracias a la protección que le brindó el chaleco.
El autor del ataque, Cole Tomas Allen, de 31 años y procedente de Torrance, California, será formalmente acusado el lunes ante un tribunal en Washington.
En incidente ocurrió mientras el rey Carlos II tiene previsto llegar a Washington el lunes. Su visita de Estado "seguirá según lo previsto·, indicó el Palacio de Buckingham, con pequeños ajustes en algunos eventos.
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