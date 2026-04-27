Guerra en Irán, en directo: última hora | Contactos diplomáticos en Pakistán para lograr la paz

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Heridos cuatro soldados israelíes en un "accidente operativo" en una base del sur del país, según el Ejército El Ejército de Israel ha informado este lunes de que cuatro de sus soldados han resultado heridos, uno de ellos grave, en un "accidente operativo" ocurrido en una base militar en el sur del país. "Ayer (domingo), un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) resultó gravemente herido, otro con heridas moderadas y dos más con heridas leves tras un accidente operativo en una base militar al sur del país", ha señalado un portavoz militar en un breve comunicado. Sin dar más información acerca del incidente y de su naturaleza, las FDI han señalado que los soldados heridos han sido evacuados de la base al hospital para recibir atención médica, una medida de la que "sus familias han sido notificadas".

EEUU asegura haber impedido la navegación a 38 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este domingo en 38 los buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo (estadounidense) contra los puertos iraníes" en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación calificada por Irán como una "violación del alto el fuego" acordado entre ambos países. Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 38 buques que den la vuelta o regresen a puerto", de acuerdo con un mensaje publicado en redes sociales. Cabe señalar que ya han pasado alrededor de dos semanas desde que Washington impusiera el cierre perimetral del estrecho de Ormuz, dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

Los precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EEUU Los precios del petróleo subieron y las acciones operaron mixtas el lunes en el comercio asiático, ante la incertidumbre que rodea el diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán. A las 02H30 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 1,1% a 95,44 dólares el barril. El Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 1,3% a 106,66 dólares. La esperanza de poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán se disipó el sábado cuando el presidente Donald Trump canceló el envío de sus negociadores a Islamabad, sede de las conversaciones con Irán. No obstante, la tregua en el conflicto que sacudió la economía mundial se ha mantenido, pese a que Irán mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo, gas natural y fertilizantes.

El Líbano anuncia 14 muertos en ataques israelíes en el sur del país El Ministerio de Salud libanés ha anunciado que ataques israelíes en el sur del país han dejado 14 muertos este domingo, a pesar de la reciente prolongación de un alto el fuego. Dos mujeres y dos niños figuran entre los fallecidos, precisó el ministerio en un comunicado, añadiendo que otras 37 personas resultaron heridas.

El canciller de Irán se reunirá con Putin en Moscú el lunes El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el lunes, durante una visita en la que se abordarán las conversaciones de paz en curso en Oriente Medio, informó este domingo la agencia de prensa ISNA. Durante su visita a la capital rusa, Araqchi hablará con "altos mandos rusos sobre el estado actual de las negociaciones, del alto el fuego y de los acontecimientos relacionados con él, y presentará un informe sobre esas conversaciones", agregó la agencia, que citó al embajador iraní en Rusia.

Araqchí regresa a Pakistán para continuar las consultas sobre las negociaciones con EEUU El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, arribó este domingo a Islamabad de nuevo para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades paquistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos, tras su visita a Omán. Menos de 24 horas después de abandonar la capital paquistaní y tras una breve visita a Omán, Araqchí regresó a Islamabad y fue recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan, según informó la agencia IRNA.

Medio millar de manifestantes claman en las calles de Barcelona contra la guerra y la OTAN Unas 650 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona contra la guerra y contra la OTAN en una marcha convocada por la plataforma Aturem la Guerra. La manifestación ha arrancado al mediodía en la plaza Universitat y ha llegado hasta la plaza Sant Jaume, con distintas pancartas que pedían acabar con la "complicidad" con Israel y parar el rearme de la Unión Europea (UE). En declaraciones a EFE, la portavoz de Aturem la Guerra y del centro Delàs, Tica Font, ha asegurado que en esta marcha se ha entonado un "no a la guerra en general" ante los conflictos que sacuden distintas partes del globo. "No a la guerra, pero no a la guerra de Irán, Palestina, Ucrania o la de Sudán. Es un no a la guerra general", ha dicho la portavoz de Aturem la Guerra, que agrupa a 57 entidades.

El canciller de Irán vuelve a Pakistán El canciller de Irán está de vuelta en Pakistán tras visitar Omán, reportan medios estatales

Adrià Rocha Cutiller Pesimismo, plantones y una guerra en el limbo: Irán y EEUU suspenden sus negociaciones sin fecha clara para retomarlas La última semana ha sido un sí pero no, aunque puede pero mejor no, pero ahora sí pero finalmente no. Constantemente, EEUU y Pakistán han estado asegurando que las negociaciones con Irán eran inminentes, que primero tenían que celebrarse el miércoles; luego, el viernes. Después, el domingo o el lunes. Al final, tal y como confirmó este sábado por la noche el presidente estadounidense, Donald Trump, no tendrán lugar ahora, ni hay fecha prevista para cuando puedan celebrarse. Teherán, por su parte, ha sido la única que se ha mantenido en su posición: desde el fin de semana pasado, la República Islámica ha asegurado —en privado y en público— que la segunda ronda de negociaciones con Washington no ocurrirá mientras EEUU mantenga su doble bloqueo en el estrecho de Ormuz.