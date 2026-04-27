Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora: Ucrania asegura haber atacado tres buques militares rusos y un avión en Crimea

Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania

Las autoridades de Rumanía han notificado este sábado la caída de fragmentos de drones en su territorio como consecuencia de un ataque nocturno de Rusia contra infraestructura ucraniana cerca de su frontera, en un incidente que ha dejado daños materiales leves pero ninguna víctima.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa rumano, los restos han sido localizados en la zona de Galati, en el sureste del país, donde han resultado afectados un poste eléctrico y una estructura anexa a una vivienda. Las evaluaciones iniciales apuntan a que los daños "no son significativos" y que no se han registrado heridos.

El Gobierno rumano ha explicado que los ataques rusos se dirigían contra objetivos civiles e infraestructuras en territorio ucraniano próximos a la frontera fluvial común, en el condado de Tulcea. En este contexto, los sistemas de vigilancia rumanos han detectado actividad aérea cerca del espacio aéreo nacional.

"Los radares MApN detectaron drones volando cerca del espacio aéreo rumano", se lee en un comunicado oficial difundido en redes sociales, que detalla que dos cazas 'Eurofighter Typhoon' de la Fuerza Aérea británica, desplegados en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN, han despegado de la base de Fetesti en torno a las 02.00 horas (hora local).