56 embarcaciones
EL PERIÓDICO navega hacia Gaza con la Flotilla Global Sumud
El buque de rescate de Open Arms y el Arctic Sunrise de Greenpeace acompañan al medio centenar de embarcaciones participantes
Julia Molins
EL PERIÓDICO navega en la Flotilla Global Sumud que ha iniciado su travesía hacia las costas de Gaza desde el pasado domingo, 26 de abril. El convoy internacional está integrado por 56 embarcaciones de dos nacionalidades diferentes que, tras varios días de espera estratégica para agruparse en el puerto de Augusta, en Sicilia (Italia), han comenzado finalmente su navegación coordinada con el objetivo de romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza y abrir un corredor humanitario permanente.
La salida se ha organizado desde dos puntos clave de la costa siciliana para garantizar la eficiencia y seguridad del operativo. Mientras el grueso de la expedición zarpó desde Augusta, el soporte técnico partió desde el puerto deportivo de Siracusa. El despliegue cuenta con el apoyo logístico de embarcaciones como el de la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Óscar Camps, y el Arctic Sunrise del grupo ecologista Greenpeace, encargadas de respaldar al resto.
Esta flotilla se une a la delegación que zarpó el pasado 15 de abril desde Barcelona con 39 barcos y a la representación de Francia. Aunque la salida de las naves desde Sicilia estaba prevista para el viernes, la partida se pospuso hasta el domingo debido a las malas condiciones meteorológicas en el Mediterráneo central. Según los organizadores, esta misión es "la mayor movilización marítima civil coordinada" de la Global Sumud Flotilla.
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