Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

El mentalista que estaba con Trump durante el tiroteo: "Creí que era una bomba"

El mentalista Oz Pearlman, encargado de la actuación principal en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, relató que cuando se produjo el tiroteo estaba al lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pensó que "estaba a punto de estallar una bomba".

Pearlman relató en entrevistas con CNN y The New York Times cómo pasó de realizar un truco de magia a estar agachado en el suelo, a escasos centímetros de Trump, mientras el Servicio Secreto tomaba el control de la sala. "Yo estaba adivinando un nombre en el que Karoline pensaba y, justo cuando revelaba la respuesta en mi libreta, escuchamos el ruido", explicó Pearlman al rotativo neoyorquino.

"Lo bajaron con mucha fuerza, fue un placaje estilo Liga Nacional de Fútbol Americano. Quedamos cara a cara, a menos de 30 centímetros de distancia. Nos miramos fijamente durante unos dos segundos. Fue la visión más loca de mi vida", recordó el artista a CNN, destacando la intensidad del momento antes de que el mandatario fuera evacuado de la sala.