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Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

Trump sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado

Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado

EFE

Jordi Grífol

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.

Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

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