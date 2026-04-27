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Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
Trump sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.
Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".
El mentalista que estaba con Trump durante el tiroteo: "Creí que era una bomba"
El mentalista Oz Pearlman, encargado de la actuación principal en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, relató que cuando se produjo el tiroteo estaba al lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pensó que "estaba a punto de estallar una bomba".
Pearlman relató en entrevistas con CNN y The New York Times cómo pasó de realizar un truco de magia a estar agachado en el suelo, a escasos centímetros de Trump, mientras el Servicio Secreto tomaba el control de la sala. "Yo estaba adivinando un nombre en el que Karoline pensaba y, justo cuando revelaba la respuesta en mi libreta, escuchamos el ruido", explicó Pearlman al rotativo neoyorquino.
"Lo bajaron con mucha fuerza, fue un placaje estilo Liga Nacional de Fútbol Americano. Quedamos cara a cara, a menos de 30 centímetros de distancia. Nos miramos fijamente durante unos dos segundos. Fue la visión más loca de mi vida", recordó el artista a CNN, destacando la intensidad del momento antes de que el mandatario fuera evacuado de la sala.
Marruecos condena el ataque armado contra la recepción de Trump en Washington
El Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores condenó este domingo el ataque armado contra una recepción en Washington en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, que resultaron ilesos.
Esa postura fue expresada en una declaración difundida por la agencia oficial MAP.
El departamento marroquí manifestó la solidaridad de Marruecos con Trump, su familia, el Gobierno y el pueblo estadounidense, y reiteró su rechazo a toda forma de violencia, extremismo y terrorismo, sean cuales sean sus fuentes y motivaciones.
Asociación de Corresponsales ensalza valentía de los periodistas en EEUU tras el tiroteo
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) elogió este domingo "la calma y el valor" de los periodistas que, tras el intento de ataque en la cena de corresponsales presidido por el mandatario de EE.UU., Donald Trump, comenzaron a informar de manera inmediata desde el lugar de los hechos.
En un comunicado firmado por su presidenta, Weijia Jiang, la asociación calificó de "momento desgarrador" el tiroteo ocurrido en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la tradicional cena anual de la prensa, que tuvo que ser cancelada tras la irrupción de un hombre armado en el recinto.
"Esos periodistas demostraron exactamente el tipo de calma y coraje que exige este trabajo, lanzándose a informar inmediatamente después de que se desencadenara el incidente. Estamos orgullosos de todos los que estaban en esa sala", reza la nota de la WHCA.
El sospechoso del intento de asesinato de Trump: "No estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes"
Cole Allen, el autor del tiroteo en la Casa Blanca, envió un manifiesto a sus familiares antes del atentado, dijo que quería eliminar a funcionarios de Trump y se autodenominó "El asesino federal amistoso", según el texto que ha compartido el New York Post.
"Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", dice en el manifiesto.
Trump ensalza la labor del Servicio Secreto y reprocha a demócratas el bloqueo de fondos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este domingo la "valentía" y el "talento" del Servicio Secreto y las fuerzas del orden tras el tiroteo registrado anoche durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, al tiempo que aprovechó el incidente para criticar a los demócratas por la gestión de los fondos destinados a la seguridad.
"Tuvimos un gran grupo de personas allí anoche (...). El Servicio Secreto y todas las fuerzas del orden fueron, pensé, sobresalientes. Lo detuvieron en seco", afirmó Trump, comparando la velocidad del atacante con la de un "corredor de la Liga Nacional de Fútbol Americano".
Pese al reconocimiento de la labor policial, el presidente vinculó el desempeño de los agentes con la disputa presupuestaria en el Congreso. "Este es un grupo al que no se le está pagando, si lo piensas. Los demócratas están reteniendo su pago y creo que tal vez se ablanden un poco ahora porque se mostró un gran talento anoche", declaró.
Las motivaciones detrás del incidente
"Tenía mucho odio en su corazón durante bastante tiempo (...) Era por un motivo religioso, era profundamente anticristiano", ha asegudo Trump en una entrevista en Fox News.
El sospechoso parecía tener como objetivo a miembros de la administración, según el fiscal general
El sospechoso que intentó burlar un control de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca anoche parecía tener como objetivo a miembros de la administración Trump, dijo el fiscal general interino Todd Blanche en la CNN.
La secretaria de prensa de Trump antes del tiroteo en la cena: "Habrá disparos"
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones antes del comienzo de la cena de corresponsales, durante la cual el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado por un tiroteo, auguró que esa noche "se iban a disparar algunos tiros".
Fue en declaraciones a Jimmy Failla para su programa 'Fox News Saturday Night' cuando el presentador le preguntaba sobre cómo iba a ser el discurso de Trump, que era la primera vez que acudía a la tradicional cena de corresponsales, que se celebró anoche en el hotel Hilton.
"Él está listo para la batalla. Os puedo decir que su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros", dijo Leavitt.
Poco después, el presidente y otros miembros de su gobierno, que ya estaban sentados, tuvieron que ser evacuados por los servicios secretos después de que un hombre armado intentara entrar al evento.
Egipto, Arabia Saudí y Kuwait condenan el ataque que forzó la evacuación de Trump
Egipto, Arabia Saudí y Kuwait condenaron este domingo el tiroteo registrado anoche en el hotel donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con la primera dama y varios miembros de su Administración, y se solidarizaron con el mandatario estadounidense.
"Condeno enérgicamente este acto criminal y reitero nuestro rechazo categórico a toda forma de violencia política y terrorismo, que representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de las sociedades", dijo en su cuenta de X el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi.
Además, expresó su "profundo alivio" de que Trump se encuentre en buen estado y le deseó "que continúe gozando de buena salud y bienestar", al tiempo que extendió sus deseos de "seguridad, estabilidad y prosperidad" a Estados Unidos.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí manifestó en un escueto comunicado su "solidaridad" con EE.UU. y reafirmó su "rechazo a todas las formas de violencia". En este sentido, Kuwait también condenó el "intento de asalto armado" contra Trump, recordó que Estados Unidos es un "país amigo" y expresó su solidaridad con Washington, de acuerdo con otro comunicado del Ministerio de Exteriores de la pequeña nación del golfo Pérsico.
Acordonan la casa del detenido tras el tiroteo en la cena a la que asistía Trump
El FBI acordonó la casa en Torrance, California, del detenido que intentó entrar armado a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que acudía el presidente estadounidense, Donald Trump, y miembros del gobierno.
Agentes del FBI están rodeando la casa a la espera de una orden de registro del tribunal federal de California, según adelantó la oficina del fiscal general estadounidense a la cadena Fox News.
Se trata supuestamente de la casa en Torrance de Tomas Cole Allen, un joven de 31 años cuya identidad no ha sido informada de forma oficial pero los medios, citando fuentes oficiales, han atribuido el incidente armado de este sábado.
Trump explicó poco después del incidente, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad dentro del cuál el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.
El alcalde de Torrance, George K Chen, condenó el tiroteo, asegurando que no se alinea con los valores de este suburbio de Los Angeles, que está "profundamente conmovida" por los hechos: "Torrance es una comunidad construida en el respeto, la diversidad, el trabajo duro y la seguridad pública", dijo, citado por la CNN.
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