Zelenski pide reforzar el apoyo a Ucrania en medio del incremento de los ataques rusos

En medio de los ataques rusos que se han intensificado en los últimos días, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó a sus socios a reforzar el apoyo a Ucrania ante todo en lo relacionado con la defensa antiaérea.

Zelenski aseguró este domingo que los nuevos ataques rusos contra objetivos civiles tienen como meta dar una sensación de fuerza para disimular las falta de avances de las tropas rusas de Vladimir Putin en el campo de batalla.

"Intentan convencer a su población, o reforzar en sus comunicaciones con Estados Unidos, de que están ganando esta guerra. Pero, en mi opinión, actualmente no tienen nada en qué apoyarse. Por eso empezaron con esto", declaró en una comparecencia conjunta en Kiev con la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, según la agencia Ukrinform.

Ataque ucraniano en la parte prorrusa de Lugansk / REGIÓN DE LUGANSK

"Desde principios de este año, el balance entre territorios ocupados y liberados no favorece a la Federación Rusa. Como ya dijimos, estaban preparando acciones ofensivas para finales de 2025 y entendemos que están preparando medidas similares para 2026", dijo.

Ataques nocturnos

Al menos tres personas murieron en Ucrania durante los ataque rusos de anoche, que causaron además numerosos heridos y daños materiales, informaron las autoridades locales.

En la región de Sumi dos personas murieron como consecuencia de ataques con drones, informó la Administración Militar Regional en Telegram. "Desafortunadamente dos civiles murieron en el ataque con drones. Eran dos hombres de 48 y 72 años", dice el mensaje de Telegram.

Ataque ruso en Dnipró (Ucrania) / GOBIERNO REGIONAL DE DNIPROPETROVSK

En la región de Dnipro, una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas en un ataque ruso con drones y artillería, según el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanza. En los dos ataques sufrieron daños casas privadas, algunos negocios y vehículos.

Según un informe de la Fuerza Aérea ucraniana, publicado en Facebook, durante la noche los rusos lanzaron 19 ataques con drones en once localidades. De 144 drones lanzados por los rusos, según la misma fuente, 124 pudieron ser neutralizados.

Ataque diurno

En la región de Donetsk, las tropas rusas bombardearon Kramatorsk este domingo. Dos personas que se encontraban en la calle murieron, informó la Fiscalía Regional de Donetsk en Telegram.

Ucrania intercepta 30 misiles y 580 drones en el mayor ataque ruso de la semana / efe

"En la mañana del 26 de abril de 2026, las fuerzas de ocupación bombardearon Kramatorsk. Los proyectiles impactaron en zonas residenciales. Como consecuencia del ataque enemigo, una mujer y un hombre sufrieron heridas mortales. En el momento del ataque, se encontraban en la calle", declaró la fiscalía.

Según la información que poseen, un civil de 50 años también sufrió una lesión por explosión, una fractura y heridas de metralla.

El crédito europeo

Zelenski dijo hoy en su cuenta de X que el primer tramo del crédito de la UE, de un total de 90.000 millones de euros, será utilizado ante todo para mejorar las capacidades militares y para la protección de la infraestructura energética.

"El primer tramo del crédito europeo será usado para la producción de material para la defensa de Ucrania. Eso incluye drones y todo el sector de tecnología militar", dijo Zelenski.

"En el segundo lugar está la energía. Hasta el próximo invierno tenemos que proteger al sector todo lo que podamos. Con este objetivo se proporcionarán fondos del presupuesto central a los presupuestos regionales. Buena parte de ello vendrá del primer tramo del crédito", agregó. Zelenski, además, espera que los europeos aporten otros miles de millones destinados específicamente a la protección de la infraestructura energética.

Defensa aérea

Durante los ataques del fin de semana, Zelenski manifestó su preocupación de que para muchos la guerra en Ucrania pase a un segundo plano debido a la situación en Oriente Medio y llamó a no cesar en la ayuda y a fortalecer la defensa área del país.

- (Ukraine), 12/12/2025.- A handout photo made available by the press service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces shows the recruits who take part in the short and intense march during their basic military training (BMT) in an undisclosed location in the Zaporizhzhia area, Ukraine, 12 December 2025, amid the ongoing Russian invasion. Basic Military Training is a mandatory course for all recruits in the Ukrainian Armed Forces, providing fundamental knowledge of tactics, firepower, and medical training, while developing marksmanship skills and adapting recruits to army life. Russian troops entered Ukrainian territory on 24 February 2022, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES. HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

“Es importante que el mundo no permanezca en silencio ante lo que está sucediendo y que esta guerra rusa en Europa no pierda protagonismo debido a la guerra en Irán”, subrayó el líder ucraniano en sus redes sociales.

Además, expresó su esperanza de que todos los acuerdos políticos para el fortalecimiento de las defensas aéreas de Ucrania se implementen sin demora.

Zelenski ha calificado recientemente de "mala" la situación con la disponibilidad de munición antiaérea. Ninguno de los doce misiles balísticos que Rusia utilizó para atacar Ucrania en días pasados fue interceptado y al gobierno ucraniano le preocupa que el mayor uso de munición antiaérea en Oriente Medio pueda reducir los suministros a Ucrania.