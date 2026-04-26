Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ante un intento de atentado en el Hotel Hilton. Los servicios de seguridad han detenido al sospechoso de haber disparado un arma de fuego, según informa la AFP.

El Servicio Secreto informó que tanto el presidente Trump como la primera dama Melania Trump "están a salvo". "El presidente y la primera dama están a salvo, al igual que todas las personas bajo protección", añadió el Servicio Secreto en un comunicado.

Se espera que Trump dé una conferencia de prensa durante las próximas horas. Agregó que una persona estaba bajo custodia y que el incidente tuvo lugar cerca de la zona principal de control de seguridad del evento.

Toda la sala fue evacuada, comprobaron periodistas de la AFP. Varios miembros del Gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron evacuados.

Informes no confirmados sugerían que una persona había resultado herida, aunque no había detalles disponibles sobre la causa de la lesión.

Reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump. Uno de los participantes, el doctor Oz, indicó que "se efectuaron disparos", según se escuchó en el lugar.

Disparado un agente

Trump ha dicho que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

Trump dijo que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez", en una rueda de prensa celebrada poco después de que él, la primera dama y varios miembros de su Gobierno tuvieran que ser evacuados del hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

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"Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.