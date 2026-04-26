Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SarnaCarla WittigBarçaOTANEncuesta CISLince ibéricoGuerra IránLa meta invisibleAlergiasEutanasia
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo: última hora | Contactos diplomáticos en Pakistán para lograr la paz

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una foto de archivo

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una foto de archivo / Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
  2. La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
  3. El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?
  4. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  5. Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
  6. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  7. Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona
  8. ¿Qué es la sarna noruega que está afectando a más de 30 personas en Galicia? ¿Tiene cura?

Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado

Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado

Guerra en Irán, en directo | El ministro de Exteriores de Irán abandona Islamabad sin esperar a los enviados estadounidenses

Evacúan a Donald Trump tras un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington

Un profesor de California, autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

DIRECTO | El atacante de Trump, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga

DIRECTO | El atacante de Trump, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga

Destrucción económica, protestas sociales y más represión: el escenario de posguerra en Irán si se mantiene el régimen

Destrucción económica, protestas sociales y más represión: el escenario de posguerra en Irán si se mantiene el régimen

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Quién es Cole Tomas Allen, el sospechoso del intento de atentado contra Donald Trump

Quién es Cole Tomas Allen, el sospechoso del intento de atentado contra Donald Trump