Guerra en Irán, en directo: última hora | Contactos diplomáticos en Pakistán para lograr la paz

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El sultán omaní pide a Araqchí priorizar el diálogo para resolver la guerra con EEUU El sultán de Omán, Haizam bin Tariq, pidió este domingo en Mascate al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, "priorizar el diálogo y la diplomacia" para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán. Según informó la agencia oficial omaní de noticias, ONA, Bin Tariq, cuyo país medió varia rondas de diálogo entre EE.UU e Irán antes del inicio de la guerra a finales de febrero, recibió a Araqchí en Mascate, donde le "enfatizó la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar los problemas, contribuyendo así a la consolidación de la paz" en la región de Oriente Medio. Araqchí llegó hoy a Mascate en medio de su gira para intentar llegar a un consenso diplomático para reanudar las negociaciones con Washington y tras una parada en Islamabad, a donde hoy regresa.

Las líneas rojas que EEUU exige a Irán Washington ha dicho públicamente que hay varias líneas rojas que le exige a Irán en las negociaciones, incluyendo exigencias centradas en el estrecho de Ormuz y el programa de enriquecimiento iraní, el cual Trump exige congelar durante 20 años, además de instar a Teherán a que se comprometa a no buscar nunca el desarrollo de un arma nuclear. Al ser preguntado el sábado sobre si se está planteando extender el alto el fuego que él mismo declaró unilateralmente el pasado martes, Trump aseguró que "ni siquiera" lo ha pensado. "Negociaré con quienquiera que esté al cargo. Ellos no parecen saberlo. Están peleando entre ellos. Principalmente, creo que se están peleando para no ser líder, porque nos hemos cargado a dos niveles de su cúpula. Si quieren pueden llamarme. Nosotros tenemos todas las cartas. Hemos ganado en todo", añadió el republicano. La decisión de Trump de cancelar el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner para mantener una segunda ronda de contactos con Teherán mediada por Pakistán se produjo poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara Islamabad sin aparentes avances en las negociaciones.

Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante" El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó este domingo el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio debido a lo que consideró una "retórica amenazante" por parte de Washington. El mandatario iraní hizo esta declaración durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien le agradeció por el apoyo a las conversaciones de paz que se han celebrado en Islamabad, según reseñó este domingo la agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria. "Pezeshkian criticó las continuas violaciones y el comportamiento coercitivo de EE. UU. durante las negociaciones y el período del alto el fuego" y "advirtió sobre las posibles consecuencias de una nueva confrontación para la estabilidad regional y global", dice el medio iraní.

El ministro de Exteriores iraní volverá a Pakistán tras visitar Omán El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, regresará a Pakistán después de visitar Omán, con el fin de retomar las conversaciones para un eventual fin de la guerra en Oriente Medio, informó el sábado la prensa estatal. Parte de su delegación había vuelto a Teherán, para "obtener las instrucciones necesarias sobre las cuestiones relacionadas con el fin de la guerra", señaló la agencia de noticias IRNA. Araghchi "tiene previsto visitar de nuevo Pakistán después de completar su viaje a Omán y antes de viajar a Rusia", señaló el medio.

Trump dice que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán. "Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el Air Force One para volar a Washington.

Ataques israelíes en el sur del Líbano dejan seis personas muertas El Ministerio de Salud de Líbano anunció que seis personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país, pese al alto el fuego, prolongado esta semana, en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá. "Dos ataques del enemigo israelí, dirigidos contra un camión y una motocicleta, en la localidad de Yohmor al Shaqef, en el distrito de Nabatiye, dejaron cuatro muertos", indicó el ministerio en un comunicado.

Netanyahu ordena atacar "con contundencia" a Hizbulá en el Líbano El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar "con contundencia" al grupo chií Hizbulá en el Líbano. "El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá en el Líbano", dijo su oficina en un breve mensaje.

El ministro de Exteriores de Irán cuestiona si "EEUU es realmente serio en diplomacia" El ministro iraní de relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó este sábado que aún estaba por verse si Estados Unidos es "realmente serio" en relación con la diplomacia, después de concluir una visita a Pakistán donde se reunió con altos funcionarios. En una publicación en X tras salir de Islamabad, Araqchi dijo que había "compartido la postura de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra", pero añadió que "todavía está por verse si Estados Unidos es realmente serio" con la diplomacia.

Trump cancela el viaje a Pakistán de sus negociadores que debían hablar con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán. En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados, y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran. "Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", afirmó Trump a Fox.