Así es el avión privado del emir de Dubái: grifos de oro, suites de lujo y un enorme salón

El jeque Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, emir de Dubái, renunció a comprarse un avión de lujo y compró un Boeing 747 para transformarlo en una experiencia totalmente VIP, una transacción que se estima en unos 500 millones de euros.

Una aeronave que ha volado a España y que ha sido visto en los últimos años en Mallorca o Extremadura. Opera con la matrícula A6-GGP. Y registros aeronáuticos abiertos identifican esa matrícula como un Boeing 747-412F operado por Dubai Royal Air Wing / Dubai Air Wing.

Sorprendió en Mallorca

El aparato, con matrícula A6-GGP, hizo escala en Mallorca durante un trayecto entre Dubái y Miami, en una parada que no pasó desapercibida por el tamaño del avión, su aspecto exterior y el movimiento generado a su alrededor. La presencia despertó de inmediato la curiosidad de quienes se encontraban en el aeropuerto. Una viajera alemana explicó a 'Mallorca Zeitung', del mismo grupo editor que 'El Periódico', que muchos pasajeros se quedaron mirando la aeronave, especialmente por un detalle poco habitual: la aparente ausencia de ventanas visibles en el fuselaje y también por los vehículos de alta gama que lo acompañaban.

El interior del avión es todavía más sorprendente, empezando por la cabina del piloto donde hasta las palancas de aceleración están bañadas en oro. Aunque era para uso comercial, y podían viajar unas 100 personas, ahora este Boeing 747 está pensado como un auténtico hotel de lujo. Tiene dos plantas, ocho 'suites' VIP , con camas de matrimonio y baños individuales con detalles de oro.

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Como está vinculado al Gobierno de Dubái, también está preparado con sala de reuniones: tiene una decena de sillones y pantalla. La amplitud le permite una cabina de acompañantes con capacidad para 50 personas, por si el jefe de Gobierno quiere acudir con numerosos representantes. No le falta ningún detalle, en un vídeo compartido por el 'youtuber' especializado en aviación Sam Chui, puede observarse un gran salón y cocina e incluso una enorme bodega que posee hasta un transportín de caballos.