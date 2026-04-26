Un atentado terrorista provoca 14 muertos y unos 40 heridos en Colombia

"¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia". El presidente colombiano Gustavo Petro exigió el sábado por la tarde la "máxima persecución mundial contra el "grupo narcoterrorista" responsable de la bomba que mató a 14 personas e hirió a casi 40 en una de las principales carreteras del departamento de Cauca, unos 600 kilómetros al suroeste de Bogotá. No se descartaban más víctimas fatales. "El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población", añadió Petro y aseguró que el atentado fue perpetrado por una de las facciones de las FARC que no abandonó la lucha armada cuando en 2016 se firmó el acuerdo de paz. Ese grupo armado está liderado por alias Iván Mordisco. El mandatario ordenó redoblar el esfuerzo del Estado para neutralizar a estos "criminales contra la humanidad". Pidió para ese cometido a "los mejores soldados" que puedan enfrentarlos. "Quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia".

Las imágenes que circularon en las redes sociales son devastadoras: carros y un bus destrozado, los cadáveres esparcidos. El Gobierno anunció a su vez su decisión de denunciar a los que perpetraron el atentado ante la Corte Penal Internacional. "Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar".

El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, se sumó a la condena del jefe de Estado. "Es una tragedia que nos desgarra como departamento. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos".

Campaña electoral

Colombia celebra el primer turno de las elecciones presidenciales el 31 de mayo próximo y Petro no descarta que el episodio ocurrido en plena campaña electoral esté asociado con ese proceso en el que la izquierda, a través de la candidatura de Iván Cepeda, quiere continuar el proceso iniciado en 2022. "Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito". Los principales rivales de Cepeda son el ultraderechista Aberlardo de la Espriella y Paloma Valencia, del partido del expresidente Álvaro Uribe. En medio del impacto nacional, Valencia propuso a Uribe como su futuro ministro de Defensa como garante de una nueva de "seguridad" en ese país.

Espriella condenó el atentado y recordó que su política de "mano dura" es la única que puede derrotar a los grupos armados. "En mi gobierno, personalmente, declararé objetivo militar a esas alimañas que llenan de miedo, terror y carnicería el territorio colombiano. Personalmente, estaré al frente de las operaciones en contra de estos bandidos, porque los ciudadanos de bien no pueden seguir muriendo ni sintiendo miedo a salir de sus casas. Esto no es con mano tibia, ni con falsa paz".

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Cepeda también tomó la palabra. "Creen que con el miedo van a parar la ola progresista que recorre el país", respondió el aspirante oficial. "La candidata Valencia proviene de una rancia, tradición familiar terratenientes, hay que recordárselo. Llegó incluso a proponer dividir el departamento del Cauca en dos y segregar a los pueblos indígenas para ubicarlos en las peores tierras, porque ella considera que han sido invasores de lo que llama sus propiedades".