Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.

Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

El antecedente de Butler "Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", explicó el mandatario acompañado de la primera dama, Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche. "Él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado", aseguró el presidente, quien dijo que este posible intento de asesinato fue manejado de manera profesional por el Servicio Secreto, mientras que le FBI está investigando a testigos. Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó mejor, según aseguró, que en el caso de mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024 en el que fue herido de bala por un francotirador.

Trump: "Estaba muy lejos" En la rueda de prensa posterior al atentado, el presidente estadounidense aseguró en rueda de prensa que el tirador "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

Un arma larga El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo. Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama. De inmediato, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro. Posteriormente, más agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el salón de baile, armados con rifles de asalto, y ordenaron a los presentes que se pusieran a cubierto. El director del FBI, Kash Patel, indicó en la misma rueda de prensa que el individuo portaba un arma larga.

Rapidez del Servicio Secreto Trump dijo que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez". "Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.