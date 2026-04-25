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Secuestrado un petrolero cerca de las costas de Somalia

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Secuestro de un petrolero en aguas cercanas a Somalia.

Secuestro de un petrolero en aguas cercanas a Somalia. / UKMTO

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Las autoridades marítimas británicas han informado este sábado de que un petrolero ha sido secuestrado a unas 45 millas al noreste de la ciudad de Mareeyo, en Somalia.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa británico, ha informado de que recibió una alerta de las autoridades militares somalíes.

"Personas no autorizadas han tomado el control del petrolero y han puesto rumbo hacia las aguas territoriales somalíes", ha publicado el UKMTO en un comunicado.

Por otra parte, el UKMTO informó el pasado jueves de que había recibido una información de un "incidente sospechoso" a unas 83 millas náuticas al sureste de Eyl, también en Somalia. Entonces el patrón del buque mercante informó de que individuos armados se aproximaron al buqeu en dos embarcaciones.

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Cuando una de las embarcaciones se acercó a unos 600 metros se realizaron disparos de advertencia y desde la misma se devolvió el fuego. Más tarde se alejaron.

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