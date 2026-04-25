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Preocupación en Inglaterra por los ataques de perros: tres muertos en abril y 30.000 heridos en un año

Estas agresiones han aumentado en un 83 % en solo cinco años

Un perro de raza Pitbull en una jaula.

Un perro de raza Pitbull en una jaula.

EFE

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Casi 30.000 personas (29.400) resultaron heridas por ataques de perros "fuera de control" en el Reino Unido el año pasado, según cifras que hoy publica el 'Daily Mirror'.

Estos ataques han aumentado en un 83 % en solo cinco años, pues en 2020 afectaron a 16.040 personas. El mayor número de ataques se produjeron en Londres, seguido de Manchester.

Solo en este mes de abril, tres personas han muerto por mordeduras de perros fuera de control, una de ellas una niña de solo tres meses de edad.

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El Reino Unido ha prohibido la posesión, compra y venta de varias razas de perros consideradas peligrosas: pitbull terrier, tosa japonés, dogo argentino, fila brasileño y XL Bull, aunque la policía expide excepcionalmente permisos particulares.

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