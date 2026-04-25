Guerra en Irán, en directo: última hora | Contactos diplomáticos en Pakistán para lograr la paz

Las elecciones locales palestinas arrancan con normalidad ante amenaza de boicot colono

Las elecciones municipales en Cisjordania arrancaron este sábado en un clima de normalidad hasta el momento, aunque desde la Comisión Central Electoral (CEC) y entes observadores del proceso siguen advirtiendo que los comicios podrían ser boicoteados por colonos israelíes principalmente en las zonas rurales.

Las urnas se abrieron a las siete de la mañana hora local para el más de millón de votantes con derecho al sufragio en estas quintas elecciones municipales palestinas y permanecerán dispuestas hasta las siete de la tarde.

A partir de entonces, comenzará el recuento público de votos, al que pueden asistir vecinos, periodistas y candidatos.

Un total de 90 ciudades en Cisjordania tenían la posibilidad de celebrar elecciones este sábado, pero en la práctica en 42 de ellas no habrá votación ante la concurrencia de tan solo una lista electoral, que ganará por aclamación.

Es el caso de ciudades clave para Cisjordania como Ramala, su capital administrativa, o Nablus.