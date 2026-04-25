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Guerra en Irán, en directo: última hora | Contactos diplomáticos en Pakistán para lograr la paz
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
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La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Las elecciones locales palestinas arrancan con normalidad ante amenaza de boicot colono
Las elecciones municipales en Cisjordania arrancaron este sábado en un clima de normalidad hasta el momento, aunque desde la Comisión Central Electoral (CEC) y entes observadores del proceso siguen advirtiendo que los comicios podrían ser boicoteados por colonos israelíes principalmente en las zonas rurales.
Las urnas se abrieron a las siete de la mañana hora local para el más de millón de votantes con derecho al sufragio en estas quintas elecciones municipales palestinas y permanecerán dispuestas hasta las siete de la tarde.
A partir de entonces, comenzará el recuento público de votos, al que pueden asistir vecinos, periodistas y candidatos.
Un total de 90 ciudades en Cisjordania tenían la posibilidad de celebrar elecciones este sábado, pero en la práctica en 42 de ellas no habrá votación ante la concurrencia de tan solo una lista electoral, que ganará por aclamación.
Es el caso de ciudades clave para Cisjordania como Ramala, su capital administrativa, o Nablus.
Araqchí se reúne en Islamabad con autoridades militares y de seguridad pakistaníes
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantuvo este sábado una reunión con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir, en un encuentro en el que también estuvieron importantes responsables del aparato de defensa y seguidad pakistaníes.
En la reunión, según pudo verse en las imágenes difundidas por las autoridades pakistaníes y replicadas también por medios iraníes estuvieron, además de Araqchí y Munir, el asesor de seguridad nacional y jefe del servicio de Inteligencia del Ejército pakistaní, Asim Malik; el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi y el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi.
También estuvieron el embajador de Irán en Islamabad, Alireza Amiri Moghaddam; y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.
No se informó del contenido del encuentro.
Araqchí llegó anoche a Islamabad con el único objetivo declarado de reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear las negociaciones de paz para resolver la crisis regional.
Israel mata a una decena de personas en distintos ataques en Gaza
El Ejército israelí mató ayer viernes a una decena de personas en distintos ataques a lo largo de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego vigente, condenados por el grupo islamista Hamás como una escalada de sus "crímenes de guerra".
Según informó la agencia oficial palestina Wafa, tres personas murieron en el bombardeo de una casa cercana al hospital Kamal Adwan del norte de Gaza y otras cinco en un ataque a un vehículo en la zona de Mawasi de la gobernación de Jan Yunis, sur de la Franja.
Además, dos palestinos murieron en otro ataque con dron al norte de Gaza, concretamente contra un grupo de personas en el barrio de Kamal Radwan de la capital gazatí.
El Ejército israelí informó de un ataque en el norte de Gaza, sin concretar dónde exactamente, afirmando en un comunicado que disparó contra "terroristas armados" que estaban cerca de sus tropas y a los que mató en un ataque aéreo.
Según Wafa, la artillería israelí bombardeó asimismo varias zonas al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, así como zonas orientales de la ciudad de Gaza.
El aeropuerto de Teherán retoma este sábado vuelos internacionales a varios destinos, incluidos Turquía y China
El aeropuerto de la capital de Irán, Teherán, retomará este sábado los vuelos internacionales a varios destinos, entre ellos Turquía y China, en el marco del alto el fuego pactado a principios de abril tras más de un mes de ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, el aeropuerto reiniciará el 25 de abril las rutas a Estambul, Mascate --la capital de Omán--, y Pekín. "Los vuelos de carga operarán con normalidad", ha agregado.
Irán y Estados Unidos pactaron el 8 de abril un alto el fuego de dos semanas --prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump-- e iniciaron un proceso de conversaciones, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que afectó a toda la región de Oriente Próximo.
EEUU sigue deteniendo buques de Irán en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones
El Comando Central de Estados Unidos continúa deteniendo buques mercantes y petroleros de Irán este viernes como parte del bloqueo naval que el presidente Donald Trump ordenó mantener vigente pese a extender el alto al fuego y en medio de incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Teherán en Pakistán.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos compartieron una fotografía del destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta deteniendo a un buque con bandera iraní que pretendía navegar hasta un puerto de la república Islámica.
Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 29 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.
Adrià Rocha Cutiller
Irán y EEUU mandan delegaciones a Islamabad y despejan la vía hacia una segunda ronda de diálogo
Después de varias jornadas de plantón y pesimismo en las negociaciones, este viernes Irán y EEUU han mandado en dirección a Islamabad a sus propias delegaciones, que deberían reunirse en los próximos días. Irán ha enviado hacia Pakistán a su ministro de Exteriores, Abbás Araghchi, según ha confirmado Teherán, mientras que Washington ha manda este sábado al jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y al yerno del presidente, Jared Kushner. Irán, sin embargo, asegura que el viaje de Araghchi es tan solo para "cuestiones bilaterales con Pakistán". Más información, aquí.
La paz requiere de establecer un marco de negociación consensuado
El medio de comunicación iraní Tasnim ha publicado que el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi no mantendrá ninguna negociación con funcionarios de Estados Unidos durante su visita a Islamabad, rechazando los informes de los medios estadounidenses como falsos. Dijo que el viaje tiene como objetivo discusiones con homólogos paquistaníes sobre las consideraciones de Irán para poner fin a la guerra, así como la coordinación bilateral y los desarrollos regionales. Tasnim añadió que Araghchi ha “afirmado oficialmente” que el viaje se centra en la coordinación con socios, mientras acusa a los funcionarios y a los medios de Estados Unidos de publicar “múltiples informes falsos” sobre nuevas negociaciones en los últimos días. En la práctica se presume que los contactos Irán-Irak pretenden establecer el marco de negociación suficiente para poder abrir una ronda de contactos posterior con más posibilidades de acuerdo.
El ministro iraní de Exteriores llega a Islamabad ante visita de enviados de EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear la crisis regional. A su llegada, el jefe de la diplomacia iraní fue recibido por el viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, y por el mariscal de campo Asim Munir, jefe de las Fuerzas de Defensa. Según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán en un comunicado, Araqchí mantendrá encuentros al más alto nivel para discutir "los últimos acontecimientos regionales, así como los esfuerzos en curso para la paz y la estabilidad regional". La idea es entablar una prenegociación para lograr establecer el marco adecuado para alcanzar algún tipo de acuerdo en una reunión posterior.
Mercado petrolero levemente optimista por posibles negociaciones EEUU-Irán
El mercado petrolero mostró señales optimistas este viernes ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0,25%, hasta los 105,33 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1,51%, hasta los 94,40 dólares por barril.
El Pentágono dará a Trump "opciones creíbles" para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán
El Pentágono ha asegurado este viernes que dará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "opciones creíbles" para responder ante lo que Washington describe como una inacción de sus aliados en el seno de la OTAN durante la ofensiva contra Irán, tras las informaciones que apuntan a un supuesto correo del Departamento de Estado en el que se pone sobre la mesa una posible suspensión de España en el seno de la Alianza. El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que "el Departamento de Guerra garantizará que el presidente tiene opciones creíbles para garantizar que los aliados no son de ahora en adelante un tigre de papel y que cumplen con su parte".
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