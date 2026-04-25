El Papa pide al PPE situar al pueblo en el centro de sus políticas y advierte de los peligros del populismo y elitismo

El papa León XIV reclamó este sábado ante representantes del Partido Popular Europeo (PPE) una vuelta a la política "analógica" y de contacto directo con la ciudadanía como el "mejor antídoto" para frenar el auge de los populismos y combatir el desapego social hacia las instituciones.

"Podríamos decir metafóricamente que, en la era del 'triunfo digital', la acción política verdaderamente orientada al bien común requiere un retorno a lo 'analógico'", dijo León XIV durante una audiencia en el Vaticano con los miembros del PPE. Y calificó este método como el "verdadero antídoto" contra una política que "a menudo grita, consiste solo en eslóganes y es incapaz de responder a las necesidades reales".

León XIV defendió que involucrar al pueblo en el proceso político es "el mejor antídoto contra el populismo, que busca la aprobación fácil", y también contra el elitismo, que "tiende a actuar sin consenso", dos tendencias que consideró extendidas en la actualidad. "El pueblo no es solo un receptor pasivo de propuestas y decisiones políticas; está, sobre todo, llamado a ser un participante activo que comparte la responsabilidad de cada acción política", subrayó.

A su juicio, uno de los principales problemas de los últimos años ha sido el "declive constante de la armonía, la cooperación y el compromiso mutuo" entre representantes y representados. Por ello, llamó a reconstruir un "sentido genuino de pueblo" que permita responder a los problemas concretos de la ciudadanía y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus dirigentes.

Ideales frente a ideologías

En su discurso, León XIV señaló la necesidad de distinguir entre "perseguir un ideal" y "glorificar una ideología", al advertir de que estas últimas son el resultado de una "distorsión de la realidad" y "una violencia impuesta sobre ella". "Toda ideología retuerce las ideas y subyuga a las personas a su propia agenda, sofocando sus verdaderas aspiraciones, su deseo de libertad, felicidad y bienestar personal y social", afirmó.

Recordó además que la Europa contemporánea surgió precisamente tras el "fracaso de los proyectos ideológicos" que destruyeron el continente en el pasado siglo.

Asimismo, precisó que ser cristiano en política "no significa ser confesional", sino permitir que el Evangelio guíe las decisiones a tomar, "incluso aquellas que pueden no atraer un consenso fácil". "Ser un cristiano comprometido en la política requiere una perspectiva realista que parta de las preocupaciones concretas de las personas", dijo el pontífice estadounidense-peruano a los populares europeos.

Condiciones laborales dignas

Entre los desafíos urgentes, León XIV destacó la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas frente a un mercado "cada vez más deshumanizante" y llamó a abordar las "causas profundas" de la migración, y cuidar de los que sufren, considerando "las capacidades reales de acogida e integración de la sociedad".

Asimismo, instó a promover enfoques que permitan a los ciudadanos "superar el miedo a formar una familia y tener hijos", una reticencia que, a su juicio, parece "particularmente presente en Europa".

También llamó a enfrentar de forma "no ideológica" desafíos como la inteligencia artificial, de la cual advirtió que, si bien ofrece grandes oportunidades, también está "llena de peligros".

Noticias relacionadas

"Ser un cristiano comprometido en la política significa también invertir en libertad; no una libertad trivializada, sino una libertad arraigada en la verdad", concluyó el Pontífice ante los cerca de 190 políticos del PPE encabezados por su presidente, Manfred Weber, y la enviada especial de la UE para la libertad religiosa, Mairead McGuinness.