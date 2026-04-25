Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ataques rusos causan más de una decena de heridos en Ucrania
Rusia hirió a más de una decena de personas, incluidos dos niños, en ataques durante la noche contra Ucrania, informaron este sábado las autoridades ucranianas.
El ejército ruso lanza cientos de drones contra su vecino casi todas las noches desde que invadió Ucrania hace cuatro años, lo que desencadenó una guerra entre ambos países.
En la ciudad de Dnipró (centro), al menos 14 personas, incluido un niño de 9 años, resultaron lesionadas en un ataque con drones y misiles que alcanzó varios edificios, entre otras infraestructuras, afirmaron las autoridades locales.
En un video publicado en la plataforma de mensajería Telegram por el servicio de emergencias ucraniano, se ve a socorristas con linternas buscando en un edificio bombardeado y entre los escombros.
Los ataques rusos contra la ciudad de Jersón (sur) hirieron a por lo menos otras dos personas, una mujer de 60 años y un hombre de 57 con lesiones por metralla, según la administración militar local.
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Las autoridades de Rumanía han notificado este sábado la caída de fragmentos de drones en su territorio como consecuencia de un ataque nocturno de Rusia contra infraestructura ucraniana cerca de su frontera, en un incidente que ha dejado daños materiales leves pero ninguna víctima.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa rumano, los restos han sido localizados en la zona de Galati, en el sureste del país, donde han resultado afectados un poste eléctrico y una estructura anexa a una vivienda. Las evaluaciones iniciales apuntan a que los daños "no son significativos" y que no se han registrado heridos.
El Gobierno rumano ha explicado que los ataques rusos se dirigían contra objetivos civiles e infraestructuras en territorio ucraniano próximos a la frontera fluvial común, en el condado de Tulcea. En este contexto, los sistemas de vigilancia rumanos han detectado actividad aérea cerca del espacio aéreo nacional.
"Los radares MApN detectaron drones volando cerca del espacio aéreo rumano", se lee en un comunicado oficial difundido en redes sociales, que detalla que dos cazas 'Eurofighter Typhoon' de la Fuerza Aérea británica, desplegados en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN, han despegado de la base de Fetesti en torno a las 02.00 horas (hora local).
La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro
La OTAN ha aclarado que el Tratado de Washington, el documento fundacional de la Alianza Atlántica, no prevé ningún mecanismo para la suspensión de un Estado miembro, después de que el Pentágono hubiera sondeado esta opción contra España entre los escenarios para castigar a los aliados que no han apoyado la operación de Estados Unidos en Irán, según unos correos electrónicos filtrados a la prensa. "El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro de la OTAN, la expulsión o la participación limitada", ha indicado este viernes en declaraciones a Europa Press un portavoz de la Alianza Atlántica al ser cuestionado sobre el asunto.
Rusia sofoca el incendio en refinería de Tuapsé, atacada por drones a principios de semana
Las autoridades rusas informaron este viernes de que han sofocado el incendio en la refinería de Tuapsé, al sur del país, que fue atacada por drones ucranianos el pasado lunes. "El incendio en la terminal marítima de Tuapsé ha sido completamente extinguido. (...) Alrededor de 300 personas lucharon contra el fuego durante cinco días", informó el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondratiev, en su canal en MAX, el Telegram ruso. Agregó que actualmente se está analizando la calidad del agua en la costa. "Hasta que la situación mejore, pido a todos los residentes y visitantes de la ciudad que sigan las recomendaciones de los especialistas y tomen precauciones", afirmó.
La amenaza rusa reaviva el riesgo de Chernóbil en su 40 aniversario
Cuarenta años después de la catástrofe nuclear de Chernóbil, la planta en el norte de Ucrania vuelve a suponer una amenaza para el medioambiente y la salud en el país invadido y más allá, ya que los daños y riesgos derivados de los ataques rusos interrumpen los planes para reemplazar el envejecido sarcófago que aísla toneladas de materiales radiactivos. El esfuerzo de varios años de Ucrania y sus socios de minimizar los riesgos se ha visto amenazado por un ataque con drones en febrero de 2025 que dañó el Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), una gigantesca estructura diseñada para permitir el desmantelamiento seguro del antiguo escudo protector en su interior. El ataque ruso, que analistas ucranianos consideran deliberado, ha frenado el esfuerzo que costó 2.100 millones de euros por proteger el cuarto reactor que explotó en 1986, declaró a EFE Olga Kosharna, cofundadora del Centro Nuclear de Expertos Anticrisis de Ucrania.
Merz plantea para Ucrania la adhesión por etapas a la Unión Europea
El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó este viernes, tras la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en Chipre, que se le podría ofrecer a Ucrania un proceso de adhesión por etapas al bloque comunitario, ya que un ingreso inmediato no es posible. "Está claro para todos que obviamente un ingreso inmediato de Ucrania a la Unión Europea no es posible. Pero he propuesto que empecemos un proceso en la Unión Europea, con una estrategia de aproximación de Ucrania a la Unión Europea, en cuyo final esté la participación completa, pero necesitamos pasos intermedios," dijo a los medios. Merz afirmó que, como parte de este proceso, desearía hacer posible una vinculación más estrecha de Ucrania a las instituciones europeas, por ejemplo a través de la participación en reuniones del Consejo Europeo, en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea, sin derecho a voto. El canciller también propuso que se vaya integrando a Ucrania gradualmente en diversos ámbitos políticos, según el avance de las reformas de adhesión.
Rusia informa de un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra con Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes un nuevo canje con Ucrania de 193 prisioneros de guerra por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. "El 24 de abril, 193 militares rusos fueron devueltos desde territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 193 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron entregados" a Kiev, dice la nota castrense. Al igual que en las ocasiones anteriores, los militares rusos que fueron canjeados pasan primero por el territorio de Bielorrusia, donde reciben asisten ia médica y psicológica, para regresar luego a Rusia, precisó Defensa. Moscú agradeció a las autoridades de Emiratos "los esfuerzos humanitarios" realizados para consumar el intercambio. El anterior canje entre las partes tuvo lugar el pasado 11 de abril.
Rusia admite un nuevo vertido de petróleo en el mar Negro debido a ataque de drones
Las autoridades rusas han admitido un nuevo vertido de petróleo en el mar Negro debido supuestamente a los ataques ucranianos con drones contra una terminal portuaria de exportación de crudo. El vertido se produjo tras los ataques ocurridos el 16 y el 20 de marzo en el puerto de Tuapsé, en la región sureña de Krasnodar, uno de los principales objetivos del ejército ucraniano en las últimas semanas.
La mancha de petróleo ha logrado llegar del río Tuapsé al mar, superando las barreras flotantes de contención, debido a las fuertes lluvias, que elevaron el nivel del curso fluvial. En las labores de limpieza de las secuelas del vertido participan decenas de personas con equipos especiales para recogida de crudo, que también ha alcanzado la orilla. Los servicios de emergencia sólo pudieron extinguir anoche el incendio que se declaró hace cuatro días en la refinería de Tuapsé.
Los indices de popularidad de Putin siguen cayendo en picado por séptima semana consecutiva
Los índices de popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, siguen cayendo en picado por séptima semana consecutiva debido principalmente al hartazgo con la guerra en Ucrania y al bloqueo de internet, según los resultados de una encuesta publicados el viernes. Un 24,1% de los rusos no confía en el jefe del Kremlin, mientras un 23,3% no aprueba su labor como jefe de Estado, según ha informado el centro de estudio de la opinión pública, VTSIOM. Estos indicadores son los más altos desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, que fue respaldada por una aplastante mayoría de los rusos, según los sondeos oficiales.
La aprobación de Putin cayó en la última semana otro 1,1% hasta el 65,6%, mientras la confianza en el presidente descendió un punto porcentual hasta el 71%, cifras que no se veían desde finales de 2021 o principios de 2022. A su vez, desde principios de marzo cada vez son menos los rusos que mencionan a Putin entre sus políticos favoritos, cuando hace dos años esa cifra rondaba el 50%.
Tusk afirma que los líderes europeos vivieron con "alivio" que "no había rusos" por primera vez en años en una cumbre UE
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado que los líderes de la UE han acogido con "alivio" poder reunirse en una cumbre europea "sin rusos en la sala" por primera vez en años, en referencia a la ausencia del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán. "Estoy muy, muy, contento. Ayer se podía sentir el enorme alivio entre los líderes porque por primera vez en años no había rusos en la sala", ha dicho a la prensa a su llegada a la segunda jornada del Consejo Europeo informal que reúne en Chipre a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión.
Aunque Tusk ha dicho después que su comentario era "una broma", ha insistido a continuación en que el ambiente entre líderes había sido "totalmente diferente", en una referencia velada a las últimas tensiones con el Gobierno de Orbán, que ha venido bloqueando de manera sistemática decisiones clave sobre Ucrania como el préstamo de 90.000 millones o la adopción de sanciones, pero, además, afronta ahora acusaciones de que filtró documentos confidenciales de los Consejos Europeos al Kremlin.
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