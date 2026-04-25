Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora

Ataques rusos causan más de una decena de heridos en Ucrania

Rusia hirió a más de una decena de personas, incluidos dos niños, en ataques durante la noche contra Ucrania, informaron este sábado las autoridades ucranianas.

El ejército ruso lanza cientos de drones contra su vecino casi todas las noches desde que invadió Ucrania hace cuatro años, lo que desencadenó una guerra entre ambos países.

En la ciudad de Dnipró (centro), al menos 14 personas, incluido un niño de 9 años, resultaron lesionadas en un ataque con drones y misiles que alcanzó varios edificios, entre otras infraestructuras, afirmaron las autoridades locales.

En un video publicado en la plataforma de mensajería Telegram por el servicio de emergencias ucraniano, se ve a socorristas con linternas buscando en un edificio bombardeado y entre los escombros.

Los ataques rusos contra la ciudad de Jersón (sur) hirieron a por lo menos otras dos personas, una mujer de 60 años y un hombre de 57 con lesiones por metralla, según la administración militar local.