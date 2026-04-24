La UE formalizará su sistema de defensa colectiva en plena escalada con Washington

Los líderes de la Unión Europea reunidos en Chipre este viernes han llamado a impulsar el sistema de defensa colectiva que recogen los tratados, un anuncio que ha llegado apenas unas horas después de que el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, acusara a Europa de "aprovecharse" de Estados Unidos para su protección. El artículo 42.7 de los tratados prevé que "si un Estado miembro es víctima de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros tendrán la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance". En vista de que el mundo es un lugar cada vez más peligroso y las alianzas no pueden darse por sentadas, los Veintisiete quieren traducir ese compromiso en un protocolo.

"Todos coincidimos en que nuestra seguridad colectiva no puede seguir siendo un concepto teórico", ha dicho el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, tras la cumbre. Chipre habla con conocimiento de causa. Cinco países, entre ellos España, tuvieron que mandar refuerzos el pasado mes de marzo, después de que un dron atacara una base británica en el país. No hizo falta activar el artículo, pero nadie quiere sorpresas.

"No podemos seguir dependiendo de acuerdos ad hoc", ha dicho el presidente de Chipre. "Debemos formalizar la cláusula de defensa mutua en un mecanismo operativo estructurado y ser capaces de transformar las declaraciones políticas en acciones predecibles", ha insistido Christodoulides. "Debe tener sustancia, debe ser completamente operativo y creíble", ha apuntado, añadiendo que la existencia de este mecanismo podría servir también para contribuir a la política de disuasión.

Un largo camino por delante

No es la primera vez que el artículo 42.7 está sobre la mesa de los líderes, aunque hasta ahora se consideraba una posible contribución a las garantías de seguridad de Ucrania, como alternativa a su entrada en la OTAN. En plena escalada de tensión con Estados Unidos por las diferencias respecto a la guerra de Irán, los europeos miran a casa.

"El tratado es muy claro", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "existe una obligación para los demás Estados miembros de apoyar a quien lo necesite". Sin embargo, el tratado no especifica quién hace qué, cómo ni cuándo. "Este es el tema que estamos abordando intensamente, no solo hoy sino que también lo estamos tratando junto con la alta representante [para la Política Exterior y de Seguridad Común, Kaja Kallas] y el comisario de Defensa [Andrius Kubilius]", ha explicado.

Von der Leyen ha puesto como ejemplo el mecanismo de protección civil europeo, en marcha desde hace veinte años, y que los gobiernos activan en caso de emergencia. "Todos conocen sus responsabilidades y obligaciones", ha dicho la alemana, "funciona de manera muy efectiva".

La presidenta de la Comisión ha reconocido además que, cuando se redactó el texto, no existían las amenazas híbridas como las que enfrentan hoy los países comunitarios, desde la desinformación a los ciberataques. Von der Leyen ha insistido en la importancia de abordar la cuestión, también con el objetivo de contribuir a la disuasión.

Conflicto con la OTAN

El debate surge el mismo día que una filtración ha revelado que el Pentágono estudia cómo suspender a España de la OTAN, en respuesta a la política del Gobierno español respecto a Irán. Fuentes de la alianza han confirmado a EL PERIÓDICO que "el Tratado Fundacional de la OTAN no contempla ninguna disposición para la suspensión de la membresía en la OTAN o la expulsión".

Además, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha acusado a Asia y Europa de beneficiarse de "nuestra protección durante décadas". La época de "aprovecharse de los demás", ha dicho Hegseth, "ha llegado a su fin". Unas declaraciones que se suman a las del presidente Donald Trump, que aseguró que estaba valorando sacar a su país de la alianza.

"Cooperamos con la OTAN, pero no discutimos sus asuntos internos", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sobre las amenazas de Washington y hasta qué punto estas influyen en la decisión del bloque de avanzar en la defensa colectiva. "Lo que estamos haciendo es debatir cómo aplicar la cláusula de asistencia mutua", ha añadido el portugués.

El tratado de la UE establece que ese mecanismo de defensa colectiva debe ser compatible con los compromisos de la OTAN para aquellos países que también son miembros de la alianza. Según Christodoulides, algunos de los países más comprometidos con la organización, como Polonia, han destacado la importancia de avanzar igualmente hacia un plan operativo que permita activar el artículo 42.7. "No podemos estar hablando de autonomía de la Unión Europea si no tenemos un plan específico en estos sectores y no sabemos cómo avanzar", ha insistido.

Un presupuesto a la altura

Los líderes de la Unión Europea se han dado cita esta semana para una cumbre informal marcada por la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias. Costa ha reiterado la importancia de un alto el fuego duradero, una solución definitiva al conflicto que pasa porque Irán renuncie a su programa nuclear y de misiles balísticos, y el fin de los bombardeos israelíes en Líbano. También ha pedido la reapertura del estrecho de Ormuz.

Lo ha hecho en una comparecencia en la que han participado además el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el de Siria, Ahmed al-Sharaa, con los que se han reunido los líderes, entre otros representantes de la región. Aoun ha recordado a los líderes que su país está pagando "un alto precio humanitario" por la invasión de Israel y ha advertido que la estabilidad de la región depende de la estabilidad del Líbano. Mientras que Al-Sharaa ha invitado a la comunidad internacional "a asumir su responsabilidad frente a todas las agresiones israelíes de todo tipo que afectan a nuestros territorios".

Las consecuencias de la crisis en Oriente Medio empiezan a notarse además en la economía europea, debido al alza de los precios de la energía. La Comisión presentó este miércoles una serie de medidas para limitar el impacto de la situación en los hogares y empresas europeas. Sin embargo, la presidenta ha dicho que la situación no es "afortunadamente" tan grave como para relajar las normas fiscales.

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Para hacer frente a todos estos retos, la UE necesitará un robusto presupuesto para los próximos siete años. El Consejo Europeo, como viene siendo habitual en esta cuestión, se ha mostrado dividido sobre qué debe financiar, cómo hacerlo y cuánto habrá que pagar. "Queda trabajo por hacer", ha reconocido Costa.