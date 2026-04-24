¿Puede EEUU suspender a España de la OTAN como sugiere el Pentágono?

La agencia de noticias Reuters publica este viernes que el Pentágono estaría estudiando suspender la participación de España en la OTAN, en respuesta a la política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la guerra en Irán, pero lo cierto es que el tratado que sienta las bases legales de la alianza no contempla esa posibilidad.

Firmado en abril de 1949, el Tratado del Atlántico Norte es el documento fundacional de la OTAN. Con su firma, se creó formalmente una alianza cuya principal particularidad es el principio de defensa colectiva. Es decir, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. De hecho, el artículo 5 prevé el uso de la fuerza para defender a cualquier país que sea atacado.

El artículo 10 del tratado establece que los miembros de la OTAN podrán acordar por unanimidad invitar a otros países a unirse. Para que un país pueda entrar en la alianza debe ser democrático, estar comprometido con la resolución pacífica de conflictos y estar dispuesto a contribuir militarmente, según los protocolos.

En la práctica, el procedimiento es largo. Cuando un país es invitado, se inicia un proceso de negociaciones durante el cual el Estado en cuestión deberá poner en marcha una serie de reformas para integrarse en la alianza. Cuando está listo para entrar, el Estado en cuestión debe depositar el instrumento de adhesión ante el Gobierno de Estados Unidos.

Aquí sí Estados Unidos tiene un papel fundamental porque está encargado de informar al resto de la petición de un nuevo miembro. Pero incluso la decisión última sobre su entrada sigue tomándose por unanimidad. España se unió al bloque en 1982 y quedó totalmente integrada en la alianza en 1998.

No, el Tratado del Atlántico Norte no prevé la posibilidad de que un país miembro de la OTAN sea expulsado o suspendido de ninguna manera, tampoco ninguno de los protocolos. Además, las decisiones en la alianza se toman por unanimidad así que, aunque en la práctica se pudiera, es prácticamente imposible que saliera adelante.

La única vía para abandonar la alianza es voluntaria. Como establece el artículo 13, el país que decida dejar de ser miembro saldrá del bloque un año después de notificarlo.

No. Fue Estados Unidos quien inició la guerra contra Irán de manera unilateral con una serie de bombardeos coordinados con Israel, de los que no informaron a los aliados. Dado que Washington no ha invocado el artículo 5 en ningún momento, la negativa de España a participar en la guerra de manera activa o pasiva no viola el tratado.

El artículo 1 del Tratado del Atlántico Norte establece que los miembros de la OTAN se comprometen "a resolver cualquier controversia internacional en la que puedan verse involucradas por medios pacíficos, de manera que no se ponga en peligro la paz, la seguridad y la justicia internacionales, y a abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza de cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas". Cualquier acción militar preventiva es en realidad contraria al derecho internacional. En la práctica, Washington estaría violando el tratado.

En la práctica, lo único que puede hacer la Casa Blanca es tratar de aislar diplomáticamente a España dentro de la organización. Por ejemplo, Estados Unidos podría intentar presionar para excluir a España o limitar su influencia en el Consejo del Atlántico Norte, el órgano de decisión política de la OTAN.

Lituania pidió, ya en 2019, excluir a la delegación húngara de una reunión OTAN por sospechas de filtraciones a Moscú, según reveló recientemente el primer ministro polaco, Donald Tusk. También intentó no incluir a representantes húngaros en la cumbre de la OTAN de Vilna en 2023, aunque sin éxito.

Un socio también puede autoexcluirse. Budapest optó por no participar en los esfuerzos de la Alianza para entrenar a soldados ucranianos, a cambio de no bloquear que los demás aliados siguieran adelante. La otra vía de presión de Washington podría reducir la cooperación con España, el intercambio de información o la participación del país en algunas misiones.

El peso de Estados Unidos en la alianza es incuestionable, pero aislar a un país miembro por diferencias políticas sería inaceptable para buena parte de los aliados. Especialmente en un asunto en el que España, a diferencia de Hungría, está muy lejos de estar sola.

El Gobierno español no es el único que ha rechazado abiertamente participar en la guerra iniciada por el presidente Donald Trump. Absolutamente todos los aliados lo han hecho y de hecho, el malestar entre los socios por no haber sido informados de los ataques es notable.

En segundo lugar, porque aunque España esté a la cola en inversión en defensa, es uno de los aliados con más peso en las misiones de la OTAN en todo el continente. El Ejército español está desplegado en Letonia con capacidades terrestres y aéreas, también en Rumanía, Eslovaquia o Turquía, y participa en la policía aérea del Báltico. Aislar a España, para el resto de aliados, sería pegarse un tiro en el pie.

Además, incluso en un contexto de tensión, la presencia militar de Estados Unidos en España es importantísima. El Ejército estadounidense está presente en las bases de Rota y Morón. Washington se arriesgaría a perder una presencia militar fundamental para su defensa, aunque no esté pudiendo hacer uso de ella en este momento, si España decide responder.

Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con no respetar el artículo 5 que establece el principio de defensa colectiva de la OTAN. También ha jugado con la idea de salir de la alianza. Ahora, Washington estaría investigando cómo suspender a España.

Todas estas reacciones han sido en respuesta a políticas que no han gustado al republicano. Primero fue lo que consideraba una pobre inversión en defensa. Después, que los aliados no salieran en su ayuda después de atacar unilateralmente a Irán y sin informarles.

Ahora, porque Sánchez, precisamente en este contexto, ha sido durísima con Estados Unidos y se ha negado a que el Ejército estadounidense utilice las bases o el espacio aéreo español. Trump también amenazó con aranceles a España por no invertir más en defensa tras la cumbre de La Haya el año pasado. Pero todo esto, como muchas de las amenazas de Trump, ha quedado en nada.