Guerra en Irán, en directo: última hora | Israel ataca el Líbano pocas horas después de la tregua anunciada por Trump

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Kallas advierte de un "Irán más peligroso" si sólo se negocia el programa nuclear La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido de que unas negociaciones para la paz en Oriente Medio que se centren sólo en la cuestión nuclear darán lugar a "un Irán más peligroso", y ha pedido que aborden también los "problemas en la región", sus programas de misiles o su apoyo a aliados como Hizbulá. "Si las negociaciones se centran sólo en lo nuclear y no hay expertos nucleares en la mesa, acabaremos con un acuerdo que es más débil que el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) y sin abordar los problemas en la región, programas de misiles, su apoyo a aliados y sus actividades híbridas y cibernéticas en Europa", ha señalado Kallas a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de líderes europeos, que se celebra en Nicosia.

Sánchez defiende la "colaboración absoluta" entre aliados después de que EEUU ponderase expulsar a España de la OTAN El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido la "colaboración absoluta" con sus aliados. El líder lo ha dicho después de que la agencia de noticias Reuters informara de que el Pentágono de Estados Unidos estaba ponderando expulsar a España de la OTAN por no haber permitido utilizar las bases y el espacio aéreo durante su operación militar en Oriente Medio. Sánchez, al llegar a la cumbre informal de los líderes de la UE en Nicosia, ha dicho que la posición del gobierno es "clara" pero que la colaboración debe ser siempre "dentro del marco legal internacional". Durante la cena de este jueves, los líderes hablaron de la "crisis provocada por la guerra ilegal", que el socialista aseguró que las acciones demuestran "el fracaso de la fuerza bruta".

Trump alega que el exsecretario de la Marina "tuvo conflictos" en el Pentágono El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el secretario de la Marina despedido con efecto "inmediato" en la víspera, John Phelan, "tuvo conflictos" en el Departamento de Defensa, si bien "no necesariamente" con el secretario de la cartera, Pete Hegseth. "Me caía muy bien, pero tuvo algunos conflictos, no necesariamente con Pete, sino con otros. Es muy ambicioso y tuvo algunos conflictos con otras personas, sobre todo en lo referente a la construcción y compra de nuevos buques. Por alguna razón, simplemente no se llevaba bien con ellos", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en comparecencia frente a los medios.

El precio del petróleo sube a 105,2 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas mixtas El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,1%en torno a las 8.15 horas de este viernes y se movía por encima de los 105 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 0,1%, hasta los 95,73 dólares por barril. La decisión de Estados Unidos de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz pese a sus expectativas de volver a negociar un acuerdo de paz con Irán ha llevado a los precios del petróleo a una escalada en los últimos días, que encamina al Brent a registrar esta semana un alza de dos dígitos, cercana al 18%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este jueves que Estados Unidos mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho, por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, está "totalmente sellado".

Israel ataca Líbano pocas horas después de la tregua anunciada por Trump Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según indicó el Ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Shtula, en el norte del país, sin que las FDI hayan precisado si la presunta agresión procedente de Líbano se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca. El parte castrense también afirmó haber atacado "otro lanzacohetes cargado y listo para disparar" que "representaba una amenaza para los soldados de las FDI y el Estado de Israel". Estos ataques llegan tras la prórroga del alto el fuego anunciada por Trump tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes, pero después de que el embajador hebreo ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijera que la tregua "no es del 100%".

EEUU plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar en la guerra contra Irán El Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en la guerra contra Irán

Embajador de Israel ante la ONU dice el alto al fuego con Líbano "no es del 100%" El embajador de Israel ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, dijo este jueves en una entrevista con la cadena CNN que el alto al fuego prolongado con Líbano "no es del 100%". "El gobierno libanés no tiene control sobre Hizbulá, y Hizbulá está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos", dijo Danon a la cadena durante una entrevista para justificar las excepciones de la tregua extendida. La prórroga del alto el fuego, anunciada por Donald Trump, se produjo tras las negociaciones mantenidas hoy en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes. Danon afirmó que "es una situación significativamente mejor. No es perfecta, pero espero que el ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego".

Trump anuncia una prórroga del alto el fuego en el Líbano de tres semanas Donald Trump anunció el jueves una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano, que expiraba el domingo. "El alto el fuego entre Israel y el Líbano se prolongará TRES SEMANAS", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social tras las conversaciones entre Israel y el Líbano en la Casa Blanca.

Trump se encontrará con representantes de Líbano e Israel en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con enviados libaneses e israelíes en una nueva ronda de conversaciones de paz en la que Beirut buscará una prórroga de un mes de un frágil alto el fuego a punto de expirar. Las conversaciones -previstas inicialmente en el Departamento de Estado, al igual que la primera ronda celebrada la semana pasada, y que debían ser dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio- han sido trasladadas a la Casa Blanca, dijo el funcionario bajo condición de anonimato. Mientras Trump se esfuerza por presionar a Irán para lograr un acuerdo sobre la guerra regional más amplia, Estados Unidos confía en lograr avances en lo referente a Líbano, país que Israel ha bombardeado intensamente en respuesta a ataques previos de Hezbolá.