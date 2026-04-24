Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTANEl PentágonoEncuesta CISLince ibéricoBegoña GómezFelipe VIAemetERE LimakGuerra IránLa meta invisibleMago PopLibros Sant JordiAnisakisAlergiasLobos
instagramlinkedin

Israel

Netanyahu se sometió a radioterapia por un cáncer de próstata y ocultó el tratamiento

El primer ministro israelí pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico "para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. / MARC ISRAEL SELLEM / POOL / EFE

EFE

Jerusalén
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue diagnosticado con un cáncer benigno de próstata hace más de aun año, algo que ya era público, pero no que se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia que terminó siendo "completamente exitoso", según comunicó este viernes la oficina del mandatario.

Netanyahu, de acuerdo a su gabinete, pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico "para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel"

"Fue un descubrimiento de forma accidental de un cáncer de próstata en etapa temprana", rememora el documento difundido hoy, donde se explica que el 29 de diciembre de 2024 Netanyahu fue sometido a un tratamiento por una hiperplasia (agrandamiento) benigno de la próstata.

Después de esto, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario se reveló "un pequeño foco, de menos de 1 centímetro, con características sospechosas en la próstata".

Un examen más exhaustivo reveló entonces que se trataba, en efecto, de un cáncer benigno de próstata "sin metástasis".

"Este tipo de lesiones permiten continuar con un seguimiento estricto o con radioterapia breve y focalizada", alega el informe para añadir que Netanyahu optó por la segunda opción y que el tratamiento fue "un éxito rotundo, con la desaparición total de la lesión".

Noticias relacionadas

En cualquier caso, según reportó hoy el medio israelí Ynet, Netanyahu solicitó recientemente con éxito el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que hoy se someterá a una cirugía para extirparle la próstata en el Hospital Hadassah de Ein Karem (suroeste de Jerusalén), lo que le obligará a permanecer ingresado durante varios días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  2. Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
  3. Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
  4. Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
  5. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  6. Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
  7. Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
  8. Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla

Netanyahu se sometió a radioterapia por un cáncer de próstata y ocultó el tratamiento

Netanyahu se sometió a radioterapia por un cáncer de próstata y ocultó el tratamiento

Juicio sin precedentes en El Salvador: 400 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS13 son procesados en la cárcel del terror

Juicio sin precedentes en El Salvador: 400 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS13 son procesados en la cárcel del terror

¿Puede EEUU suspender a España de la OTAN como sugiere el Pentágono?

¿Puede EEUU suspender a España de la OTAN como sugiere el Pentágono?

El Pentágono sugiere la expulsión de España de la OTAN

El Pentágono sugiere la expulsión de España de la OTAN

Directo | El ministro de Exteriores de Irán viaja esta noche a Islamabad para retomar el diálogo con EEUU

Directo | El ministro de Exteriores de Irán viaja esta noche a Islamabad para retomar el diálogo con EEUU

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos tres muertos y más de diez heridos en nuevos ataques Rusia contra Dnipropetrovsk

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos tres muertos y más de diez heridos en nuevos ataques Rusia contra Dnipropetrovsk

Secuelas políticas del choque energético

Secuelas políticas del choque energético

Una investigación revela la infraestructura logística de Epstein en Londres para su red de trata sexual

Una investigación revela la infraestructura logística de Epstein en Londres para su red de trata sexual