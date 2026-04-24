Israel ataca Líbano pocas horas después de la tregua anunciada por Trump

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua de tres semanas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según indicó el Ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Shtula, en el norte del país, sin que las FDI hayan precisado si la presunta agresión procedente de Líbano se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca.

El parte castrense también afirmó haber atacado "otro lanzacohetes cargado y listo para disparar" que "representaba una amenaza para los soldados de las FDI y el Estado de Israel".

Estos ataques llegan tras la prórroga del alto el fuego anunciada por Trump tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes, pero después de que el embajador hebreo ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijera que la tregua "no es del 100%".

Durante las negociaciones de este jueves, el grupo chií Hizbulá (ausente en Washington) lanzó varios ataques contra el norte de Israel que el Ejército interceptó. La milicia aliada de Irán, a pesar de ser la autora de los ataques que se lanzan desde Líbano contra Israel, no ha participado en las conversaciones de paz.

En este sentido, el Gobierno libanés ha rechazado que Irán actúe en su nombre en los contactos que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por un diálogo directo con Israel, opción que Hizbulá descarta.

La milicia entró en el conflicto regional en respuesta la operación conjunta de EEUU e Israel contra Irán, lo que desencadenó una dura ofensiva hebrea contra Líbano que ha provocado 2.294 muertos y 7.544 heridos en siete semanas, según datos oficiales.