Guerra en Irán, en directo: última hora | El Ejército de EEUU confirma la llegada de un tercer portaaviones a Oriente Próximo en medio de la frágil tregua

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Embajador de Israel ante la ONU dice el alto al fuego con Líbano "no es del 100%" El embajador de Israel ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, dijo este jueves en una entrevista con la cadena CNN que el alto al fuego prolongado con Líbano "no es del 100%". "El gobierno libanés no tiene control sobre Hizbulá, y Hizbulá está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos", dijo Danon a la cadena durante una entrevista para justificar las excepciones de la tregua extendida. La prórroga del alto el fuego, anunciada por Donald Trump, se produjo tras las negociaciones mantenidas hoy en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes. Danon afirmó que "es una situación significativamente mejor. No es perfecta, pero espero que el ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego".

Trump anuncia una prórroga del alto el fuego en el Líbano de tres semanas Donald Trump anunció el jueves una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano, que expiraba el domingo. "El alto el fuego entre Israel y el Líbano se prolongará TRES SEMANAS", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social tras las conversaciones entre Israel y el Líbano en la Casa Blanca.

Trump se encontrará con representantes de Líbano e Israel en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con enviados libaneses e israelíes en una nueva ronda de conversaciones de paz en la que Beirut buscará una prórroga de un mes de un frágil alto el fuego a punto de expirar. Las conversaciones -previstas inicialmente en el Departamento de Estado, al igual que la primera ronda celebrada la semana pasada, y que debían ser dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio- han sido trasladadas a la Casa Blanca, dijo el funcionario bajo condición de anonimato. Mientras Trump se esfuerza por presionar a Irán para lograr un acuerdo sobre la guerra regional más amplia, Estados Unidos confía en lograr avances en lo referente a Líbano, país que Israel ha bombardeado intensamente en respuesta a ataques previos de Hezbolá.

El Ejército de EEUU confirma la llegada de un tercer portaaviones a Oriente Próximo en medio de la frágil tregua El Ejército estadounidense ha confirmado este jueves la llegada de un tercer portaaviones a Oriente Próximo en medio de la frágil tregua acordada con Irán, que entró en vigor el pasado 8 de abril tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. "El portaaviones de la clase Nimitz 'USS George H.W. Bush' (CVN 77) navega en el océano Índico en el área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el 23 de abril", ha indicado el CENTCOM en un breve mensaje publicado en redes sociales. Washington tiene desplegado el portaaviones 'USS Gerald R. Ford' y el 'USS Abraham Lincoln' en el mar Rojo y el mar Arábigo, respectivamente, con el objetivo de "hacer cumplir el bloqueo naval estadounidense" sobre buques que intentan entrar y salir de los puertos iraníes.

Trump asegura que es Irán el que debe tener prisa: "¡El tiempo no está de su lado!" El presidente de EEUU, Donald Trump, asegura que tiene todo el tiempor del mundo para mantener la guerra contra Irán y que es el régimen de Teherán el que debe tener prisa para alcanzar un acuerdo. En la red Truth Social ha publicado este mensaje: "Para aquellos que leen el fracasado New York Times o ven las noticias falsas de CNN y piensan que estoy "ansioso" por terminar la guerra (¡si es que se le puede llamar así!) con Irán, les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre! La razón por la que algunos medios de comunicación tienen tan poca audiencia es porque han perdido credibilidad. La Armada iraní está hundida, su Fuerza Aérea está destruida, su armamento antiaéreo y de radar ha desaparecido, sus líderes ya no están con nosotros, el bloqueo es hermético y sólido, y a partir de ahí, la situación solo empeora. ¡El tiempo no está de su lado! Solo se llegará a un acuerdo cuando sea apropiado y beneficioso para los Estados Unidos de América, nuestros aliados y, de hecho, para el resto del mundo".

Sánchez insta a UE a actuar ante Israel y dice que no hay solución militar en Oriente Medio El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves ante el resto de líderes de la Unión Europea (UE) que no hay solución militar para Oriente Medio y reiteró su petición de actuar ante Israel porque advierte de que la guerra de Irán no debe tapar lo que sucede en Palestina, indicaron fuentes del Ejecutivo. Sánchez participa en la cumbre informal de los Veintisiete que se celebra en Chipre, país que ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE. El presidente del Gobierno no hizo declaraciones a su llegada a Ayia Napa, localidad costera chipriota que alberga la primera jornada de esta cumbre, ya que la segunda se celebrará en Nicosia.

Teherán activa sus defensas aéreas, informan medios iraníes Las defensas aéreas se activaron esta noche en Teherán, según varias medios iraníes que no explicaron el motivo. "Las defensas aéreas están activas en Teherán", informó en X el diario estatal Tehran Times, que acompañó el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital. La agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria, también informó de las disparos de la artillería antiaérea iraní. Ninguno de los medios explicó el porqué de la activación de los sistemas defensivos, que no operaban desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado entre Teherán y Washington el 8 de abril con mediación de Pakistán. El incidente se produce en medio de las renovadas tensiones entre Irán y Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase atacar toda pequeña embarcación el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas a pesar del alto el fuego que él mismo extendió de manera indefinida.

Trump elogia la labor "excepcional" del secretario de Marina tras abandonar el cargo El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció este jueves la labor "excepcional" del secretario de Marina, John Phelan, que, según el mandatario, decidió dejar el cargo por cuenta propia el miércoles, pese a las informaciones de algunos medios sobre sus desencuentros con su inmediato superior, el secretario de Guerra, Pete Hegseth. "John Phelan es inteligente, firme y respetado por todos y aunque ha decidido dejar su cargo como secretario de Marina, aprecio enormemente la labor que ha realizado y, sin duda alguna, me encantaría volver a contar con él en la Administración Trump en algún momento en el futuro", escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social. Phelan, que hasta hoy era el encargado de organizar, entrenar y equipar a las fuerzas navales de Estados Unidos, dejó el miércoles su cargo, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell.

Israel mantiene 925 barreras en Cisjordania ocupada, la cifra más alta en 20 años La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) informó este jueves de que existen al menos 925 obstáculos impuestos por Israel restringiendo la movilidad en Cisjordania ocupada, la cifra más alta registrada en los últimos 20 años. Según los datos publicados por el organismo, al menos 459 de estas barreras bloquean o dificultan el acceso a carreteras principales, lo que afecta de forma significativa la circulación de la población palestina en este territorio, que apenas comprime unos 5.640 kilómetros cuadrados. El informe señala además que en lo que va de 2025 se han instalado más de 120 nuevos portones en carreteras, ya sea de forma independiente o como parte de puestos de control del Ejército israelí.