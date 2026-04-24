Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos tres muertos y más de diez heridos en nuevos ataques Rusia contra Dnipropetrovsk

EEUU invitará a Putin a cumbre del G20, pero Trump duda que asista

Estados Unidos invitará al presidente ruso, Vladimir Putin, a la cumbre del G20 en Miami, dijo un funcionario estadounidense el jueves, pero el presidente Donald Trump afirmó que duda que su homólogo asista. La invitación significaría un giro significativo en la presión internacional a Putin, quien ha sido aislado por la mayoría de Occidente, aunque no por Trump, desde que ordenó la invasión a Ucrania en 2022. Estados Unidos ostenta este año la presidencia rotativa del G20, un foro para la cooperación económica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo. "No se han emitido aún las invitaciones formales, pero todos los miembros del G20 serán invitados a asistir a las reuniones ministeriales y a la cumbre de líderes", dijo en un comunicado un alto funcionario del gobierno de Trump. La cumbre está prevista para los días 14 y 15 de diciembre en un club del presidente Donald Trump en Miami. Un periodista le preguntó a Trump, que parecía no estar al tanto de la invitación. "No sé si vendrá. Lo dudo, siendo honesto", dijo Trump.