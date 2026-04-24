Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos tres muertos y más de diez heridos en nuevos ataques Rusia contra Dnipropetrovsk

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
EEUU invitará a Putin a cumbre del G20, pero Trump duda que asista
Estados Unidos invitará al presidente ruso, Vladimir Putin, a la cumbre del G20 en Miami, dijo un funcionario estadounidense el jueves, pero el presidente Donald Trump afirmó que duda que su homólogo asista. La invitación significaría un giro significativo en la presión internacional a Putin, quien ha sido aislado por la mayoría de Occidente, aunque no por Trump, desde que ordenó la invasión a Ucrania en 2022. Estados Unidos ostenta este año la presidencia rotativa del G20, un foro para la cooperación económica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo. "No se han emitido aún las invitaciones formales, pero todos los miembros del G20 serán invitados a asistir a las reuniones ministeriales y a la cumbre de líderes", dijo en un comunicado un alto funcionario del gobierno de Trump. La cumbre está prevista para los días 14 y 15 de diciembre en un club del presidente Donald Trump en Miami. Un periodista le preguntó a Trump, que parecía no estar al tanto de la invitación. "No sé si vendrá. Lo dudo, siendo honesto", dijo Trump.
Zelenski pide a los líderes de la UE la adhesión de Ucrania "cuanto antes"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha trasladado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que su país está preparado para iniciar el proceso formal de adhesión a la Unión Europea y ha pedido a los líderes comunitarios ingresar "cuanto antes". En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre informal celebrada en Ayia Napa (este de Chipre), Zelenski ha insistido en que los ucranianos ya han decidido que quieren estar en la UE pero esta decisión no depende sólo de ellos. Así, tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha vuelto a agradecer el apoyo de la UE durante la guerra, después de que los 27 hayan desbloqueado el préstamo europeo de 90.000 millones de euros de ayuda a Kiev tras sortear el veto de Hungría.
Macron advierte que EEUU no protegerá más a Europa "a largo plazo"
El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este jueves que Estados Unidos no protegerá más a Europa "a largo plazo" y lamentó la "locura" de los dirigentes que puede conducir a la guerra. "El desafío de nuestra Europa consiste en ser más fuerte y más independiente, porque tenemos unos Estados Unidos de América que no nos protegerán más a largo plazo", lanzó durante un intercambio con alumnos en la escuela franco-chipriota de Nicosia (Chipre). "Lo hemos visto claramente con la cuestión de Groenlandia, con lo que ocurre hoy en Irán o con lo que sucede en Ucrania", añadió cuando una alumna le preguntaba qué pueden hacer "los jóvenes para promover la paz".
Rusia vaticina que Ucrania no devolverá el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE
El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha afirmado este jueves que Ucrania no devolverá el préstamo de 90.000 millones de euros al que la Unión Europea ha dado luz verde en las últimas horas. "La UE finalmente ha entregado el préstamo tan largamente esperado al ladrón de Kiev", ha reaccionado Medvedev fiel a su estilo en redes sociales, en alusión al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Von der Leyen, Costa y Zelenski urgen a avanzar en negociaciones para adhesión de Ucrania
Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron una reunión este jueves con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski tras la que coincidieron en avanzar "sin demora" en las negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque europeo. "Los presidentes elogiaron los importantes avances que ha realizado Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE (y) pidieron que se abran sin demora los capítulos de negociación" de dicho proceso, según un comunicado conjunto tras su encuentro en Nicosia (Chipre), donde este jueves y viernes se celebra una reunión informal de líderes europeos.
Bruselas prevé hacer este trimestre un primer pago de 3.200 millones del crédito a Ucrania
La Comisión Europea confía en poder realizar a más tardar en junio el primer desembolso del crédito de la Unión Europea (UE) a Ucrania, que sería de unos 3.200 millones de euros en ayuda macrofinanciera, después de que el bloque haya aprobado formalmente este jueves la medida tras levantar Hungría su veto a la misma. De los 90.000 millones del crédito, que se financiará con la emisión de deuda en los mercados financieros respaldada por el presupuesto comunitario, 60.000 millones se destinarán a apoyo militar y 30.000 millones para ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades presupuestarias. La mitad de los fondos (45.000 millones) se desembolsarán este mismo año según una estrategia de financiación elaborada por Ucrania y aprobada hoy por la UE, mientras que la otra mitad se pagaría en 2027.
Al menos tres muertos y más de diez heridos en nuevos ataques Rusia contra Dnipropetrovsk
Al menos tres personas han muerto y otras trece, dos de ellas menores, han resultado heridas en la madrugada de este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército ruso en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, cuya capital, Dnipró, ha concentrado a la mayoría de víctimas. El gobernador de la zona, Oleksander Ganzha, ha confirmado la cifra de fallecidos y ha detallado que ya son trece los heridos en la localidad. "Se ha recuperado el cuerpo sin vida de una tercera víctima de entre los escombros de un edificio que ha resultado dañado por el fuego enemigo", ha indicado. "Seis de los trece heridos siguen hospitalizados, entre ellos dos niños", ha expresado en un mensaje difundido a través de redes sociales. Previamente, ha matizado que los menores son niñas de 9 y 14 años, que se encuentran en estado "moderado", según fuentes médicas.
Putin defiende las restricciones al internet móvil en Rusia por motivos de seguridad
El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió este jueves las restricciones del internet móvil en las grandes ciudades por motivos de seguridad, pese a que esas medidas son criticadas por la mayoría de sus habitantes. "Por supuesto, si eso (los cortes) está relacionado con el trabajo operativo para prevenir atentados terroristas, y sabemos que, lamentablemente, a veces se nos escapan algunos, garantizar la seguridad de la gente siempre será una prioridad", dijo durante una reunión gubernamental transmitida en directo por la televisión. En una de sus escasas declaraciones sobre este asunto, Putin admitió "algunos problemas" en el funcionamiento de internet en ciudades como Moscú o San Petersburgo y llamó a desarrollar un "mecanismo que garantice el funcionamiento ininterrumpido de los servicios vitales".
La UE aprueba un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia
La Unión Europea aprobó definitivamente este jueves un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) a Ucrania, así como nuevas sanciones contra Rusia, tras el levantamiento del veto de Hungría. El levantamiento del veto de Hungría, tras meses de bloqueo, permitirá que la Comisión Europea abone un primer tramo de este préstamo adoptado en diciembre. El consenso también fue allanado después de que Eslovaquia retirara sus objeciones, luego de que Ucrania reanudara el flujo de petróleo ruso hacia Europa por el oleoducto Druzhba, que había sufrido daños.
El Kremlin aclara que el crudo kazajo con destino a Alemania llegará por otras vías
El Kremlin ha señalado que, aunque interrumpirá dentro de una semana el bombeo de petróleo kazajo a Alemania a través del oleoducto Druzhba, satisfará los intereses de Kazajistán y los suministros llegarán a su destino por otras vías. "Lo más importante para nosotros es que los intereses de Kazajistán se garantizarán mediante rutas alternativas", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
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